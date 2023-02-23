Левандовски забил с пенальти за фол Бруну на Бальде. У поляка 25 голов в 30 играх за «Барселону»
Нападающий Роберт Левандовски забил за «Барселону» во втором матче подряд.
Поляк открыл счет в игре плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм).
Форвард реализовал пенальти, назначенный за то, что хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш завалил на газон защитника каталонцев Алекса Бальде на 15-й минуте.
Всего у Левандовского 25 голов за 30 матчей в составе «Барселоны». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Матч обслуживает бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена.
«Манчестер Юнайтед» – «Барселона» – 0:1. Левандовски реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
но собственная штрафная всё-таки не место для толкаться-бороться, Бруну ошибся, конечно
а бальде сам разворачивался и упал
судья - клоун, а бальде достойный последователь альбы
ситуация-то была не особо опасная, зачем так откровенно хватать руками - не ясно
Глупость Фернандоса, соперник на углу штрафной спиной к воротам, зачем ты его цепляешь руками откровенно? А уж в мастерстве приукрасить игроки Барселоны фору любому дадут