Мостовой о лицензии: «Это не первостепенная задача, получится – будет. Могу назвать много тренеров с лицензией, но без работы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой рассказал, что не торопится получать тренерскую лицензию.

«Я спокоен насчет получения лицензии. Для меня это сейчас не первостепенная задача, если получится – будет.

Я могу назвать много фамилий тренеров с лицензией, но без работы. А еще больше тех, кто играл на высоком уровне, но сейчас без этой самой лицензий», – сказал экс-игрок «Сельты» и сборной России.

Мостовой о том, когда получит тренерскую лицензию: «Когда помогут. Не знаю, сколько это стоит. Те, кто отдал жизнь футболу, заслуживают возможности тренировать»

Мостовой о тренерах: «Многие никогда не играли и пролезают везде, как Тедеско. Сколько людей стоят с бумажками, и все равно никому не нужны»

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15 комментариев

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Abush1969
Лицензия необходима, но недостаточна.
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Геннадий Тимченко
Ответ Амин Чич
может это он сам звонит с автоматной бутки
ну какой-то ***** же это пускает в эфир, наврядли Царь сам о себе новости пускает
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Амин Чич
Ответ Геннадий Тимченко
заколебали 10 раз на дню звонить Мостовому, дайте человеку хоть дух перевести и в туалет сходить спокойно🤬
может это он сам звонит с автоматной бутки
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Геннадий Тимченко
заколебали 10 раз на дню звонить Мостовому, дайте человеку хоть дух перевести и в туалет сходить спокойно🤬
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Dmitry_1986
Да, да, да именно так. Много тренеров, не только с лицензией, а ещё и с громадный опытом и при этом у многих по большей части победным сидят без работы. Потому что тренеров много, а вакантных мест мало и никому никто ничего не должен, тем более за прошлые заслуги, которые прямого отношения к профессии не имеет.
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Никому_никабельный
Спортс, может хватит постить уже эти бредни Мостового? Ничего ж нового. Человек по кругу ходит
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инок
Мостовой много дней не ест, а только пьет. А тут враги ещё зарплату Абаскаля озвучили...
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avAngard
Какое-то дежавю прям
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Плотников Семен
Да он издевается чтоли?!! Хватит уже постить этого слабоумного сюда
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Akmor
"Я могу назвать много фамилий тренеров с лицензией, но без работы" - но есть один Царь, которые и без работы тренером, и без лицензии.

Мда, логическое связывание событий даются Мостовому все сложнее и сложнее
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Юрий Кечко
Шампунь первостепенная задача
+6
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Утя Ваткин
Не лицензионный царь какой-то. Пиратский.
+2
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Тиджани Бабангида
У Мостового дубль - ни лицензии ни работы
+9
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Zlatan Ibra
И ни одного без лицензии, но с работой?
+14
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rarog
А что тогда первостепенная задача? Завуалированно просится в тренеры Спартака в каждом интервью?
+2
0
+2
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