«Клуб обмана, афер и уголовщины. 27 лет один и тот же лейтмотив». Баннер фанатов «Нанта» на матче с «Ювентусом»

Теги Нант Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА болельщики Футбол

Болельщики «Нанта» обвинили «Ювентус» в «аферах и обмане».

Во время матча раунда плей-офф Лиги Европы против «бьянконери» фанаты французского клуба вывесили баннер с надписью «Клуб обмана, афер и уголовщины. Вот уже 27 лет, всегда один и тот же лейтмотив».

Игра между «Нантом» и «Ювентусом» завершилась победой итальянцев со счетом 3:0.

В 1996-м «Юве» прошел «Нант» и выиграл ЛЧ. Французы жаловались на допинг и продажных судей

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леннорыч-абрамович
Ответ Dead88 Poets
меня как болельщика юве с 93 года не сильно тревожит серия б почему тебя это волнует я не могу понять , нужно быть глупым или 13 летним чтоб не понять что весь спорт это бизнес и махинации ... или ты хочешь рассказать нам что у Челси не было проблем с финансами и законом ? ))) но вот я не злорадствую ... все клубы и игроки этим грешат на радость нам .... или может дело в том что даже с -15 очками Ювентус выше и больше очков набрал чем Челси ?
В Серии Б нет ничего плохого, если попадание туда - результат игры, а если Серия Б - санкция за обман "большим" клубом всех вокруг, то это клеймо на оставшуюся жизнь, которое, кстати, Ювентус продолжает успешно обновлять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tamaev Soslanbek
Forza Juve 🖤🤍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
Ответ леннорыч-абрамович
Если бы не гниловатый душок руководства Ювентуса, то клуб не знал бы о Серии Б и списании очков по ходу чемпионата, хотя опять же, если бы не этот же гниловатый душок, то Ювентус мог не узнать и вкуса чемпионства
меня как болельщика юве с 93 года не сильно тревожит серия б почему тебя это волнует я не могу понять , нужно быть глупым или 13 летним чтоб не понять что весь спорт это бизнес и махинации ... или ты хочешь рассказать нам что у Челси не было проблем с финансами и законом ? ))) но вот я не злорадствую ... все клубы и игроки этим грешат на радость нам .... или может дело в том что даже с -15 очками Ювентус выше и больше очков набрал чем Челси ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
з - зависть. Прикрутить 4% дохода легальным способом = обман и лейтмотив. неудачникам больше вспомнить нечего.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yaroslove
Собака лает - караван идет дальше ))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерия Данилова
Ответ Румынский Клуж
Барсик в любой ситуации приплетëт своего кумира)
Барсик домой едет вместе с Барселоной )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арматурмалай
Жестоко но метко
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Смешно смотреть как французские середняки бомбят с клуба давшего больше всего Чемпионов Мира и обладателей Золотого Мяча
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леннорыч-абрамович
Ответ Dead88 Poets
если б не Абрамович ты б не знал о существовании Челси
Если бы не гниловатый душок руководства Ювентуса, то клуб не знал бы о Серии Б и списании очков по ходу чемпионата, хотя опять же, если бы не этот же гниловатый душок, то Ювентус мог не узнать и вкуса чемпионства
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald J. Trump
Factos 👀
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
это, видимо, какие-то олдовые фанаты Нанта вспомнили молодость
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BRAZILEC
дешевые баннеры от дешевого клуба
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
Ответ леннорыч-абрамович
Если бы не Ди Мария, где был бы это Ювентус?
если б не Абрамович ты б не знал о существовании Челси
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леннорыч-абрамович
Ответ Геннадий Тимченко
надо было Нанту его брать... чего не взял❓🤔
Ювентусу как обычно нужнее игроки, завершающие карьеру
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Ответ Барсик Юрана
И Кринж вершина этой мерзости
Кринжселона даже 1/16 ЛЕ пройти не способна
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ леннорыч-абрамович
Если бы не Ди Мария, где был бы это Ювентус?
Точно не на 10 месте)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Ответ zizo98
К цирку из каталонии тоже такие баннеры применить следовало на Олд Траффорд.
Да там без баннеров шапито спалили дотла.)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ леннорыч-абрамович
Если бы не Ди Мария, где был бы это Ювентус?
надо было Нанту его брать... чего не взял❓🤔
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старик Стариканов
Все по факту,главные мошенники наряду с бчк
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леннорыч-абрамович
Ответ Vistery
В том, что их игре на поле обоccaли 3-0 как и 27 лет назад?
Если бы не Ди Мария, где был бы это Ювентус?
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Румынский Клуж
Ответ Барсик Юрана
И Кринж вершина этой мерзости
Барсик в любой ситуации приплетëт своего кумира)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ HI MARS
Не выкидывайте баннер.Может ещё сыграете с Барсой
👍
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vistery
Ответ леннорыч-абрамович
И в чем же они не правы?
В том, что их игре на поле обоccaли 3-0 как и 27 лет назад?
+22
-14
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faulheit
вы ведь тоже сначала подумали, что новость про Барсу?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Прочитав, сначала подумал снова о модриде речь)
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий