Клопп о 2:5 от «Реала»: «В этом матче было много хорошего. Мало кто так воспользовался бы нашими ошибками»

высказался о поражении «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в .

«В этом матче было много хорошего. Того, что я не видел долгое время.

Я общался с игроками и рассказал им, как себя чувствую, но индивидуально с каждым мы не общались. Когда все идет хорошо, то игроки молодцы. Когда что-то не так, то виноват я. Заставить их слушать меня и верить мне – это моя работа.

Я знаю не так много команд, которые сумели бы воспользоваться нашими ошибками так, как « ». Или Винисиус с Бензема. Теперь нас ждет игра с «Пэлас», – сказал тренер « ».

Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с « » в матче 25-го тура АПЛ. Начало – в 22:45 по московскому времени.