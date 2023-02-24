Грэм Поттер: «Я уже 4 месяца под давлением, но владельцы «Челси» всегда поддерживали меня. Фанаты имеют право злиться – у нас плохие результаты»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Саутгемптон Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер высказался о давлении из-за неудачных результатов «Челси».

У лондонского клуба 1 победа в 10 последних матчах. Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко за 23 матча.

– Я общался с владельцами. Все по-прежнему – они всегда меня поддерживали. Я уже четыре месяца под давлением и получаю постоянные вопросы об их поддержке.

– Что вы думаете о реакции фанатов на неудачи?

– Болельщики расстроены, потому что мы дома проигрываем «Саутгемптону». Это справедливо. Болельщикам не все равно. Когда они расстроены, то выражают свои эмоции.

Я не могу сказать ничего, что заставит болельщиков поддерживать нас, если они настроены против. Единственное решение – выигрывать матчи.

Кто-то понимает наше положение. Если ты проигрываешь 0:1 дома «Саутгемптону», который идет на последнем месте в АПЛ, то должен ожидать критику от фанатов. Но нужно обдумать все факторы, которые привели нас к этой ситуации.

Мы показываем плохие результаты. 0:1 от «Саутгемптона» – это недостаточно хорошо. У болельщиков есть право злиться, – сказал главный тренер «Челси».

В воскресенье, 26 февраля, «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 25-го тура АПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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17 комментариев

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113k
Он вообще понимает, что нужны голы забивать, а не просто по полю бегать?
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Ноно Гомес
Еще как злимся, такие траты и такой результат....
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Marcus-light
Ответ Born is the King
Такой топ состав и такой физрук. Будь сейчас Тухель у меня даже сомнений не было бы ,что Челси возьмёт ЛЧ пройдясь катком по всем
Заладили вы со своим Тухелем. Какой состав? Есть классный нападающий? Есть классный центральный полузащитник? Есть надёжный быстрый центральный защитник? Или Силва за всех? Без центральной оси играть невозможно.
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KerroChelsea
«Недостаточно хорошо», - это что за фраза? Типа вот 0-3 от Саута было бы достаточно хорошо. Поттер такой клоун, слов не подобрать
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Artur Turik
Злиться? Тебя трехэтажным матом кроют.
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Висита Эльмурзаев
проигрывать 20 команде - это "недостаточно хорошо"? ну что за клоун, фанаты наверное больше злятся его выcерам после поражений, чем самим поражениям...)))
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Артем_
0:1 от «Саутгемптона» – это недостаточно хорошо...Ах-ха. Уйди физрук
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Ulan Iskanderov
Мудрик затащит!!!
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The Best
Ответ Born is the King
Такой топ состав и такой физрук. Будь сейчас Тухель у меня даже сомнений не было бы ,что Челси возьмёт ЛЧ пройдясь катком по всем
Да хватит уже с Тухелем возится,и сравнивать Поттера с Тухелем тоже глупо.У Тухеля есть опыт работы в топ клубах а что у Поттера?Он хорошо работал в средних клубах где от него ничего особенного не требовали,на него не давили поэтому у него всё получалось.А тут нужно сходу давать результат,при этом у тебя в команде 30+ игроков из которых только 11 могут сыграть,много новичков которым нужно время на адаптацию и сыграность.Поттер в такой обстановке не работал поэтому у него пока ничего не получается.
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DolJun
что-то поттер не выглядит как чел под давлением, его даже не приплющило
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Jaxongir Shodiev
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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Магловские
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Jaxongir Shodiev
Дал право фанатам злиться. Он великий
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Эл Ку
Ответ Pitkin
Не мы, а ты.
Не нам, а вам
+1
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Born is the King
Такой топ состав и такой физрук. Будь сейчас Тухель у меня даже сомнений не было бы ,что Челси возьмёт ЛЧ пройдясь катком по всем
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Asian
Такой состав большой и без еврокубков(
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deimon7.7
Поттер щас в такой же ситуации, как было в кубке огня. Боули просто вытащил его имя, он сам от этого в шоке)
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Pitkin
Не мы, а ты.
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-1
0
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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