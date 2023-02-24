Малком о гражданстве РФ: «Россия стала для меня настоящим домом. Буду делать все, чтобы радовать россиян игрой»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Малком Спорт-Экспресс Футбол

Малком назвал Россию своим настоящим домом.

Сегодня вингер «Зенита» и его партнер по команде Клаудиньо стали гражданами России указом Владимира Путина.

«Очень рад и счастлив получить гражданство России – страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом.

Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо», – сказал уроженец Бразилии.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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47 комментариев

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Бислан Казахов
Ответ Roman Araslanov
Малком: «Я русский. И в Бразилии никогда не был.»
вот ненадо гнать, русские столько не играют, это у вас в Бразилии в матча в день играют , а то и три.
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Бровь Анчелотти
Если бы мне в 2018 сказали что игрок с таким шумом переходившим в барсу, примет российское гражданство, а наша страна развяжет в**ну с соседом с последующей мобилизацией, я бы посмеялся и покрутил у виска.
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bam bam
Ответ Sobachkin
Сначала долг отдай....Там в зону СВО сгонять...а потом футбол
сво ?)
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Omega-3
Страданиями обиженных на Малкома удовлетворён.
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Куприн
В Вагнер записывайся- порадуешь россиян.
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Dimario
Ответ оле - топ юрген - клоп
И что в этом плохого?) завидуешь?
Почему завидую?)
Обычный наемник, вся эта фикция с паспортом только забавляет.
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Dimario
Через 3-4 года этот господин будет где-нибудь на Лазурном берегу попивать мохито и вспоминать Россию только с усмешкой, как удачно заработал.
И что в этом плохого?) завидуешь?
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wRong
Ответ Sobachkin
Уехали мозги, врачи, а приехали футболисты....
Панин, Пугачева и Прусикин - ум, честь и совесть России, как же мы без них, хнык, хнык
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Dyman
Клоунадиньо и его друг
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Ответ Dimario
Через 3-4 года этот господин будет где-нибудь на Лазурном берегу попивать мохито и вспоминать Россию только с усмешкой, как удачно заработал.
Это лучший вариант, нежели у Ари. Заработал бы и молчал, но нет... Он лучше нас знает, как тут жить.
При этом Ари как игрока я очень уважаю. И однажды оказался с ним рядом на трибуне стадиона Кубань. Он был на травме, , поэтому смотрел игру с трибуны со всеми. К нему подходили пофотаться, он не отказывал никому, даже почеканил баскетбольныйэ мяч в перерыве, а я сидел в шоке, увидев вблизи его ноги - все в шрамах от операций. Не нашелся что-то спросить, кроме как "это было больно?", указывая на шрамы, он ответил, что иногда больно, иногда нет, больнее получать травму, а не операция - к ней ты уже мысленно готов
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Максим Попов
странные сломали себе карьеру, могли бы феерить на мировых аренах, а сейчас никто не подьерет,жалко хороших игроков потиряли
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ФК Пушкино
Ответ Кирилл Голивец
Был же Амир Натхо)
Дубль не считается)
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.ru
Ответ карабашка
Он вообще воспитанник Смены.
Смены гражданства...
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TheCasper13
Что, неужто и на сво пойдёт?
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карабашка
Он вообще воспитанник Смены.
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molot p
чё он гонит, ему сказали сделать паспорт или поедет в бразилию за 3 копейки играть, а про псж басня от того же зенита
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.ru
Российский футбол будет прирастать Бразилией... Голландия со своими отцами из Суринама отдыхает
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Амин Чич
не россиян радовать, а теперь земляков
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Кирилл Голивец
Ответ Peter Parker
Зря вы на парня гоните, между прочим, это первый россиянин игравший в Барселоне со времен Корнеева, имейте уважение
Был же Амир Натхо)
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Peter Parker
Зря вы на парня гоните, между прочим, это первый россиянин игравший в Барселоне со времен Корнеева, имейте уважение
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PobeditelZ
Молодец Малки!
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Ответ ЗЕНИТ65
Ты-то отдал?
Пока как беспроцентный кредит оформил из Казахстана.
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Сергей К
"буду радовать россиян игрой".
И всё? А до паспорта чем занимался?)))
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Геннадий Тимченко
Ответ Guram Akhaladze
А говорят академия Зенита не работает
Он экзамен на знание языка сдавал или прошёл, как зенитовский льготник❓
Кому из иностранцев, претендующих на российское гражданство, не нужно сдавать экзамен на знание русского языка?
Освобождаются: мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет; недееспособные лица; инвалиды I группы.🤦
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Никита Алексеев
А еще очень нравятся здешние деньги, красота - добавил Малком
+5
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