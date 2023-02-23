Нобелевский лауреат Лист просит Камаду продлить контракт с «Айнтрахтом»: «Готов отдать свою медаль. Его уход разобьет мне сердце»

Лауреат Нобелевской премии по химии хочет, чтобы хавбек Даити Камада остался в « ».

«Я фанат Японии. – один из моих любимых игроков, но если уйдет , то мое сердце будет разбито.

Я хотел бы воспользоваться возможностью и поставить на кон свою медаль. Если он останется, я отдам медаль ему», – сказал Беньямин Лист, в 2021 году вместе с Дэвидом Макмилланом получивший премию за развитие асимметричного органокатализа.

Контракт Камады рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно со статистикой 26-летнего полузащтиника можно ознакомиться здесь.