рассказал, что не торопится получать тренерскую лицензию.

«Я спокоен насчет получения лицензии. Для меня это сейчас не первостепенная задача, если получится – будет.

Я могу назвать много фамилий тренеров с лицензией, но без работы. А еще больше тех, кто играл на высоком уровне, но сейчас без этой самой лицензий», – сказал экс-игрок «Сельты» и сборной России.

Мостовой о том, когда получит тренерскую лицензию: «Когда помогут. Не знаю, сколько это стоит. Те, кто отдал жизнь футболу, заслуживают возможности тренировать»

Мостовой о тренерах: «Многие никогда не играли и пролезают везде, как Тедеско. Сколько людей стоят с бумажками, и все равно никому не нужны»