Хави о еврокубках: «Барса» выступила лучше, чем в прошлом сезоне. Мы боролись с «Баварией» в гостях, с «Интером» и «МЮ»
Хави считает, что в этом сезоне «Барселона» лучше выступила еврокубках, чем в прошлом.
Команда Хави уступила «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч (1:2, 2:2) в раунде плей-офф.
В этом сезоне, как и в прошлом, сине-гранатовые попали в ЛЕ, не сумев выйти из группы Лиги чемпионов.
Тем не менее в прошлом розыгрыше Лиги Европы каталонцы добрались до 1/4 финала, где проиграли будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).
«Мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали свое лицо. В прошлом времени нам не хватило времени, чтобы побороться.
В этом году мы боролись с «Баварией» в гостях, в обеих играх с «Интером», а теперь и с «Манчестер Юнайтед». Это большие, очень сильные клубы. Из-за деталей эти игры сложились неудачно.
Мы должны вернуться сильнее. Нужно самокритично оценить ситуацию и попытаться снова в следующем году, стать более конкурентоспособными.
Мы боролись всегда, кроме матча с «Баварией» дома. Но соперники обошли нас. Мы должны бороться лучше», – сказал тренер «Барселоны».
В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру
:D
Регобер иногда может годноту запостить смешную, а таджик просто недалекого ума, плюс малолетка)
Муж -гуру футбола
Любовник -парень, который очень похож на Роналду и бросил ригоберку
Такой маленький озлобленный каталонец с завышенным самомнением.
Команда играет то натужно, некоторые матчи смотреть откровенно скучно.
Все он делает правильно, игроки наверно поздно приезжают на тренировки и в день матча, надо на базе закрывать их и чтобы за еду играли.
И что будет если они ещё и чемпионат Испании не выиграют?
И всем троим проиграли)
тут не важно, верю я в хави, или нет. всё-равно наблюдаю за 3 тыс км. но хави говорит неправду, не надо излишнего позитива. выступили хуже, чем а прошлом году. в этом году команда укомплектована под хави очень хорошо, ненужных пассажиров в основе нет. уже есть сыгранность,
и надежды были совершенно на другой исход.
наверное, нынешняя барса просто не может выигрывать на двух фронтах,
тогда надо использовать вылет,
и сосредоточиться на ла лиге. упустить чемпионство было бы несчастьем. но это внутри команды,
а для болельщиков вылет из уефа был возможен, но все-равно удар, и ненужно сластить пилюлю