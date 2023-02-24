Где смотреть Урал – Ростов, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 27 февраля

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В понедельник, 27 февраля, сыграют Урал и Ростов в ответном матче четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Урал – Ростов

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Урал – Ростов

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