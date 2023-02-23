Защитник «Гладбаха» Бенсебайни бесплатно перейдет в «Дортмунд» летом (Foot Mercato)

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Рами Бенсебайни Футбол

Защитник Рами Бенсебайни может перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщает Foot Mercato, 27-летний игрок гладбахской «Боруссии» и сборной Алжира присоединится к «Дортмунду» летом на правах свободного агента. Бенсебайни не будет продлевать контракт с «Гладбахом», который истекает в конце этого сезона.

Отмечается, что игроком также интересовались «Милан» и «Атлетико», но он сделал выбор в пользу дортмундской «Борусcии».

Бенсебайни выступает за «Гладбах» с 2019 года. В текущем сезоне он забил 6 голов в 21 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

11 комментариев

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gPk
Ответ Ваня Шипитко
куда тюрам уйдет?
Куда угодно.Уже спортивный директор заявил что он не продлевает контракт и летом уйдет
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Максим Черкашин
Ответ Антиполитпроект
Менеджмент Гладбаха очень плох в плане продаж и продления контрактов. Летом еще Тюрам нахаляву уйдет, ранее Закарию за копейки забрали
Это от Шальке передалось.:)))
+2
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+2
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Никита Самарин
Очень неплохой игрок, Дортмунду точно пригодится, как минимум расширит обойму.
0
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0
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Ваня Шипитко
Ответ Антиполитпроект
Менеджмент Гладбаха очень плох в плане продаж и продления контрактов. Летом еще Тюрам нахаляву уйдет, ранее Закарию за копейки забрали
куда тюрам уйдет?
0
0
0
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Nuteruoli
Похоже Геррейру всё-таки уйдет, жаль, уже долго играет за клуб, много голевых передач для крайнего защитника, можно только пожелать удачи Рафаэль в дальнейшей карьере.
+1
0
+1
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26
Ответ СуперНегр228
Но запомните что только Бавария грабит конкурентов за бесплатно)
эта песня хороша начинай сначала
0
-1
-1
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S H A R K
Грабим конкурентов 😎
+2
-1
+1
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Антиполитпроект
Менеджмент Гладбаха очень плох в плане продаж и продления контрактов. Летом еще Тюрам нахаляву уйдет, ранее Закарию за копейки забрали
+13
-1
+12
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СуперНегр228
Но запомните что только Бавария грабит конкурентов за бесплатно)
+3
-10
-7
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Женя Некрасов
Такая голевая статистика есть ни у каждого нападающего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бислан Наврузов
Пхахахахах
+1
-1
0
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