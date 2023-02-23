Защитник «Гладбаха» Бенсебайни бесплатно перейдет в «Дортмунд» летом (Foot Mercato)

Защитник Рами Бенсебайни может перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщает Foot Mercato, 27-летний игрок гладбахской «Боруссии» и сборной Алжира присоединится к «Дортмунду» летом на правах свободного агента. Бенсебайни не будет продлевать контракт с « », который истекает в конце этого сезона.

Отмечается, что игроком также интересовались «Милан» и «Атлетико», но он сделал выбор в пользу дортмундской «Борусcии».

Бенсебайни выступает за «Гладбах» с 2019 года. В текущем сезоне он забил 6 голов в 21 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.