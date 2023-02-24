В «Барсе» считают, что травмы и судейство помешали им в еврокубках. Клуб сосредоточится на Ла Лиге после вылета из ЛЕ
Стала известна реакция «Барселоны» на вылет из Лиги Европы.
Как сообщает Diario Sport, в клубе расстроились из-за поражения от «Манчестер Юнайтед», но ни у кого не было ощущения серьезного провала.
Все в клубе считают, что в этом сезоне «блауграна» выступила в еврокубках лучше, чем в предыдущем, несмотря на невезение с жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов и раунда плей-офф Лиги Европы.
Кроме того, каталонцы считают, что им помешали травмы в ключевые моменты и судейство, например, в матче Лиги чемпионов с «Интером».
Вылет из Лиги Европы не повлиял на футболистов эмоционально. Они восприняли это как хорошую возможность сосредоточить усилия на Ла Лиге и Кубке Испании. Национальный титул – приоритет для тренерского штаба и клуба в этом сезоне.
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В следующем сезоне Реал снова заберёт.
Ну такие: мы проиграли, потому что противник сильнее.
У МЮ даже календарь посложнее, тем не менее...
Потому что не факт что фермеры дошли бы дальше