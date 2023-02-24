Литвинов о будущем: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Литвинов Футбол

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своем будущем.

«У любого молодого игрока есть мечта попасть в топ-клуб Европы. Все в России рады, когда кто-то из нас играет за границей. Понятное дело, мне тоже хотелось бы этого, но надо сначала прогрессировать здесь, доказывать и быть на голову выше всех.

Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — сказал Литвинов.

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10 комментариев

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Veld
Желание похвальное но не зарекайся, это банально не от тебя зависит в полной мере :)
+4
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+4
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Niko [Ars]
Ответ Ильдар Фарукшин
Молод, а рассуждает по мужски. Ни понтов. Чётко, ясно. Пусть твои мечты сбудутся
а что значит рассуждает по-мужски? он же обещает всю карьеру играть за Спартак. а если его не захотят видеть в команде, карьеру закончит что-ли)?
+1
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tankist231
Литвинов очень радует, пусть и дальше нас радует, а уйдёт в Европу, будем и там за него болеть)
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Литвинов прибавляет и главное может закрыть несколько позиций, посмотрим, что будет дальше...
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+2
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trav
"доказывать и быть на голову выше всех." - наш чемпионат очень закрытый. Хвича имел очень среднюю стату, а поди ж ты. Так что вот это стремление к быть лучше всех похвально, но не совсем правильно
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vjp6cmm2f9
Ответ Сергей Круглов
ТВД это что?
Это означает театр военных действий, а кто этот бред написал, явно умом не блещет🤦‍♂️
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Zahar Gunin
Ответ Сергей Круглов
ТВД это что?
Театр военных действий 🤔
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0
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Ильдар Фарукшин
Молод, а рассуждает по мужски. Ни понтов. Чётко, ясно. Пусть твои мечты сбудутся
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+8
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Сергей Круглов
Ответ dmitry.tchidakin
В Европе делать нечего. Уже очень скоро она превратится в самый мощный ТВД в истории человечества
ТВД это что?
0
0
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dmitry.tchidakin
В Европе делать нечего. Уже очень скоро она превратится в самый мощный ТВД в истории человечества
+1
-5
-4
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