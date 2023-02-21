«Барса» заказала внешнее расследование ситуации с платежами Негрейре: «Оно будет тщательным и независимым, как заслуживают миллионы фанатов»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» дал комментарий о скандале с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Выскажусь о технических консультациях по судьям и игрокам в связи с новостями последних дней.

«Барса» решила передать расследование ситуации на аутсорсинг. Теперь его проводит сторонний юрист, который будет поддерживать связь с нашим отделом комплаенса. Расследование будет тщательным и независимым, как того заслуживают сосьос и миллионы болельщиков.

Мы глубоко сожалеем о шлейфе утечек данных и документов дела, которое находится в прокуратуре и должно оставаться там.

В мой первый президентский срок мы получали соответствующие документацию и видео. Деньги выплачивались за услуги, сопровождаемые отчетами и видео.

Как только у нас будет больше информации, мы сообщим. В кратчайшие сроки мы проведем конференцию, чтобы разъяснить имеющуюся у нас информацию. Мы хотим дать все пояснения», – сказал Жоан Лапорта.

Ла Лига осудила ситуацию с платежами «Барсы» Негрейре. Кроме «Реала», все клубы Ла Лиги и Сегунды поддержали заявление

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42 комментария

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ljolik888
Ответ Zidan GOAT
Новости читать пробовал? В каждой новости написано куда и кому они переводились)
Ну тогда с тобой всё понятно . Новости про одного человека и нигде не написано про судей , которые хоть раз бы повлияли на исход матча . Почему я задал вопрос ? Чтобы увидеть твоё детское мышление . Пол миллиона в год одному судье может и много , но такого не было и только дети как ты в это веришь . Один человек , тем более на самый главный в судейской комнате , заставляет остальных за копейки подслуживать Барселоне и никто зв столько времяни не сказал ни слова - ещё раз верь сказкам !
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Raindrop Drop Top
Ответ Семён Жуйло
Судьи, они про молодых игроков больше всех знают, а уж отчёты пишут - зачитаешься. Кроме судей и заплатить-то некому.
Во-первых, судьи лучше всех в футболе знают правила, которые регулярно обновляются. Во-вторых, почти все клубы пользуются подобными услугами судейских консультаций, но в СМИ все выворачивается наизнанку, а ты слишком глуп чтобы элементарные вещи понять и не кидать кал на каждой ветке Барсы
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Silent Mode
Ответ Семён Жуйло
Судьи, они про молодых игроков больше всех знают, а уж отчёты пишут - зачитаешься. Кроме судей и заплатить-то некому.
Больше всех знают, потому у них в команде молодые гави и педро. А отчеты действительно интересны : столько интересной информации! Контраргументы будут?
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Семён Жуйло
Ответ Frakiec 77
Болельщик Реала который говорит за всех * нейтральных* о Барселоне, ты точно не предвзят😂
Не нервничай. Попади под нужный коммент.
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Frakiec 77
Ответ Мирослав Ковальский
Всем нейтральным болельщикам давно известно что у барселоны все судьи на привязи. Кстати, когда я на протяжении нескольких лет писал, что барселона покупает судей и приводил неоспоримые факты, то ее фанатки с пеной у рта кричали, что барселона это самый честный клуб в мире и минусовали мои комменты. Что интересно они сейчас скажут? то что барселона платила судейскому комитету это все фейки?
Болельщик Реала который говорит за всех * нейтральных* о Барселоне, ты точно не предвзят😂
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Politruk
Ответ Ебздрогыч
Главное не выйти на самих себя
Главное, чтобы компания которая займётся расследованием, в последствии не оказалась в собственности президента технического комитета судей.
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Семён Жуйло
Ответ Silent Mode
Ты докажи для начала что Барселона платила за подсуживание, а не за отчеты о молодых игроках
Судьи, они про молодых игроков больше всех знают, а уж отчёты пишут - зачитаешься. Кроме судей и заплатить-то некому.
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Frakiec 77
Ответ Мирослав Ковальский
Всем нейтральным болельщикам давно известно что у барселоны все судьи на привязи. Кстати, когда я на протяжении нескольких лет писал, что барселона покупает судей и приводил неоспоримые факты, то ее фанатки с пеной у рта кричали, что барселона это самый честный клуб в мире и минусовали мои комменты. Что интересно они сейчас скажут? то что барселона платила судейскому комитету это все фейки?
Болельщик разве может быть нейтральным? Если он болеет, переживает, значит он уже не нейтральный. И кто тебя уполномочил за всех *нейтральных* говорить? Я тебе могу десяток примеров привести когда ошибались как в пользу Барселоны, Реала или любой другой команды, так и в пользу соперников. Так что перестань нести х… гоняясь за плюсиками.
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Zidan GOAT
Ответ ljolik888
Деньги переводили куда или кому ?
Новости читать пробовал? В каждой новости написано куда и кому они переводились)
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ljolik888
Ответ Zidan GOAT
За какие такие? Пол миллиона в год для судьи маленькая сумма?)
Деньги переводили куда или кому ?
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Пока не будет доказательств, можно думать, что угодно
Пока Барселона не объяснит
платежи вице-президенту судейского корпуса на протяжении 15 лет, тут и другого думать нечего ) все итак очевидно)
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Silent Mode
Ответ Мирослав Ковальский
Всем нейтральным болельщикам давно известно что у барселоны все судьи на привязи. Кстати, когда я на протяжении нескольких лет писал, что барселона покупает судей и приводил неоспоримые факты, то ее фанатки с пеной у рта кричали, что барселона это самый честный клуб в мире и минусовали мои комменты. Что интересно они сейчас скажут? то что барселона платила судейскому комитету это все фейки?
Ты докажи для начала что Барселона платила за подсуживание, а не за отчеты о молодых игроках
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
А какого? Или кто то в серьез верит, что они отстегивали пол миллиона баксов в год за устные отчеты ?)
Пока не будет доказательств, можно думать, что угодно
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Zidan GOAT
Ответ ljolik888
А ты веришь что за такие деньги можно подкупить кучу судей и они через кого то будут подсуживать Барселоне ?
За какие такие? Пол миллиона в год для судьи маленькая сумма?)
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Val Smith
В конторе сына заместиля главного прокурора?
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ljolik888
Ответ Zidan GOAT
А какого? Или кто то в серьез верит, что они отстегивали пол миллиона баксов в год за устные отчеты ?)
А ты веришь что за такие деньги можно подкупить кучу судей и они через кого то будут подсуживать Барселоне ?
+2
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Lobelopa
лооол. после судей заказчик покупает расследование
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Семён Жуйло
Как говорится, когда что-то расследуешь, главное - не выйти на самого себя.
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Мирослав Ковальский
Всем нейтральным болельщикам давно известно что у барселоны все судьи на привязи.

