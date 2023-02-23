Йоканович про 1:2 с «Крыльями»: «Динамо» доминировало в 1-м тайме, а во 2-м пропустило два простых гола после своих ошибок»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:2).

– Сегодня мы провели два разных тайма. В первом мы доминировали, создавали моменты, но не смогли реализовать свое преимущество.

Во второй половине мы пропустили два простых гола после своих ошибок. Мы не должны допускать таких промахов и должны успевать исправлять свои оплошности. Теперь мы будем готовиться к ответной встрече в Москве, к которой должны подойти гораздо серьезнее и ответственнее, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

– Впереди еще два матча против «Крыльев Советов». Удивил ли вас чем-то тренер соперника сегодня и к чему будете готовиться дальше?

– Нет, никаких сюрпризов «Крылья» сегодня не преподнесли. Нам нужно отталкиваться от своей игры и хорошо подготовиться к ответному матчу, – сказал Йоканович.

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8 комментариев

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Mixos Demid
Йоканович в Динамо уже 9 месяцев, предсезонку провёл, уже можно делать выводы: бестолковый он.
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Jadie James
доминировало доминировало да не выдоминировало
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Tahir Turk
Динамо опять просто мучалось на поле, играют вообще без кайфа, такое чувство
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Filipp Gorski
Доминатор на Какановиче
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Артем Алмазов
Казалось по концовке предыдущего года, что нашли свою игру, но...
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Злобный Конь
Где откопали этого халтурщика?
+1
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E.V.P.
Если только первые 20 минут, но явно не тайм
+4
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xakk
Такое ощущение, что тренер матч не видел. Крылья возили это Динамо весь матч, полумомент в первом тайме и такой же во втором - все что создало Динамо.
+5
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