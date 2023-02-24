Клопп о 2:5 от «Реала»: «В этом матче было много хорошего. Мало кто так воспользовался бы нашими ошибками»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Футбол

Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в Лиге чемпионов.

«В этом матче было много хорошего. Того, что я не видел долгое время.

Я общался с игроками и рассказал им, как себя чувствую, но индивидуально с каждым мы не общались. Когда все идет хорошо, то игроки молодцы. Когда что-то не так, то виноват я. Заставить их слушать меня и верить мне – это моя работа.

Я знаю не так много команд, которые сумели бы воспользоваться нашими ошибками так, как «Реал». Или Винисиус с Бензема. Теперь нас ждет игра с «Пэлас», – сказал тренер «Ливерпуля».

Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура АПЛ. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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29 комментариев

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Артур Бергманн
Ответ Baky jorayev
Ливерпуль им просто покое не дает за 5 лет 3 финала не всем удаётся если ты не Реал или Ливерпуль.
В своё время у САФа было 3 финала за 4 года
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ман сити фейк
Ответ А.В.Бубнов
Не просыхает клоб, не просыхает. Уже в разгроме в одну калитку видит позитив. Вот что бывает, когда алкоголь и низкий интеллект соединяются воедино
К сожалению придется плюсануть
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v.belorussky
Надеюсь, наши игроки нашего Ливерпуля выплеснут завтра всё зло на Кристал Пэлласе.

