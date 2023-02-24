Аллегри о выходе в 1/8: «Кто-то мог подумать, что Лига Европы станет для «Юве» прогулкой по парку, но все не так просто»

Теги Нант Ювентус Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри оценил выход «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги Европы.

В ответном матче раунда плей-офф туринцы разгромили «Нант» (3:0, первая игра – 1:1).

«После того как мы вылетели из Лиги чемпионов, кто-то мог подумать, что Лига Европы станет для «Юве» прогулкой по парку, но все не так просто.

Этот матч был важным, но не идеальным. Нам еще предстоит поработать. Сегодня были вещи, которые мне не понравились», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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9 комментариев

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x021xx
С Аллегри даже матчи с аутсайдерами не легкая прогулка
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Джонни Петров
Ответ Адепт Суперлиги
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а я написал про 1/8, мальчик?
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Адепт Суперлиги
Ответ che kaif
Когда тебе судьи дают пеналь и удаляют игрока к 20-30 мин это и есть легкая прогулка.далее вынос ювы от топ соперника.приятного просмотра
100% удаление и пенальти, но у орангутангов шпорцру своё мнение всегда)
+6
-1
+5
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Адепт Суперлиги
Ответ Джонни Петров
Надеюсь попадут на МЮ
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che kaif
Когда тебе судьи дают пеналь и удаляют игрока к 20-30 мин это и есть легкая прогулка.далее вынос ювы от топ соперника.приятного просмотра
+1
-6
-5
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Chernoy
Кто мог так подумать? Тот кто не видел ни одной игры Юве в этом году? Кто видел, так не мог подумать.
+2
0
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Tigran Martirosyan
Ответ Джонни Петров
одни уже выиграли вчера
Да МЮ вынес Барсу
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Джонни Петров
Ответ Tigran Martirosyan
Да и выиграем их Форца Юве
одни уже выиграли вчера
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Tigran Martirosyan
Ответ Джонни Петров
Надеюсь попадут на МЮ
Да и выиграем их
Форца Юве
+5
-3
+2
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Джонни Петров
Надеюсь попадут на МЮ
0
0
0
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