Тен Хаг о 2:1: «Блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Это придаст нам веры, что мы можем выигрывать крупные матчи»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Барселоной».
Английская команда выиграла матч раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд.
«Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1, это было совсем не обязательно. Мы знаем, что если выпустим Антони и Гарначо, то прибавим в скорости. Они никого не боятся.
Это блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Великолепное выступление – мы будем отталкиваться от него весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи.
Антони храбр, он всегда будет сражаться. Фред сыграл важную роль в игре в Барселоне и на этой неделе. Он должен был остановить Френки де Йонга – он должен был быть как комар, облепить его со всех сторон! У нас в команде есть несколько замечательных индивидуальностей», – сказал тен Хаг в эфире BT Sport.
Ааа я понял, все хейтеры уже спят. Праздники праздниками, а в школу то потом идти
Буду болеть за МанЮнайтед в ЛЕ, достойны победы.
Фанам Барсы не унывать, строим команду дальше