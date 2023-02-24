Тихонов о «Динамо»: «Могло проиграть «Крыльям» крупно. Очень медленный центр поля»

оценил поражение «Динамо» от « » (1:2) в Фонбет Кубке России.

Команды провели первый матч 1/4 финала.

«Перехвалил я « », для меня они играли 20 минут, а потом стали разочарованием. То, как они двигались во втором тайме, выявило слабые места у команды.

Очень медленный центр поля. Фомин, Захарян — по уму, чтению футбола, по отношению хороши, но они медленные, пешком по полю ходят. «Динамо» могло проиграть крупно. Все зависит от центра поля.

У «Крыльев» же остается картинка, у них есть игра. Большинство игроков в команде быстро двигаются с мячом», — сказал экс-хавбек «Спартака».