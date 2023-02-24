У «Барсы» 1 победа в 15 последних матчах против клубов из топ-5 лиг в еврокубках. Поражений 9 – как в 50 матчах до этого

«Барселона» лишь раз за 15 матчей обыграла клуб из топ-5 лиг в еврокубках.

Вчера команда Хави проиграла « » в ответном матче раунда плей-офф (1:2). Таким образом, в последних 15 матчах против команд из топ-5 лиг в еврокубках на счету «Барселоны» 1 победа – над «Наполи» (4:2) в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы.

5 матчей закончились вничью, еще в 9 играх « » потерпела поражение. Столько же раз «блауграна» проиграла в предыдущих 50 матчах против команд из топ-5 лиг.