Кунде об 1:2 от «МЮ»: «Больно вылетать вот так. «Барса» провела очень хороший первый тайм, но слишком быстро пропустила во втором»

оценил поражение «Барселоны» от « » (1:2) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф команды сыграли 2:2.

«Больно вылетать из турнира вот так. Мы провели очень хороший первый тайм, но слишком быстро пропустили во втором. После пропущенного мяча мы потеряли контроль над игрой. Это очень обидно.

Но я считаю, что мы должны отдать должное сопернику. «МЮ» здорово прибавил во втором тайме и доставил нам много проблем», – сказал защитник «Барселоны».