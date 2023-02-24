«Клуб обмана, афер и уголовщины. 27 лет один и тот же лейтмотив». Баннер фанатов «Нанта» на матче с «Ювентусом»
Болельщики «Нанта» обвинили «Ювентус» в «аферах и обмане».
Во время матча раунда плей-офф Лиги Европы против «бьянконери» фанаты французского клуба вывесили баннер с надписью «Клуб обмана, афер и уголовщины. Вот уже 27 лет, всегда один и тот же лейтмотив».
Игра между «Нантом» и «Ювентусом» завершилась победой итальянцев со счетом 3:0.
В 1996-м «Юве» прошел «Нант» и выиграл ЛЧ. Французы жаловались на допинг и продажных судей
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