Гвардиол интересен «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Челси». «Лейпциг» хочет, чтобы он стал самым дорогим защитником в истории

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Фабрицио Романо Футбол

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол интересен клубам АПЛ.

По данным Фабрицио Романо, интерес к 21-летнему защитнику проявляют «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». «Лейпциг» хочет, чтобы Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории. Сейчас самым дорогим игроком этой позиции является Харри Магуайр, в 2019 году перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за 87 млн евро.

За последние месяцы скауты «Ливерпуля» несколько раз приезжали на матчи «Лейпцига», чтобы последить за игрой Гвардиола.

Отметим, что несколько дней назад в интервью The Times защитник сказал, что хочет перейти в клуб из АПЛ.

На это в интервью TV2 Sport отреагировал главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе, который после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1), в котором Гвардиол забил гол, сказал: «Йошко Гвардиол будет игроком «РБ Лейпциг» в следующем сезоне. Я тренер, и я прошу об этом. Он счастлив здесь. Он сказал, что хочет играть в АПЛ, но не сказал, когда именно».

В этом сезоне на счету защитника сборной Хорватии 2 гола в 27 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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20 комментариев

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Eden Hazard
Ответ QWertY
Мага первые два сезона в МЮ отыграл на уровне. Фофана первый сезон отыгрывает на уровне в лазарете.
Пардон, на каком таком уровне отыграл твой Мага в МЮ в первые два сезона? Близко не был тем, кем был в Лестере, и уж точно не ещё один Ван Дейк, но чуть дороже, ибо инфляция(так говорили при покупке). И ржать с него начали примерно через... сразу😂 так что сравнения с травмированным Фофана глупы.
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arajanarm
Ливерпуль должен купить. С Конате станет отличной парой следующий десять лет
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Mike Denisovs
Самым дорогим? тогда это в Челси надо
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Давид Agabekyan
Он вроде в Ливерпуль хотел. Но что-бы ФСГ потратились 2 раза за трансферное окно очень маловероятно
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Гамаль Хайдаров
хех, не очень то он крутой, если вспомнить как 35 летний Месська накрутил его
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Великий Зе
Гвардиола хочет Гвардиола
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внучок Бэйхайма
Агент и клуб продолжают нагнетать на уровне Йошки. Хз кому интересен этот дуб. Наследник МакГвайера, но более дубовый
+1
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QWertY
Ответ Акира_1
Ну так и про Фофану можно, мол парень сезон полноценный даже ещё не сыграл, поэтому рано судить.
В переломанного Фофану мало верится
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Акира_1
Ответ QWertY
Мага первые два сезона в МЮ отыграл на уровне. Фофана первый сезон отыгрывает на уровне в лазарете.
Ну так и про Фофану можно, мол парень сезон полноценный даже ещё не сыграл, поэтому рано судить.
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Денис Югай
намекают на Сити )
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igls54
Пеп и Йошко Гвардиолы поднимут МС на новый уровень
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QWertY
Ответ Акира_1
Если будет лучше Магваера, то уже успех. 😀
Мага первые два сезона в МЮ отыграл на уровне. Фофана первый сезон отыгрывает на уровне в лазарете.
+2
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А.В. Бубнов
Куда угодно, но только не в Нефтепроект, , что бы Гварлиол напродырявливал Эдырсона)
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error505
После вчерашнего, думаю, Гвардиол не интересен Гвардиоле
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Саид Исаев
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Чтобы стать самым дорогим он должен быть круче Фофаны. Разве это так?
Отыграл больше 20 матчей за сезон
Так что да, круче
0
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Акира_1
Ответ QWertY
Чтобы стать самым дорогим он должен быть круче Фофаны. Разве это так?
Если будет лучше Магваера, то уже успех. 😀
+5
-2
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Eliza77
Челси сейчас все интересны )
+6
0
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Салауат Нуралиев
Ответ QWertY
Чтобы стать самым дорогим он должен быть круче Фофаны. Разве это так?
Получается он уже самый дорогой)
+6
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Зизуха
Прямая дорожка к Гвардиоле
+9
-4
+5
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QWertY
Чтобы стать самым дорогим он должен быть круче Фофаны. Разве это так?
+19
-8
+11
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