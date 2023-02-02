Бекхэм, Фелпс, Серена, Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и другие звезды высказались об уходе Брэди из спорта: «Мы тебя любим, чувак!»
Дэвид Бекхэм отреагировал на уход Тома Брэди из спорта.
В среду звезда американского футбола и семикратный победитель Супербоула объявил об окончательном завершении карьеры, выложив видеообращение в соцсетях.
В комментариях под видеообращением отметились многие знаменитости, в том числе экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.
«Мы тебя любим, чувак», – написал Бекхэм.
«У меня слезы наворачиваются на глаза, когда смотрю. Грустно видеть, что ты уходишь. Добро пожаловать в клуб пенсионеров… Снова», – написала 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс, завершившая спортивную карьеру в 2022 году.
«Было честью наблюдать за столь феноменальной карьерой. Ты много лет дарил нам радость. Добро пожаловать на следующий этап, и пусть он будет таким же счастливым, как и последние два десятилетия», – сказала актриса Кейт Хадсон.
Также публикацию прокомментировали пловец Майкл Фелпс, модель Жизель Бюндхен, актриса Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости.
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пПЦ отбитые
https://www.youtube.com/watch?v=jgOdjs4WXvg
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