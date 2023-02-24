Литвинов о будущем: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

Хавбек «Спартака» высказался о своем будущем.

«У любого молодого игрока есть мечта попасть в топ-клуб Европы. Все в России рады, когда кто-то из нас играет за границей. Понятное дело, мне тоже хотелось бы этого, но надо сначала прогрессировать здесь, доказывать и быть на голову выше всех.

Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — сказал Литвинов.