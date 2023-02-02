Бекхэм, Фелпс, Серена, Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и другие звезды высказались об уходе Брэди из спорта: «Мы тебя любим, чувак!»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Серена Уильямс Майкл Фелпс Супербоул Том Брэди соцсети кино Жизель Бюндхен Футбол

Дэвид Бекхэм отреагировал на уход Тома Брэди из спорта.

В среду звезда американского футбола и семикратный победитель Супербоула объявил об окончательном завершении карьеры, выложив видеообращение в соцсетях.

В комментариях под видеообращением отметились многие знаменитости, в том числе экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

«Мы тебя любим, чувак», – написал Бекхэм.

«У меня слезы наворачиваются на глаза, когда смотрю. Грустно видеть, что ты уходишь. Добро пожаловать в клуб пенсионеров… Снова», – написала 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс, завершившая спортивную карьеру в 2022 году.

«Было честью наблюдать за столь феноменальной карьерой. Ты много лет дарил нам радость. Добро пожаловать на следующий этап, и пусть он будет таким же счастливым, как и последние два десятилетия», – сказала актриса Кейт Хадсон.

Также публикацию прокомментировали пловец Майкл Фелпс, модель Жизель Бюндхен, актриса Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости.

Главный спортсмен в истории США завершил карьеру (во второй раз). Том Брэди победил абсолютно всех, включая само Время

Том Брэди закончил через год после первого объявления. Почему и что изменилось за это время?

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Born is the King
Парень, который хорошо несёт мяч в форме яйца. Зато каков пиар за то что реже ронял
Ну он скорее бросает)
Но сам спорт, конечно, унылый. Зато какая восхищающая сила маркетинга, которая может заставить человека есть любое говно и просить еще.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tahir Turk
Друзья, давайте не будем лицемерить. Имя тома Брейди уже стало нарицательным, все, кто хоть немного интересуются спортом или хотя бы иногда включают матч ТВ слышали это имя. Я, например, терпеть не могу рэгби, но то, что это легендарный игрок, как Тайгер Вудс даже я знаю
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toandlyon
Ответ Eric_Cartman
Как там Жизель?
1-0 в её пользу, если не все 28-0))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toandlyon
Ответ Aryna Lapko
Еще бы знать кто это )
фанаты: да ваши месси и роналду вместе взятые не валялись

пПЦ отбитые
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toandlyon
Не понимаю, почему именно он вдруг "Главный спортсмен в истории США", а не Бейб Рут или Майкл Джордан - только потому что те давно закончили? А учитывая, что у него нет харизмы и в общении он скучный как сапог, ему далеко не то что до Мохамеда Али, но хотя бы до Пейтона Мэннинга, которому и шоу награждений давали вести, и в камео как на днях зовут:
https://www.youtube.com/watch?v=jgOdjs4WXvg
У Брейди была бы разве что роль без слов.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eric_Cartman
Как там Жизель?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ответ Aryna Lapko
Еще бы знать кто это )
Блогер. Стал популярным благодаря роликам, где он эффектно несёт коричневое яйцо
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aryna Lapko
Еще бы знать кто это )
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Ответ Born is the King
Парень, который хорошо несёт мяч в форме яйца. Зато каков пиар за то что реже ронял
Говорит фаната спорта, кто больше попадёт в ворота
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Парень, который хорошо несёт мяч в форме яйца. Зато каков пиар за то что реже ронял
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
В общем, попытались примащаться к суперузнаваемому чуваку из супер популярного спорта в США.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Metrostadt11315
он в европе только знаменит тем что рекламировал фин пирамиду
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Брэди - это, как ни относись к его виду спорту, уникум и феномен, который достоин того, чтобы стоять, через запятую, в ряду великих: Али, Пеле/Марадоны, Джордана.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
На этот раз через сколько времени вернётся в большой спорт?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Если честно, то пофиг
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Брэди это икона NFL, кто его не любит тот не любит спорт.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
где моя тачка, чувак?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий