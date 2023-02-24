Тен Хаг о 2:1: «Блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Это придаст нам веры, что мы можем выигрывать крупные матчи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА Фред Френки де Йонг Эрик тен Хаг Антони Алехандро Гарначо Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Барселоной».

Английская команда выиграла матч раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд.

«Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1, это было совсем не обязательно. Мы знаем, что если выпустим Антони и Гарначо, то прибавим в скорости. Они никого не боятся.

Это блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Великолепное выступление – мы будем отталкиваться от него весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи.

Антони храбр, он всегда будет сражаться. Фред сыграл важную роль в игре в Барселоне и на этой неделе. Он должен был остановить Френки де Йонга – он должен был быть как комар, облепить его со всех сторон! У нас в команде есть несколько замечательных индивидуальностей», – сказал тен Хаг в эфире BT Sport.

31 комментарий

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Игорь Сметана
барсе до команд апл с первой десятки как до китая раком
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U. M. A. Muhammad
В этом городе нет места двум лысым шарлотанам. 😂 Всех болельщиков МЮ с победой 🥇
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Алексей Смолин
Mumu futbola, и Ригоберка , хорошего утешительного секса вам на двоих на ночь))
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Артем Бреховских
Игроки МЮ уже имели множество поводов знать, что они умеют играть большие матчи, но, конечно, победа в плей-офф еврокубков, еще и в двухматчевом противостоянии, еще и против такого клуба, еще и полностью по делу - действительно хороший пример, который должен придать уверенности
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Смеющийся Баварец
Ответ Артем Бреховских
В этом посте действительно комментарии довольно адекватные, но в других, к сожалению, кровь из глаз хлещет и от болельщиков МЮ и от болельщиков Барсы) говорят, что "в семье не без урода", но когда семьи такие большие - в любом случае "уродов" накопится с запасом..
Согласен, но вот под некоторыми последними постами прямо адекватность царит.

Ааа я понял, все хейтеры уже спят. Праздники праздниками, а в школу то потом идти
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Abdul Aziz
Ответ Смеющийся Баварец
Блин, читаю комменты и вижу, что болельщики МЮ реально топ. Никакого хейта и злорадства, просто спокойно радуются заслуженной победе своей команды. Видимо в последние годы все глоры, у которых весь прикол футбола только в голах отчистились от МЮ. Буду болеть за МанЮнайтед в ЛЕ, достойны победы. Фанам Барсы не унывать, строим команду дальше
Я вообще удивлен,что такое бывает. Либо просто отвык от этого. А то болельщики (болельщики ли?) Баварии или Реала постоянно что-то неприятное пишут. не знаю зачем им это. Порадуйтесь за свою команду, зачем злорадствовать? Я даже после разгромов Реала от Барсы никогда в их сторону ничего не говорил,а просто радовался за Барсу..
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Niko [Ars]
Ответ bulldozer
Спасибо за адекватность. Именно такие комментарии и должны быть в топе. А не вся эта хейтерская шваль, которую здесь не банят.
господи, это же как скучно тут будет тогда
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mj23.net
Радует, что сделал быстро замены. Гарначо выпустил на классические 25-30 минут. Понятно, что сюжет отличался от первой встречи и даже Ваут тогда был очень полезен, но все равно тут удалось взорвать темп во втором тайме и более менее удерживать его.
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Артем Бреховских
Ответ Смеющийся Баварец
Блин, читаю комменты и вижу, что болельщики МЮ реально топ. Никакого хейта и злорадства, просто спокойно радуются заслуженной победе своей команды. Видимо в последние годы все глоры, у которых весь прикол футбола только в голах отчистились от МЮ. Буду болеть за МанЮнайтед в ЛЕ, достойны победы. Фанам Барсы не унывать, строим команду дальше
В этом посте действительно комментарии довольно адекватные, но в других, к сожалению, кровь из глаз хлещет и от болельщиков МЮ и от болельщиков Барсы) говорят, что "в семье не без урода", но когда семьи такие большие - в любом случае "уродов" накопится с запасом..
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atomio
Как же круто что МЮ избавились от токсика, даже если б он сидел на лавке. В кой то веке приятно просто почитать каменты на ветке от болельщиков, а не от глоров примы. Классная была игра, спасибо МЮ! Барса - теперь все силы на ЛЛ!
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Смеющийся Баварец
Блин, читаю комменты и вижу, что болельщики МЮ реально топ. Никакого хейта и злорадства, просто спокойно радуются заслуженной победе своей команды. Видимо в последние годы все глоры, у которых весь прикол футбола только в голах отчистились от МЮ.
Буду болеть за МанЮнайтед в ЛЕ, достойны победы.
Фанам Барсы не унывать, строим команду дальше
+16
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Under
Ответ bulldozer
Спасибо за адекватность. Именно такие комментарии и должны быть в топе. А не вся эта хейтерская шваль, которую здесь не банят.
принимай победу со смирением, а поражение с достоинством
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GuruFutbola
Уважение Тен Хагу, удачи в борьбе за ле и может апл)
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bulldozer
Ответ Павел Метельский
GGMU, отличный матч, Дьяволов с победой, Барселоне уважение.
Спасибо за адекватность. Именно такие комментарии и должны быть в топе. А не вся эта хейтерская шваль, которую здесь не банят.
+23
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+19
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Romanian_Daddy
Яйца у тренера бешеные, конечно
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Алексей Смолин
Надо вылетит из Еврокубка? Тогда барса идёт к вам))
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Алексей Смолин
В конце сезона посмотрим какой будет у них отрыв)))
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مختار موسى حاجييف
молись чтобы к Ференцварошу не попасть, иначе обеспечен вылет
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Константин Безликих
Сожрал Роналду, сожрал и Барселону.Хорош Эрик.Удачи лысому.
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QWertY
Ответ yumurta
Фред действительно сожрал Френки. плюс забил из под него
Пастор непризнанный гений)
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Роман
Тен Хаг молодец переиграл хваленного физрука пучеглазого.
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белошип
На классе порвал физрука-трепача)
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Alexander Yavriantz
Писал, что надо Фреда поменять в перерыве, в итоге даю ему лучшего игрока матча наряду с 2 ЦЗ. Тен Хаг гений.
+5
-1
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blaugrano
По делу прошли дальше. МЮ смотрелся увереннее, цельнее и бодрее. Тен Хаг гораздо опытнее и мудрее - это тоже факт.
+23
-1
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King_X
Тренерская победа над Хави
+2
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+2
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