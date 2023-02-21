«Барса» заказала внешнее расследование ситуации с платежами Негрейре: «Оно будет тщательным и независимым, как заслуживают миллионы фанатов»

Президент «Барселоны» дал комментарий о скандале с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Выскажусь о технических консультациях по судьям и игрокам в связи с новостями последних дней.

«Барса» решила передать расследование ситуации на аутсорсинг. Теперь его проводит сторонний юрист, который будет поддерживать связь с нашим отделом комплаенса. Расследование будет тщательным и независимым, как того заслуживают сосьос и миллионы болельщиков.

Мы глубоко сожалеем о шлейфе утечек данных и документов дела, которое находится в прокуратуре и должно оставаться там.

В мой первый президентский срок мы получали соответствующие документацию и видео. Деньги выплачивались за услуги, сопровождаемые отчетами и видео.

Как только у нас будет больше информации, мы сообщим. В кратчайшие сроки мы проведем конференцию, чтобы разъяснить имеющуюся у нас информацию. Мы хотим дать все пояснения», – сказал .

Ла Лига осудила ситуацию с платежами «Барсы» Негрейре. Кроме «Реала», все клубы Ла Лиги и Сегунды поддержали заявление