Клопп о проблемах «Ливерпуля»: «Мы должны что-то сделать летом. Здесь не разбрасываются деньгами, трансферы должны быть успешными. Это усложняет дело»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о сложной ситуации в «Ливерпуле».

Мерсисайдцы проиграли «Реалу» (2:5) в Лиге чемпионов и идут на восьмом месте в АПЛ.

«Мы знаем, что должны что-то улучшить и изменить, и мы это сделаем. Мы не можем сделать это сейчас, но уже ясно, что мы должны что-то сделать летом. А пока нам просто нужно пройти через это и бороться.

Этим клубом управляют так, чтобы не разбрасываться деньгами. Наши трансферы всегда должны быть успешными. Это действительно усложняет дело. Мы не можем сделать четыре трансфера, пока не узнаем, кто покинет клуб, и все в таком духе.

Прошлый сезон не подходил для больших перемен. Мы играли до последнего момента. Мы не можем просто набрать игроков и потом понять, что никто не хочет уходить. Это так не работает. 

Нельзя было начать раньше, потому что у нас был финал за финалом, мы играли до последней минуты, играли в финале Лиги чемпионов, потом у нас был небольшой перерыв, потом множество травм, а затем чемпионат мира.

Мы должны строить  планы, исходя из того, как руководят этим клубом. Очевидно, это отличается от других клубов. До сих пор это срабатывало. Мы должны посмотреть, будет ли это по-прежнему работать или нам придется адаптироваться», – объяснил немецкий тренер.

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14 комментариев

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kin
Да мы знаем что вы сделаете этим летом ))
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LLiriKK
Ответ Промах Мораты
Нульес вместо мане пришёл
Какая разница, вместо кого он пришел? Руководство «Ливерпуля» огромные суммы тратит на трансферы: Гакпо, Нуньес, Диас, Алькантара, Жота - из последних. Не их вина, что Клопп насыщает игроками не те зоны, которые требуют усиления.
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ML26
Ответ Промах Мораты
Нульес вместо мане пришёл
А гакпо вместо кого? На банку за полтинник? Вот же жадины. Ха-ха
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Промах Мораты
Ответ LLiriKK
Жлобы? Гакпо и Нуньес говорят об обратном.
Нульес вместо мане пришёл
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filippa
денег нет , но вы держитесь. если кратко.
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udod
Ответ liverpool and barcelona fan
Сложная задача будет найти 3 полузащитников взамен уходящих. Если и без ЛЧ то вообще привлечь кого либо толкового будет тяжело. Очевидно у Беллингема выбор уже Реал. А так хотелось бы, чтобы приобрели Райса, Беллингема и Амрабата😀
если Фабиньо остаётся, хватит и двух качественных, вряд ли Тиаго Алькантра и Хендерсон куда-то денутся, и Байтетич растёт
Кейта и Чемберлен на выход
и заща бы хорошего
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LLiriKK
Ответ The Best
Более жадное руководство чем у Ливерпуля нужно ещё поискать) Клопп столько сделал для клуба а эти жлобы хотят чтобы он выжимал соки из игроков которые уже не могут давать плоды.
Жлобы? Гакпо и Нуньес говорят об обратном.
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Давид Agabekyan
Ответ liverpool and barcelona fan
Сложная задача будет найти 3 полузащитников взамен уходящих. Если и без ЛЧ то вообще привлечь кого либо толкового будет тяжело. Очевидно у Беллингема выбор уже Реал. А так хотелось бы, чтобы приобрели Райса, Беллингема и Амрабата😀
С чего вдруг Беллингем в Реале? И Боруссию никто спросить не хочет?
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The Best
Более жадное руководство чем у Ливерпуля нужно ещё поискать)
Клопп столько сделал для клуба а эти жлобы хотят чтобы он выжимал соки из игроков которые уже не могут давать плоды.
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QWertY
Зачем покупали деревянного Гакпо, если нужны центр хавы?
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-1
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liverpool and barcelona fan
Сложная задача будет найти 3 полузащитников взамен уходящих. Если и без ЛЧ то вообще привлечь кого либо толкового будет тяжело.
Очевидно у Беллингема выбор уже Реал.
А так хотелось бы, чтобы приобрели Райса, Беллингема и Амрабата😀
+1
-2
-1
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Ман Сити
Помимо золотого мяча пора уже вводить "нытик года". Этот физрук ее будет брать каждый сезон.
+5
-11
-6
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Yuri Ten
Отпутили спортдира который собрал чемпионский состав и практически не ошибался в трансферах вот и результат
+9
-3
+6
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Адепт Суперлиги
Поттер: "Здесь разбрасываются деньги, поэтому есть надежда, что хоть 1 из 100-млн трансферов окажется успешным "
+17
-6
+11
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