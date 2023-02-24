Хави о еврокубках: «Барса» выступила лучше, чем в прошлом сезоне. Мы боролись с «Баварией» в гостях, с «Интером» и «МЮ»

Хави считает, что в этом сезоне « » лучше выступила еврокубках, чем в прошлом.

Команда Хави уступила « » по сумме двух встреч (1:2, 2:2) в раунде плей-офф.

В этом сезоне, как и в прошлом, сине-гранатовые попали в ЛЕ, не сумев выйти из группы Лиги чемпионов.

Тем не менее в прошлом розыгрыше Лиги Европы каталонцы добрались до 1/4 финала, где проиграли будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).

«Мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали свое лицо. В прошлом времени нам не хватило времени, чтобы побороться.

В этом году мы боролись с «Баварией» в гостях, в обеих играх с « », а теперь и с «Манчестер Юнайтед». Это большие, очень сильные клубы. Из-за деталей эти игры сложились неудачно.

Мы должны вернуться сильнее. Нужно самокритично оценить ситуацию и попытаться снова в следующем году, стать более конкурентоспособными.

Мы боролись всегда, кроме матча с «Баварией» дома. Но соперники обошли нас. Мы должны бороться лучше», – сказал тренер «Барселоны».

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