Йоканович про 1:2 с «Крыльями»: «Динамо» доминировало в 1-м тайме, а во 2-м пропустило два простых гола после своих ошибок»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:2).

– Сегодня мы провели два разных тайма. В первом мы доминировали, создавали моменты, но не смогли реализовать свое преимущество.

Во второй половине мы пропустили два простых гола после своих ошибок. Мы не должны допускать таких промахов и должны успевать исправлять свои оплошности. Теперь мы будем готовиться к ответной встрече в Москве, к которой должны подойти гораздо серьезнее и ответственнее, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

– Впереди еще два матча против « ». Удивил ли вас чем-то тренер соперника сегодня и к чему будете готовиться дальше?

– Нет, никаких сюрпризов «Крылья» сегодня не преподнесли. Нам нужно отталкиваться от своей игры и хорошо подготовиться к ответному матчу, – сказал Йоканович.

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