Нападающий Роберт Левандовски забил за «Барселону» во втором матче подряд.

Поляк открыл счет в игре плей-офф с «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм).

Форвард реализовал пенальти, назначенный за то, что хавбек манкунианцев завалил на газон защитника каталонцев на 15-й минуте.

Всего у Левандовского 25 голов за 30 матчей в составе «Барселоны». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Матч обслуживает бригада арбитров под руководством .

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона» – 0:1. Левандовски реализовал пенальти. Онлайн-трансляция