Грэм Поттер: «Я уже 4 месяца под давлением, но владельцы «Челси» всегда поддерживали меня. Фанаты имеют право злиться – у нас плохие результаты»
Грэм Поттер высказался о давлении из-за неудачных результатов «Челси».
У лондонского клуба 1 победа в 10 последних матчах. Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко за 23 матча.
– Я общался с владельцами. Все по-прежнему – они всегда меня поддерживали. Я уже четыре месяца под давлением и получаю постоянные вопросы об их поддержке.
– Что вы думаете о реакции фанатов на неудачи?
– Болельщики расстроены, потому что мы дома проигрываем «Саутгемптону». Это справедливо. Болельщикам не все равно. Когда они расстроены, то выражают свои эмоции.
Я не могу сказать ничего, что заставит болельщиков поддерживать нас, если они настроены против. Единственное решение – выигрывать матчи.
Кто-то понимает наше положение. Если ты проигрываешь 0:1 дома «Саутгемптону», который идет на последнем месте в АПЛ, то должен ожидать критику от фанатов. Но нужно обдумать все факторы, которые привели нас к этой ситуации.
Мы показываем плохие результаты. 0:1 от «Саутгемптона» – это недостаточно хорошо. У болельщиков есть право злиться, – сказал главный тренер «Челси».
В воскресенье, 26 февраля, «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 25-го тура АПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.
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