Если нет, то отмазки будут жалкими.
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Brigande
Ответ Artyr Dydkin
Надежда умирает последней. Вера никогда никуда не денется. Обиднее всего в этой игре, что после отличного 1-го тайма, пошёл никакущий 2-й. Непонятно, почему. Обидно, что залетало все, что могло. Этот матч-квинтэссенция всего неудачного сезона. Не в обиду будет сказано, но Реал тоже не в лучшей форме. Далеко. У вас, как всегда, спад после зимы, который ещё не закончился. И если не обыгрывать сейчас Реал дома, то шансов обыграть Реал в гостях-минимум. Вы только набираете с каждой игрой
Да не , являясь болельщиком Мадрида 18 лет , могу с уверенностью сказать , что у Ливерпуля есть шансы . Достаточно вспомнить прошлый год и то как Мадрид летел 0:3 на Бернабеу против Челси , если чуть копнуть дальше то опять же ответка с Ювентусом после 3:0 в Турине закончилась мусорным баком . В 2019 Аякс на Бернабеу тоже накидал Мадриду полную авоську . Я был бы спокойнее перед ответкой , если б в Ливерпуле было 0:0 )
То что Ливерпуль способен забить этому Мадриду 3 , это вполне реально . Другой вопрос не пропустить от этого Мадрида.
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Равиль
Клопп нужны как минимум 3 полузащитника. У Ливерпуля постоянно провалы именно в этой зоне. Надеюсь купят в летнее ТО и дадут Клопп время показать опять свой футбол
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Arthurino
Ответ Artyr Dydkin
Надежда умирает последней. Вера никогда никуда не денется. Обиднее всего в этой игре, что после отличного 1-го тайма, пошёл никакущий 2-й. Непонятно, почему. Обидно, что залетало все, что могло. Этот матч-квинтэссенция всего неудачного сезона. Не в обиду будет сказано, но Реал тоже не в лучшей форме. Далеко. У вас, как всегда, спад после зимы, который ещё не закончился. И если не обыгрывать сейчас Реал дома, то шансов обыграть Реал в гостях-минимум. Вы только набираете с каждой игрой
Вообще не факт. Реал исторически после уверенных побед в первых матчах во вторых начинает фигней страдать. Прошлогодний Челси, Юве в сезоне 17/18 и Аякс в сезоне 18/19 это наглядно показали. Реал очень опасен, когда нечего терять, поэтому шансы у Ливерпуля еще есть. Вопрос в том, что у красных в целом подбор игроков середины очень сильно уступает Реалу, это главный фактор и в первом матче, скорее всего будет и во втором матче
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Дворовый футболист
Ответ Konvicted
лол. Он просто смирился, проиграв Реалу в очередной раз. Но мы все прекрасно помним его нытье про Рамоса и Салаха, ошибки Кариуса и пр.
Особого нытья от таких как Клопп, Гвардиола (в т.ч. в период Барсы) не наблюдалось в отличие от Хави (испанский Семак)
Правда в этот раз Хави удивил
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Baky jorayev
Ответ Давид Agabekyan
Даже в таком положении Ливерпуля фаны МЮ пришли на ветку. Вот что значит настоящая венность
Ливерпуль им просто покое не дает за 5 лет 3 финала не всем удаётся если ты не Реал или Ливерпуль.
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Igor Shalamov
Ответ dr. cage
Я бы на месте болел Ливерпуля раньше времени нос не вешал. Если кто из английских клубов и способен отгрузить 4 на Бернабеу, так это Ливерпуль.. И к сожалению я уже однажды подобное видел.
И где ты такое видел на бернабеу от Ливерупля?
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ДедаДома.нет
Щас все будут пользоваться одной ошибкой Ливерпуля. Что у руля еще Клопп. Боруссия 2.0 во всей красе.
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Nick Powell
2 сезона подряд Ливерпуль играл больше всех матчей в Европе, это логично,что команда устала и вины Клоппа в этом нет, его нужно было поддержать трансферами, в полной мере этого не случилось, но даже в этой ситуации думаю Ливерпуль за топ-4 еще поборется
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Давид Agabekyan
Ответ Уэмбли Стедиум
Хватит раздавать интервью..Облажался..Готовься к ОТВЕТКЕ..Не отпускай руки..Чем черт не шутит.Правило выездного гола больше не действует.Анализируй над ошибками.Верни больных с лазарета.Мы помним камбэк.Верим.YNWA
Вы хоть чу-чуть думаете что пишете? У Ливерпуля завтра игра в чемпионате Англии. За день до матча всегда пресс-конференция. Что значит хватит давать интервью? Клопп должен сказать, я не приду, давайте мне штраф, я готовлюсь к Реалу. И с Кристал Пэлас играть мы не будем, к Реалу готовимся
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Artyr Dydkin
Ответ dr. cage
Я бы на месте болел Ливерпуля раньше времени нос не вешал. Если кто из английских клубов и способен отгрузить 4 на Бернабеу, так это Ливерпуль.. И к сожалению я уже однажды подобное видел.
На самом деле, сейчас был хаотичный поток мыслей. Просто выговорился
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Artyr Dydkin
Ответ dr. cage
Я бы на месте болел Ливерпуля раньше времени нос не вешал. Если кто из английских клубов и способен отгрузить 4 на Бернабеу, так это Ливерпуль.. И к сожалению я уже однажды подобное видел.
Надежда умирает последней. Вера никогда никуда не денется. Обиднее всего в этой игре, что после отличного 1-го тайма, пошёл никакущий 2-й. Непонятно, почему. Обидно, что залетало все, что могло. Этот матч-квинтэссенция всего неудачного сезона. Не в обиду будет сказано, но Реал тоже не в лучшей форме. Далеко. У вас, как всегда, спад после зимы, который ещё не закончился. И если не обыгрывать сейчас Реал дома, то шансов обыграть Реал в гостях-минимум. Вы только набираете с каждой игрой
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дамьен
Еще не все потеряно. Реал у себя дома может проигрывать 3-0. Только вот надо помнить про концовки матчей)
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Уэмбли Стедиум
Хватит раздавать интервью..Облажался..Готовься к ОТВЕТКЕ..Не отпускай руки..Чем черт не шутит.Правило выездного гола больше не действует.Анализируй над ошибками.Верни больных с лазарета.Мы помним камбэк.Верим.YNWA
+1
-2
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Давид Agabekyan
Ответ А.В.Бубнов
Не просыхает клоб, не просыхает. Уже в разгроме в одну калитку видит позитив. Вот что бывает, когда алкоголь и низкий интеллект соединяются воедино
Даже в таком положении Ливерпуля фаны МЮ пришли на ветку. Вот что значит настоящая венность
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dr. cage
Я бы на месте болел Ливерпуля раньше времени нос не вешал.
Если кто из английских клубов и способен отгрузить 4 на Бернабеу, так это Ливерпуль..

И к сожалению я уже однажды подобное видел.
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emptinesspetr
Как же нашим Ливерпулем воспользовались…
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Андрей Хенто
Ответ Маноло Санчи́с
"Было много хорошего" - напомните ему что он тренер Ливерпуля, а не Реала)
На самом деле первые 30 минут Ливерпуль очень хорошо смотрелся, пока травму не получил Алаба, а потом вышел Начо и провёл блестящий матч о чем и Юрген Клопп сказал в своём предыдущим интервью.
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Азиз Ибодуллаев
Ну, позитивный. Круто!
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igls54
Какой же Клопп позитивный!
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Андрей Хенто
Ответ error505
Как минимум Нуньез забил, да ещё как, уже хорошо
Он много раз пытался так забить по ходу сезона, зачастую не всегда даже попадал по мячу, но здесь все было идеально исполнено, словил Куртуа на противоходе, красивый мяч конечно положил.
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Konvicted
Ответ Дидар Розыев
Мужик. Юрген умеет проигрывать! Ему новые вызовы нужны.
лол. Он просто смирился, проиграв Реалу в очередной раз. Но мы все прекрасно помним его нытье про Рамоса и Салаха, ошибки Кариуса и пр.
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#SharkTeam
Какой же Клопп мазохист!
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