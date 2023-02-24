Кунде об 1:2 от «МЮ»: «Больно вылетать вот так. «Барса» провела очень хороший первый тайм, но слишком быстро пропустила во втором»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде оценил поражение «Барселоны» от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.

«Больно вылетать из турнира вот так. Мы провели очень хороший первый тайм, но слишком быстро пропустили во втором. После пропущенного мяча мы потеряли контроль над игрой. Это очень обидно.

Но я считаю, что мы должны отдать должное сопернику. «МЮ» здорово прибавил во втором тайме и доставил нам много проблем», – сказал защитник «Барселоны».

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4 комментария

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TNGHT
Хави научился играть с Кадисами и Бетисами, но в играх с хотя бы около-топами слив за сливом (МЮ, Бавария, Интер). Дежурно пропустили 4 за 2 матча ЛЕ, сейчас в чемпе опять будет серия из 5 матчей без пропущенных
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SaTo
Кунде пока под давлением плывёт и знатно. Казалось у него пас лучше чем у Араухо, но только второй нормальными передачами выводил.
Роберто просто резал глаз в матче, открывается хорошо и получает мяч, а потом просто назад или сопернику. На фоне Гави и Педри трудно сказать, что он профильный полузащитник. И ещё в придачу с Рафиньей два бестолоча. Собирались иногда на фланге и хотелось просто глаза вырвать.
Во втором тайме Хави перекинул Роберто на левый фланг, там он столько тормозил атаку, что Бальде начал просто игнорировать его и на дриблинге врываться в штрафную и получалось гораздо лучше. Можно было признать, что Роберто не попал и сразу во втором тайме заменить
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Jahongir Nosirov
ну а Левандовски это вообще днище!
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Predator№7
Ты вообще должен был по ТВ смотреть🙄
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