Кстати, когда я на протяжении нескольких лет писал, что барселона покупает судей и приводил неоспоримые факты, то ее фанатки с пеной у рта кричали, что барселона это самый честный клуб в мире и минусовали мои комменты.

Что интересно они сейчас скажут? то что барселона платила судейскому комитету это все фейки?
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Да, но не того характера, как многие думают
А какого? Или кто то в серьез верит, что они отстегивали пол миллиона баксов в год за устные отчеты ?)
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Александр Граф
Ответ Ллб
Хейтерок со спортса прочитал полторы статьи по теме и отправил Барсу в Сегунду ,лишив титулов за 20 лет, ведь ему все уже абсолютно ясно😂 в отличии от всех остальных занимающихся этим делом. Уникальные персонажи тут обитают)
самое печальное, что редакция никак не пытается спасти этих персонажей, очевидно же, что у людей проблемы, их нужно хотя бы ограничивать в комментариях в течение дня, чтобы они отвлеклись
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Безосновательно?) даже когда сам клуб подтвердил, что такие переводы были?) Очнись)
Да, но не того характера, как многие думают
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Молодцы, так и надо, а то и дальше безосновательно обвинять будут
Безосновательно?) даже когда сам клуб подтвердил, что такие переводы были?) Очнись)
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Ллб
Ответ Alda
Расследовать собственные платежи, серьезно?
Прикинь. Ведь их никто не декларировал в этом направлении , а за это время власть менялась трижды и кто там что и как мутил - непонятно и требует разбирательств
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Chernoy
Оно будет настолько тщательным и независимым насколько это будет в интересах заказчика… упс
+7
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+4
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