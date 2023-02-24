Кунде об 1:2 от «МЮ»: «Больно вылетать вот так. «Барса» провела очень хороший первый тайм, но слишком быстро пропустила во втором»
Жюль Кунде оценил поражение «Барселоны» от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче.
В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.
«Больно вылетать из турнира вот так. Мы провели очень хороший первый тайм, но слишком быстро пропустили во втором. После пропущенного мяча мы потеряли контроль над игрой. Это очень обидно.
Но я считаю, что мы должны отдать должное сопернику. «МЮ» здорово прибавил во втором тайме и доставил нам много проблем», – сказал защитник «Барселоны».
Роберто просто резал глаз в матче, открывается хорошо и получает мяч, а потом просто назад или сопернику. На фоне Гави и Педри трудно сказать, что он профильный полузащитник. И ещё в придачу с Рафиньей два бестолоча. Собирались иногда на фланге и хотелось просто глаза вырвать.
Во втором тайме Хави перекинул Роберто на левый фланг, там он столько тормозил атаку, что Бальде начал просто игнорировать его и на дриблинге врываться в штрафную и получалось гораздо лучше. Можно было признать, что Роберто не попал и сразу во втором тайме заменить