Тен Хаг о 2:1: «Блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Это придаст нам веры, что мы можем выигрывать крупные матчи»

Главный тренер « » Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Барселоной».

Английская команда выиграла матч раунда плей-офф со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд.

«Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1, это было совсем не обязательно. Мы знаем, что если выпустим Антони и , то прибавим в скорости. Они никого не боятся.

Это блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Великолепное выступление – мы будем отталкиваться от него весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи.

Антони храбр, он всегда будет сражаться. Фред сыграл важную роль в игре в Барселоне и на этой неделе. Он должен был остановить Френки де Йонга – он должен был быть как комар, облепить его со всех сторон! У нас в команде есть несколько замечательных индивидуальностей», – сказал тен Хаг в эфире BT Sport.