Бекхэм о жене Виктории: «Я чистюля, а она – нет, я опрятный, а она – нет. Она моется иногда»

рассказал, что его и его жену Викторию Бекхэм раздражает друг в друге.

Бывший футболист , «Реала» и сборной Англии женат на модели и участнице поп-группы Spice Girls с 1999 года, у пары четверо детей.

«У меня есть такая привычка [прочищать горло кашлем]. Ей это не нравится.

Я такой чистюля, а она – нет. Я опрятный, а она – нет. Она моется иногда (смеется).

Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на мои прически или татуировки, но я любил моду», – рассказал Дэвид в интервью экс-партнеру «МЮ» Гари Невиллу.

Бекхэм больше 20 лет хранит билет на поезд – там Виктория написала номер телефона при знакомстве

«Я замужем за Дэвидом Бекхэмом – мне не нужны вибраторы». Любовь Дэвида и Виктории