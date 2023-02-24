Аллегри о выходе в 1/8: «Кто-то мог подумать, что Лига Европы станет для «Юве» прогулкой по парку, но все не так просто»
Массимилиано Аллегри оценил выход «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги Европы.
В ответном матче раунда плей-офф туринцы разгромили «Нант» (3:0, первая игра – 1:1).
«После того как мы вылетели из Лиги чемпионов, кто-то мог подумать, что Лига Европы станет для «Юве» прогулкой по парку, но все не так просто.
Этот матч был важным, но не идеальным. Нам еще предстоит поработать. Сегодня были вещи, которые мне не понравились», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Форца Юве