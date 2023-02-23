Левандовски забил с пенальти за фол Бруну на Бальде. У поляка 25 голов в 30 играх за «Барселону»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА судьи Роберт Левандовски Клеман Тюрпен Бруну Фернандеш Алекс Бальде Футбол

Нападающий Роберт Левандовски забил за «Барселону» во втором матче подряд.

Поляк открыл счет в игре плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм).

Форвард реализовал пенальти, назначенный за то, что хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш завалил на газон защитника каталонцев Алекса Бальде на 15-й минуте.

Всего у Левандовского 25 голов за 30 матчей в составе «Барселоны». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Матч обслуживает бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена.

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона» – 0:1. Левандовски реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

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44 комментария

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гилберт
За такую тупость надо еще и красную давать.
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Амаев Ибрагим
Ответ bam bam
так , это с какого фига фан реала смотрит барсу)))
А что если интересуется, нельзя?Хоть по нраву мне Барселона я смотрю матчи других клубов (Реал,ПСЖ и ТД).
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гилберт
Ответ Артём Горбенко
ну гладил не гладил, а за руку схватил - схватил. на 180° игрока с мячом развернул - развернул было бы больше вопросов, если бы не поставил
Хахаха!!!! Никого Бруну не разворачивал конечно, но за руку хватал, это пенальти.
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гилберт
Чистая и очень глупая пенка. И это капитан команды???
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гилберт
Ответ Владимир
Не согласен с тобой. На этой недели был матч ливерпуля с реалом, где за подобное (карвахаль и нуньес) не поставили пенальти. Трактовали так: рука была на спине, но движения толчкового не было. Здесь тоже самое на мой взгляд, он его чуть прихватил, а Бальде красиво развернулся
Реал Ливер пенка была где то 55 на 45, а тут 95 на 5.
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Артём Горбенко
Ответ Ozzi28
Очень грубо, безусловно. Повернул развернул, удалить и никогда больше к футболу не пускать бл...
перечитай мой комментарий внимательно
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гилберт
Ответ Chornoblyk
Чистая пенка, хз почему возмущаются. А вот эти разбеги задолбали уже, надо их запретить
Это невозможно.
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Ozzi28
Ответ Артём Горбенко
откровенно глупо сыграл Бруно ситуация-то была не особо опасная, зачем так откровенно хватать руками - не ясно
Очень грубо, безусловно. Повернул развернул, удалить и никогда больше к футболу не пускать бл...
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Ozzi28
Ответ Артём Горбенко
1 в 1 такое же, какое будет сейчас от фанов мю)) у всех больших клубов фанаты +- одинаковые
Да-да, такое же конечно, не испания же
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Рашпель793
Был пенальти или нет, это ещё ладно. Но когда уже вратари шум поднимут по поводу таких исполнений пенок? Вратарям и полшага нельзя сделать, сразу перебивать заставляют, а бьющий хоть джигу-дрыгу может сплясать во время разбега и пофиг - это норма. Бред.
+5
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+5
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Ozzi28
Ответ Chornoblyk
Чистая пенка, хз почему возмущаются. А вот эти разбеги задолбали уже, надо их запретить
Конечно чистая. Испания вообще молодец
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Владимир
Ответ Chornoblyk
Чистая пенка, хз почему возмущаются. А вот эти разбеги задолбали уже, надо их запретить
Не согласен с тобой. На этой недели был матч ливерпуля с реалом, где за подобное (карвахаль и нуньес) не поставили пенальти. Трактовали так: рука была на спине, но движения толчкового не было. Здесь тоже самое на мой взгляд, он его чуть прихватил, а Бальде красиво развернулся
+3
-3
0
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Кирилл
Лично я бы вообще ничего не сказал. Распустил руки и завалил игрока - расплачивайся за этот фол.
Погорячился я конечно.но фол по моему все еще не на пенальти
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Артём Горбенко
1 в 1 такое же, какое будет сейчас от фанов мю)) у всех больших клубов фанаты +- одинаковые
Можно согласиться
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Raul14
Банкротлона не может, Тюрпен поможет 😂😂😂
+5
-8
-3
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black11berry
До пенальти Бускетс срубил Рэшфорда прям перед штрафной - у арбитра ноль эмоций, двойные стандарты это не хорошо
+12
-9
+3
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андрей быцюк
Ответ Football Forever
До этого в центре поля было несколько подобных контактов и свисток молчал. Чем фолы в центре поля должны отличаться от фолов в штрафной? Я о последовательности говорю
тем что это ШТРАФНАЯ и здесь каждое движение имеет большее влияние на взятие ворот, фолы которые не свистят в центре, в штрафной вар пересматривает 300 раз это вообще нормальная практика
+12
-2
+10
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Артём Горбенко
Ответ Football Forever
До этого в центре поля было несколько подобных контактов и свисток молчал. Чем фолы в центре поля должны отличаться от фолов в штрафной? Я о последовательности говорю
возможно, ты прав
но собственная штрафная всё-таки не место для толкаться-бороться, Бруну ошибся, конечно
+1
-1
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Roja
Ответ Артём Горбенко
ну гладил не гладил, а за руку схватил - схватил. на 180° игрока с мячом развернул - развернул было бы больше вопросов, если бы не поставил
схватил или дотронулся?
а бальде сам разворачивался и упал
судья - клоун, а бальде достойный последователь альбы
+8
-8
0
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Football Forever
Ответ Артём Горбенко
ну гладил не гладил, а за руку схватил - схватил. на 180° игрока с мячом развернул - развернул было бы больше вопросов, если бы не поставил
До этого в центре поля было несколько подобных контактов и свисток молчал. Чем фолы в центре поля должны отличаться от фолов в штрафной? Я о последовательности говорю
+7
-1
+6
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Артём Горбенко
Ответ Андрей Хенто
Ну тут и нельзя снимать вину с Фернандеша, сделал все,чтобы Бальде заработал этот пенальти.
откровенно глупо сыграл Бруно
ситуация-то была не особо опасная, зачем так откровенно хватать руками - не ясно
+3
0
+3
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Мукунку хороший
Сколько смотрю за этим самовлюблённым судейкой Тюрпеном .. столько и не понимаю что это за ирод.. из серии-###дили во дворе кому не лень.. вырос и пошел судьёй работать.. и начал беспределить..
+3
-5
-2
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Вася Столяр
Пенальдона в действии
+5
-8
-3
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Cash_flow
Ответ Football Forever
Тюрпен фолы в начале не давал, думал бороться будет давать. И тут такой пеналь, где погладили Бальде
Был повод для пенальти.
Глупость Фернандоса, соперник на углу штрафной спиной к воротам, зачем ты его цепляешь руками откровенно? А уж в мастерстве приукрасить игроки Барселоны фору любому дадут
+34
-14
+20
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bam bam
Ответ Андрей Хенто
Ну тут и нельзя снимать вину с Фернандеша, сделал все,чтобы Бальде заработал этот пенальти.
так , это с какого фига фан реала смотрит барсу)))
+2
-3
-1
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