Бекхэм, Фелпс, Серена, Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и другие звезды высказались об уходе Брэди из спорта: «Мы тебя любим, чувак!»

Дэвид Бекхэм отреагировал на уход из спорта.

В среду звезда американского футбола и семикратный победитель объявил об окончательном завершении карьеры, выложив видеообращение в соцсетях.

В комментариях под видеообращением отметились многие знаменитости, в том числе экс-полузащитник « » .

«Мы тебя любим, чувак», – написал Бекхэм.

«У меня слезы наворачиваются на глаза, когда смотрю. Грустно видеть, что ты уходишь. Добро пожаловать в клуб пенсионеров… Снова», – написала 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс, завершившая спортивную карьеру в 2022 году.

«Было честью наблюдать за столь феноменальной карьерой. Ты много лет дарил нам радость. Добро пожаловать на следующий этап, и пусть он будет таким же счастливым, как и последние два десятилетия», – сказала актриса Кейт Хадсон.

Также публикацию прокомментировали пловец Майкл Фелпс, модель , актриса Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости.

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