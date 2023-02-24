Малком о гражданстве РФ: «Россия стала для меня настоящим домом. Буду делать все, чтобы радовать россиян игрой»

Малком назвал Россию своим настоящим домом.

Сегодня вингер « » и его партнер по команде Клаудиньо стали гражданами России указом Владимира Путина.

«Очень рад и счастлив получить гражданство России – страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом.

Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо», – сказал уроженец Бразилии.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?