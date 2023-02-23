У «Ювентуса» 5 побед с общим счетом 10:0 и ничья в последних 6 матчах
«Ювентус» продлил серию без поражений до шести матчей.
Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Нант» (3:0) в ответном матче плей-офф Лиги Европы.
«Бьянконери» в последний раз проиграли 29 января – «Монце» (0:2). С тех пор у них 5 сухих побед в Серии А, Кубке Италии и ЛЕ, а также ничья со счетом 1:1 с «Нантом» в первой игре.
Далее «Ювентус» встретится с «Торино» в чемпионате – игра назначена на 28 февраля.
Молодцы
Эйсебио
Гедеш