Стала известна реакция «Барселоны» на вылет из .

Как сообщает Diario Sport, в клубе расстроились из-за поражения от «Манчестер Юнайтед», но ни у кого не было ощущения серьезного провала.

Все в клубе считают, что в этом сезоне «блауграна» выступила в еврокубках лучше, чем в предыдущем, несмотря на невезение с жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов и раунда плей-офф Лиги Европы.

Кроме того, каталонцы считают, что им помешали травмы в ключевые моменты и судейство, например, в матче Лиги чемпионов с «Интером».

Вылет из Лиги Европы не повлиял на футболистов эмоционально. Они восприняли это как хорошую возможность сосредоточить усилия на и Кубке Испании. Национальный титул – приоритет для тренерского штаба и клуба в этом сезоне.

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