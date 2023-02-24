Клопп о 2:5 от «Реала»: «В этом матче было много хорошего. Мало кто так воспользовался бы нашими ошибками»
Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в Лиге чемпионов.
«В этом матче было много хорошего. Того, что я не видел долгое время.
Я общался с игроками и рассказал им, как себя чувствую, но индивидуально с каждым мы не общались. Когда все идет хорошо, то игроки молодцы. Когда что-то не так, то виноват я. Заставить их слушать меня и верить мне – это моя работа.
Я знаю не так много команд, которые сумели бы воспользоваться нашими ошибками так, как «Реал». Или Винисиус с Бензема. Теперь нас ждет игра с «Пэлас», – сказал тренер «Ливерпуля».
Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура АПЛ. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Если нет, то отмазки будут жалкими.
То что Ливерпуль способен забить этому Мадриду 3 , это вполне реально . Другой вопрос не пропустить от этого Мадрида.
Правда в этот раз Хави удивил
Если кто из английских клубов и способен отгрузить 4 на Бернабеу, так это Ливерпуль..
И к сожалению я уже однажды подобное видел.