Хави о еврокубках: «Барса» выступила лучше, чем в прошлом сезоне. Мы боролись с «Баварией» в гостях, с «Интером» и «МЮ»

Теги Бавария Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави считает, что в этом сезоне «Барселона» лучше выступила еврокубках, чем в прошлом.

Команда Хави уступила «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч (1:2, 2:2) в раунде плей-офф.

В этом сезоне, как и в прошлом, сине-гранатовые попали в ЛЕ, не сумев выйти из группы Лиги чемпионов.

Тем не менее в прошлом розыгрыше Лиги Европы каталонцы добрались до 1/4 финала, где проиграли будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).

«Мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали свое лицо. В прошлом времени нам не хватило времени, чтобы побороться.

В этом году мы боролись с «Баварией» в гостях, в обеих играх с «Интером», а теперь и с «Манчестер Юнайтед». Это большие, очень сильные клубы. Из-за деталей эти игры сложились неудачно.

Мы должны вернуться сильнее. Нужно самокритично оценить ситуацию и попытаться снова в следующем году, стать более конкурентоспособными.

Мы боролись всегда, кроме матча с «Баварией» дома. Но соперники обошли нас. Мы должны бороться лучше», – сказал тренер «Барселоны».

В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру

44 комментария

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Apotamkin
Рубрика: Чапи и открытый микрофон
:D
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Burchik
Ответ FNT
В смысле? Человек болеет за клуб, который ЛЧ выиграл меньше 2 лет назад. Ни разу не болею за Челси, но неудачные сезоны бывают у всех. Вот сидеть уже 8 лет без победы/финала ЛЧ с дикими тратами, регулярно ловить дичайшие разгромы (в том числе от Ромы) и дважды вылетать из группы + потом проигрывать в ЛЕ - абсолютное позорище.
Помимо победы в ЛЧ 2 года назад, была еще победа в ЛЕ 4 года назад
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инна витенберг
Разбазарили более миллиарда евро. Через барсу пролетело более двадцати игроков а остались единицы.Вот так работают селекционеры в барсе.Нужно было подпускать молодеж а не отдовать в аренду либо убирать как убрали Путча а сегодня держат Паола. Да сразу небыло бы результата но были бы игроки с днк барсы при этом на сэкономленные деньги можно было увеличить зп многим игрокам и это . былобы на перспективу. Но Лапорте нужен результат сегодня и опять будут продавать и покупать очередное барахло.Жаль от барсы осталось одно имя
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Вячеслав Новиков
Мда есть чем гордиться конечно
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Сикарио
Ответ Born is the King
Жена -ригоберка Муж -гуру футбола Любовник -парень, который очень похож на Роналду и бросил ригоберку
Да не, гуру больше на бабу похож)
Регобер иногда может годноту запостить смешную, а таджик просто недалекого ума, плюс малолетка)
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Born is the King
Ответ Shuller18
Кто-то кого-то застукал?)
Жена -ригоберка
Муж -гуру футбола
Любовник -парень, который очень похож на Роналду и бросил ригоберку
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vandam777
Да хави есть чем гордиться
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Снегр
Ответ Wekil Halylow
Испанский Конте
Даже хуже
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dem
Вот он реально странный персонаж.
Такой маленький озлобленный каталонец с завышенным самомнением.
Команда играет то натужно, некоторые матчи смотреть откровенно скучно.
Все он делает правильно, игроки наверно поздно приезжают на тренировки и в день матча, надо на базе закрывать их и чтобы за еду играли.
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Арман Бижанов
А что вы хотите от Хави услышать, те кто критикуют его высказывания? Хотите услышать "сорян пацаны, Барса на дне, мы уходим, надо закрыть Барсу, жизнь закончилась поражением от Ман Юнайтед"? Если сравнивать с прошлым сезоном, есть шаг вперед в игре, до сих пор в голове как еле еле вытаскивали матчи с Динамо Киев в ЛЧ в прошлом сезоне. Да результаты в еврокубках хуже некуда, но Барса это живой труп, который только только начал показывать хоть какие то признаки жизни, доказательство этому 8 очковый отрыв в Ла Лиге от королей ЛЧ. Конечно Хави еще не хватает опыта в еврокубках, вчерашний матч это показал. Но всему свое время. Тупые хейтеры одно вам скажу, вера в Барсу у нас не иссякнет, а наоборот усилится. До матча с Ман Юнайтед число подписчиков Барсы в инсте было 117 млн., после матча стало 118 млн. Парадокс, Барса второй год проваливается в еврокубках, но число фанатов Барсы только увеличивается😄
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Виталий Желтоусов
Интересно что думают болельщики Барсы о его словах про такой,,прогресс,, в еврокубках?
И что будет если они ещё и чемпионат Испании не выиграют?
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sanek_savosko
ахахахахахаахахх
+1
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Ivan Ivanych
Это даже не смешно уже ..
+1
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buryat
"В этом году мы боролись с «Баварией» в гостях, в обеих играх с «Интером», а теперь и с «Манчестер Юнайтед». Это большие, очень сильные клубы."

