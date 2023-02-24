У «Барсы» 1 победа в 15 последних матчах против клубов из топ-5 лиг в еврокубках. Поражений 9 – как в 50 матчах до этого

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«Барселона» лишь раз за 15 матчей обыграла клуб из топ-5 лиг в еврокубках.

Вчера команда Хави проиграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы (1:2). Таким образом, в последних 15 матчах против команд из топ-5 лиг в еврокубках на счету «Барселоны» 1 победа – над «Наполи» (4:2) в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы.

5 матчей закончились вничью, еще в 9 играх «Барселона» потерпела поражение. Столько же раз «блауграна» проиграла в предыдущих 50 матчах против команд из топ-5 лиг.

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19 комментариев

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Иракли Лория
Ответ Роман
Вот он эффект Чави. Зато всякие Виктории, Осасуны будут побеждены.
Матч за супер кубок пересмотри
+1
0
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Spider Man
Ответ Lobelopa
Очередной требл!
Квадрупл
+1
-1
0
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Роман
Вот он эффект Чави. Зато всякие Виктории, Осасуны будут побеждены.
+1
-2
-1
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ljolik888
У всех были и будут спады . Барселона вернётся и будет сильной , чтобы все хейтеры захлебнулись своей слюной .
0
-1
-1
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udiekemen
Ответ SpainFan
Мальорка так то Реал обыгрывала)
И топ команд в отличие от Барсы)
+2
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Эркинбек Апаканов
Ответ !Sc@ryClown!
сейчас главное кубок и Примеру взять,благо соперников нет,а уже в след сезоне можно ждать и требовать минимум полуфинал ЛЧ.
😂😂😂😂
+4
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+4
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HI MARS
Барса никогда не была хороша в еврокубках.Позорный период Эвребе и ко не берём в расчёт
+2
-3
-1
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Lobelopa
Ответ !Sc@ryClown!
сейчас главное кубок и Примеру взять,благо соперников нет,а уже в след сезоне можно ждать и требовать минимум полуфинал ЛЧ.
Очередной требл!
+1
-1
0
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rigobersong
С польским стоп краном будет еще хуже:)
+1
-2
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!Sc@ryClown!
сейчас главное кубок и Примеру взять,благо соперников нет,а уже в след сезоне можно ждать и требовать минимум полуфинал ЛЧ.
+2
-3
-1
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SpainFan
Ответ udiekemen
Это вам не Мальорка или Альмерия)
Мальорка так то Реал обыгрывала)
+2
-3
-1
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AminO2
Таквя статистика - последствия системной кадровой ошибки Хави. Надо было оставлять очень полезных для контроля игры Рикки и Обамеянга и избавляться от невнятного афроиспанца Фати.
+6
-1
+5
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Lobelopa
Ответ Алексей Смолин
Щас барса обыграет какой нибудь кадис, Вылезут все))😂
Само собой)
+3
-3
0
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Алексей Смолин
Ответ Lobelopa
Это просто праздник какой-то) Что ни новость, то пощёчина кабинету. Гура, Рига, Barca, вы где, ребята??
Щас барса обыграет какой нибудь кадис, Вылезут все))😂
+27
-5
+22
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Алексей Смолин
Не знаю даже что сказать))😅
0
-1
-1
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Lobelopa
Это просто праздник какой-то) Что ни новость, то пощёчина кабинету. Гура, Рига, Barca, вы где, ребята??
+21
-7
+14
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Wasilij Petrow
Хорошо бы еще указать, когда эта серия началась.
0
0
0
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udiekemen
Это вам не Мальорка или Альмерия)
+5
-2
+3
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Абдул Абакаев
пугающая статистика конечно. но барса на верном пути и свои позиции в европе ещё вернёт
+2
-6
-4
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