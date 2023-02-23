Нобелевский лауреат Лист просит Камаду продлить контракт с «Айнтрахтом»: «Готов отдать свою медаль. Его уход разобьет мне сердце»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Макото Хасебе Даити Камада Футбол

Лауреат Нобелевской премии по химии хочет, чтобы хавбек Даити Камада остался в «Айнтрахте».

«Я фанат Японии. Макото Хасебе – один из моих любимых игроков, но если уйдет Даити Камада, то мое сердце будет разбито.

Я хотел бы воспользоваться возможностью и поставить на кон свою медаль. Если он останется, я отдам медаль ему», – сказал Беньямин Лист, в 2021 году вместе с Дэвидом Макмилланом получивший премию за развитие асимметричного органокатализа.

Контракт Камады рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно со статистикой 26-летнего полузащтиника можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Slavnov
эта медаль теперь по ценности,как награда,золотая малина,у актеров
0
-4
-4
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Makeav
Ответ Саша Пушкин
Что за популизм? Там к медале , помнится, полагается еще и с мильён бабла. Его он Камаде предложить не хочет?
Миллион бабла ему и Айнтрахт может предложить, Нобелевскую медаль - только он)
+17
-1
+16
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Женька Овомоела
Забавно) такие вещи позитивно влияют и на футбол и на то что вокруг))
+3
0
+3
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Саша Пушкин
Что за популизм? Там к медале , помнится, полагается еще и с мильён бабла. Его он Камаде предложить не хочет?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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