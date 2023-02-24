Тихонов о «Динамо»: «Могло проиграть «Крыльям» крупно. Очень медленный центр поля»

Теги Крылья Советов Андрей Тихонов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

Андрей Тихонов оценил поражение «Динамо» от «Крыльев Советов» (1:2) в Фонбет Кубке России.

Команды провели первый матч 1/4 финала.

«Перехвалил я «Динамо», для меня они играли 20 минут, а потом стали разочарованием. То, как они двигались во втором тайме, выявило слабые места у команды.

Очень медленный центр поля. Фомин, Захарян — по уму, чтению футбола, по отношению хороши, но они медленные, пешком по полю ходят. «Динамо» могло проиграть крупно. Все зависит от центра поля.

У «Крыльев» же остается картинка, у них есть игра. Большинство игроков в команде быстро двигаются с мячом», — сказал экс-хавбек «Спартака».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Viktor Martunov
Гениально Костя, этот Лесовой всë под Робена косит, как вчера Смолов сам хотел порешать, в итоге дома надо будет из кожи лезть, и про галочки не забывай.
Не понял про какие галочки? Я уже поставил тебе .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktor Martunov
Ответ Кеша
Я знаю что левый край . Если некому разгонять атаки .
Гениально Костя, этот Лесовой всë под Робена косит, как вчера Смолов сам хотел порешать, в итоге дома надо будет из кожи лезть, и про галочки не забывай.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Viktor Martunov
Но он же край, Фома телëнок тот ещё, в Краснодаре разглядели вовремя. Заху перехвалили, и вот начинает вылезать южный агресивный характер, к хорошему это неприведëт.Со времëн Воронина и,, кавалериста,, Семшова красавца не припомню быстрый центр.
Я знаю что левый край . Если некому разгонять атаки .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktor Martunov
Ответ Кеша
Пару дней назад меня заминусовали , где я написал , что Захарян сбавил в скорости . Теперь читайте от Тихонова . Абсолютно верно . В центре не осталось быстрых игроков с уходом легионеров . Где Лесовой ?
Но он же край, Фома телëнок тот ещё, в Краснодаре разглядели вовремя. Заху перехвалили, и вот начинает вылезать южный агресивный характер, к хорошему это неприведëт.Со времëн Воронина и,, кавалериста,, Семшова красавца не припомню быстрый центр.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Стукачев
Перехваленная команда, Захаряна в Челси, Захаряна в Челси. Два удара за игру вот вам и вся челси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Пару дней назад меня заминусовали , где я написал , что Захарян сбавил в скорости . Теперь читайте от Тихонова . Абсолютно верно . В центре не осталось быстрых игроков с уходом легионеров . Где Лесовой ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий