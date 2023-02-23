Гвардиол интересен «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Челси». «Лейпциг» хочет, чтобы он стал самым дорогим защитником в истории
Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол интересен клубам АПЛ.
По данным Фабрицио Романо, интерес к 21-летнему защитнику проявляют «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». «Лейпциг» хочет, чтобы Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории. Сейчас самым дорогим игроком этой позиции является Харри Магуайр, в 2019 году перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за 87 млн евро.
За последние месяцы скауты «Ливерпуля» несколько раз приезжали на матчи «Лейпцига», чтобы последить за игрой Гвардиола.
Отметим, что несколько дней назад в интервью The Times защитник сказал, что хочет перейти в клуб из АПЛ.
На это в интервью TV2 Sport отреагировал главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе, который после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1), в котором Гвардиол забил гол, сказал: «Йошко Гвардиол будет игроком «РБ Лейпциг» в следующем сезоне. Я тренер, и я прошу об этом. Он счастлив здесь. Он сказал, что хочет играть в АПЛ, но не сказал, когда именно».
В этом сезоне на счету защитника сборной Хорватии 2 гола в 27 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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Так что да, круче