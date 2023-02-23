У «Ювентуса» 5 побед с общим счетом 10:0 и ничья в последних 6 матчах

Теги Нант Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил серию без поражений до шести матчей.

Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Нант» (3:0) в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

«Бьянконери» в последний раз проиграли 29 января – «Монце» (0:2). С тех пор у них 5 сухих побед в Серии А, Кубке Италии и ЛЕ, а также ничья со счетом 1:1 с «Нантом» в первой игре.

Далее «Ювентус» встретится с «Торино» в чемпионате – игра назначена на 28 февраля.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tahir Turk
Ди Мария в соло затащил) а ничего, что ещё и 5 из 6 последних матчей на 0 сыграно? Такие хэйтеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nekrasen
Ответ Jurgen Klinsmann
физрук он знатный, там ди мария тащит в жало практически.
Каникулы весенние начались?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Васильков
Ответ eao79rus
Так Аллегри физрук или уже нет?
Ди Мария в соло затащил, как думаешь Аллегри физрук или нет?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugn_eugn
Ответ Дмитрий Мороз
Клоуны. Хватит статистики. Наполи уже доказал что это ничего не значит
Ты абсолютно прав, в отдельном взятом матче это ничего не значит
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jurgen Klinsmann
Ответ eao79rus
Так Аллегри физрук или уже нет?
физрук он знатный, там ди мария тащит в жало практически.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Baranov
Ответ Mr LOLOK
Что ты несёшь? Почему постоянно позор? Команда набрала хорошую форму, причем тут позор?
Сколько было игр до позора с Наполи?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Петлин
Ответ Mr LOLOK
Что ты несёшь? Почему постоянно позор? Команда набрала хорошую форму, причем тут позор?
Сколько было игр до позора с Наполи?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
А всего-то стоило отжать 15 очков в Серии А. Интересная мотивация
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Мороз
Клоуны. Хватит статистики. Наполи уже доказал что это ничего не значит
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio (BLR)
Своеобразная у ребят система мотивации. Замаячила серия Б - заиграли как никогда)))
Молодцы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eao79rus
Так Аллегри физрук или уже нет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амон
Ответ Барсик Юрана
Эдер лучший игрок в истории сборной Португалии
Эдер
Эйсебио
Гедеш
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ответ Амон
Ди Мария лучший игрок Аргентины со времён Марадоны
Эдер лучший игрок в истории сборной Португалии
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr LOLOK
Ответ Сергей Петлин
Сколько ещё побед до позора?
Что ты несёшь? Почему постоянно позор? Команда набрала хорошую форму, причем тут позор?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nekrasen
Он по другому не умеет, но план провалился
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Петлин
Сколько ещё побед до позора?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амон
Ди Мария лучший игрок Аргентины со времён Марадоны
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
На классе вынесли французов)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий