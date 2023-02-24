В «Барсе» считают, что травмы и судейство помешали им в еврокубках. Клуб сосредоточится на Ла Лиге после вылета из ЛЕ

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига Европы УЕФА Футбол

Стала известна реакция «Барселоны» на вылет из Лиги Европы.

Как сообщает Diario Sport, в клубе расстроились из-за поражения от «Манчестер Юнайтед», но ни у кого не было ощущения серьезного провала.

Все в клубе считают, что в этом сезоне «блауграна» выступила в еврокубках лучше, чем в предыдущем, несмотря на невезение с жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов и раунда плей-офф Лиги Европы.

Кроме того, каталонцы считают, что им помешали травмы в ключевые моменты и судейство, например, в матче Лиги чемпионов с «Интером».

Вылет из Лиги Европы не повлиял на футболистов эмоционально. Они восприняли это как хорошую возможность сосредоточить усилия на Ла Лиге и Кубке Испании. Национальный титул – приоритет для тренерского штаба и клуба в этом сезоне.

В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру

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51 комментарий

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vallabaza
семья она такая...
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МИХАЛЫЧ
Ответ Los Galácticos
Объективно МЮ был просто лучше в этих матчах, плохо только то что такие команды встретились на такой ранней стадии турнира.
по любому с окопа под Бахмутом пишешь, с такой то картинкой или зад пану в Польше моешь за гроши
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Василий Леонов
Ответ Filipp Gorski
Не плохо) даже хорошо Сразу один из конкурентов отлетел и шанс другим более слабым командам пройти дальше
что хорошего в том что сильные вылетают, а слабые остаются? хочешь, чтобы в полуфиналах играли середняки?
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dem
Чемпионство в этом сезоне Ла Лиги для этой сырой и не гибкой барсы за глаза!
В следующем сезоне Реал снова заберёт.
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TNGHT
Ахахаха ну сколько можно ныть то)) Всё по делу, ну неконкурентноспособна команда уже много лет подряд на европейской арене. Полный отлет от всех хотя бы около-топов (Интер, МЮ, Бавария)
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Djeday
Виноваты, как обычно, все кроме игроков и Чапи. Что в ЛЧ, что в играх с МЮ команда просто нулевая. Во втором тайме против МЮ Барселоны просто не было на поле
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Maliw Ali
А типо выбор есть....
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МИХАЛЫЧ
Ответ Los Galácticos
Объективно МЮ был просто лучше в этих матчах, плохо только то что такие команды встретились на такой ранней стадии турнира.
с такой картинкой на аве , ты не должен писать на моем языке
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Djeday
Барса считает, что им срочно нужны новые Эвребе и Айтекины в Еврокубках
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МИХАЛЫЧ
Ответ Los Galácticos
Объективно МЮ был просто лучше в этих матчах, плохо только то что такие команды встретились на такой ранней стадии турнира.
какого ты не на трибуне , что забыл у врагов на сайте , да еще с флагом янки
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ßd ßy
Ответ Vladislav II
Ребята, судьи виноваты в ЛЧ, это имелось ввиду. Это просто факт! Барса была в группе сильнее Интера, но несколько ключевых ошибок судей не позволили выйти из группы.
Причем ошибки были и в пользу Барселоны в матче с Интером, но об этом не принято говорить. Так ведь?
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xQcoW
Надо было бчк и судьям ЛЕ платить за «консультации»
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Подскажите, когда Барселона проигрывала?
Ну такие: мы проиграли, потому что противник сильнее.
У МЮ даже календарь посложнее, тем не менее...
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Иван Тасминский
Плохому футболисту судейство мешает
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Андрей Долгов
понятное дело,а на чем ещё сосредотачиваться
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Gasanov Jafar4ik
Ответ Химчанин Юран
Ну вылетели вы, ну примите это с достоинством. Судьи виноваты, травмы виноваты. Уже невозможно читать это
Может это вам надо, перестать верить левым новостям
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Michael_the_creator
Ответ Los Galácticos
Объективно МЮ был просто лучше в этих матчах, плохо только то что такие команды встретились на такой ранней стадии турнира.
Их специально так рано стыканули для рейтингов
Потому что не факт что фермеры дошли бы дальше
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Real_v_dushe
Не думай о Сегунде с высока...
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Michael_the_creator
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤡
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Arty K.
всё им мешает, ага
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Lindeman
С Интером и Баварией хоть и неоднозначное судейство было, но не настолько, что таки прям сильно повлияло на исход этих матчей. У Барсы всё плохо с психологией, чуть какие сложности возникают и команда начинает плыть в отличии того же Реала который даже откровенно слабые игры доводит до победы засчёт характера команды
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EminenceGrise
Ответ Мирослав Ковальский
Просто Айтекин или Эвребе матч не судили вот и закономерный результат
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Cevin Cigan
По обыкновению барсуки в еврокубках балласт(причём как показало время не только в ЛЧ,но и в ЛЕ)
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Ansu Fati
Ответ Эмиль3979
Внимательнее читай, про судейство было сказано в матче с интером
Не внимательно ему надо читать, а дальше заголовка)
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Никита Китаев
Ответ Эмиль3979
Внимательнее читай, про судейство было сказано в матче с интером
Это оправдывает нытье? Барса уже второй год весной смотрит еврокубки перед телевизором. Если Хави и с третьей попытки обосрется, то это уже совсем позор будет
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