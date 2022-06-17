Бекхэм о жене Виктории: «Я чистюля, а она – нет, я опрятный, а она – нет. Она моется иногда»

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Дэвид Бекхэм рассказал, что его и его жену Викторию Бекхэм раздражает друг в друге.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии женат на модели и участнице поп-группы Spice Girls с 1999 года, у пары четверо детей.

«У меня есть такая привычка [прочищать горло кашлем]. Ей это не нравится.

Я такой чистюля, а она – нет. Я опрятный, а она – нет. Она моется иногда (смеется).

Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на мои прически или татуировки, но я любил моду», – рассказал Дэвид в интервью экс-партнеру «МЮ» Гари Невиллу.

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