У «Ювентуса» 5 побед с общим счетом 10:0 и ничья в последних 6 матчах

«Ювентус» продлил серию без поражений до шести матчей.

Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Нант» (3:0) в ответном матче плей-офф .

«Бьянконери» в последний раз проиграли 29 января – «Монце» (0:2). С тех пор у них 5 сухих побед в Серии А, Кубке Италии и ЛЕ, а также ничья со счетом 1:1 с « » в первой игре.

Далее « » встретится с «Торино» в чемпионате – игра назначена на 28 февраля.