И всем троим проиграли)
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+7
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Амон
Ответ Evgeny Trifonov
покАление 🤦‍♂️ в моём поколении писали через О
не обратил внимание, просто нажал автозаполнение. надеюсь ты гордишься собой 😁😁
0
-3
-3
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Evgeny Trifonov
Ответ Амон
восемь лет прошло с тех пор как барса и Месси "нюхали" кубок ЛЧ, за это время выросло покаление
покАление 🤦‍♂️ в моём поколении писали через О
+1
-2
-1
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FNT
Ответ Экселлент
Боже, ты то куда лезешь 😂😂😂
В смысле? Человек болеет за клуб, который ЛЧ выиграл меньше 2 лет назад. Ни разу не болею за Челси, но неудачные сезоны бывают у всех. Вот сидеть уже 8 лет без победы/финала ЛЧ с дикими тратами, регулярно ловить дичайшие разгромы (в том числе от Ромы) и дважды вылетать из группы + потом проигрывать в ЛЕ - абсолютное позорище.
+10
-5
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Данил Логинов
Докатились уже лигу Европы не можем выиграть.
+2
0
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Экселлент
Ответ леннорыч-абрамович
Пора просто штурмовать Лигу Конференций. ЛЧ и ЛЕ Хави не по слезам... тьфу... зубам
Боже, ты то куда лезешь 😂😂😂
+4
-8
-4
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ljolik888
Спортс одно интервью теперь будет неделю предоставлять по предложениям . Ну конечно - сейчас у Барселоны столько хейтеров , что везде будет куча комментариев.
+1
-1
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Gornostaev
Современное лицо Барсы, по словам Хави, это 1/4 и 1/16 финала Лиги Европы... Это и есть каталонское величие, очевидное для всех сегодня.
+12
-3
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Bavarec-Art
Мы показали свое лицо (с). Остальное лишнее
+6
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ReneHoseman
Ответ Homelender_666
Хави строит сильную команду. Все матчи в ЛЧ, кроме второго с Баварией, были близкими. Не забили свои моменты+не дали пару пенальти. Команда показывает интересную игру, при Хави прогрессируют молодые футболисты. В еврокубках попались соперники сопоставимого уровня (МЮ, Интер) а то и сильнее (Бавария). Такое случается. Всё у Барселоны будет хорошо. В следующем сезоне должны вернуться в плей-офф ЛЧ. P.S. С наилучшими пожеланиями от фанатов Реала.
так то, так.
тут не важно, верю я в хави, или нет. всё-равно наблюдаю за 3 тыс км. но хави говорит неправду, не надо излишнего позитива. выступили хуже, чем а прошлом году. в этом году команда укомплектована под хави очень хорошо, ненужных пассажиров в основе нет. уже есть сыгранность,
и надежды были совершенно на другой исход.
наверное, нынешняя барса просто не может выигрывать на двух фронтах,
тогда надо использовать вылет,
и сосредоточиться на ла лиге. упустить чемпионство было бы несчастьем. но это внутри команды,
а для болельщиков вылет из уефа был возможен, но все-равно удар, и ненужно сластить пилюлю
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Camp_Nou
Ну так Манчестер лучшая команда Англии сейчас. С момента ухода Роналду, МЮ набрал больше очков в лиге, чем любая другая команда АПЛ. И вот против этой команды Барселона смотрелась почти на равных, играя без полузащиты и Дембеле. Хави прав, прогресс в игре против топов заметен.
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Shuller18
Ответ Роман
Для кого-то анекдот, а для рикоберги с гуруфутбола ситуация из жизни
Кто-то кого-то застукал?)
+9
-4
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