Малком о гражданстве РФ: «Россия стала для меня настоящим домом. Буду делать все, чтобы радовать россиян игрой»
Малком назвал Россию своим настоящим домом.
Сегодня вингер «Зенита» и его партнер по команде Клаудиньо стали гражданами России указом Владимира Путина.
«Очень рад и счастлив получить гражданство России – страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом.
Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо», – сказал уроженец Бразилии.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
Обычный наемник, вся эта фикция с паспортом только забавляет.
При этом Ари как игрока я очень уважаю. И однажды оказался с ним рядом на трибуне стадиона Кубань. Он был на травме, , поэтому смотрел игру с трибуны со всеми. К нему подходили пофотаться, он не отказывал никому, даже почеканил баскетбольныйэ мяч в перерыве, а я сидел в шоке, увидев вблизи его ноги - все в шрамах от операций. Не нашелся что-то спросить, кроме как "это было больно?", указывая на шрамы, он ответил, что иногда больно, иногда нет, больнее получать травму, а не операция - к ней ты уже мысленно готов
И всё? А до паспорта чем занимался?)))
Кому из иностранцев, претендующих на российское гражданство, не нужно сдавать экзамен на знание русского языка?
Освобождаются: мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет; недееспособные лица; инвалиды I группы.🤦