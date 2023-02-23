Гвардиол интересен «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Челси». «Лейпциг» хочет, чтобы он стал самым дорогим защитником в истории

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол интересен клубам АПЛ.

По данным , интерес к 21-летнему защитнику проявляют «Манчестер Сити», « » и « ». «Лейпциг» хочет, чтобы Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории. Сейчас самым дорогим игроком этой позиции является Харри Магуайр, в 2019 году перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за 87 млн евро.

За последние месяцы скауты «Ливерпуля» несколько раз приезжали на матчи «Лейпцига», чтобы последить за игрой Гвардиола.

Отметим, что несколько дней назад в интервью The Times защитник сказал, что хочет перейти в клуб из АПЛ.

На это в интервью TV2 Sport отреагировал главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе, который после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с « » (1:1), в котором Гвардиол забил гол, сказал: «Йошко Гвардиол будет игроком «РБ Лейпциг» в следующем сезоне. Я тренер, и я прошу об этом. Он счастлив здесь. Он сказал, что хочет играть в , но не сказал, когда именно».

В этом сезоне на счету защитника сборной Хорватии 2 гола в 27 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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