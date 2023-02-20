«Мудрик очень опасен – никогда не видел, чтобы кто-то так бегал. Феликс напоминает Азара, вся игра идет через него». Антонио о новичках «Челси»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Микаил Антонио Жоау Феликс Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

Микаил Антонио оценил подписания «Челси» в зимнее трансферное окно.

В подкасте Footballer’s Football нападающий «Вест Хэма» поделился впечатлениями от матча против «синих» 11 февраля, который завершился вничью со счетом 1:1.

«Мудрик очень опасен – я еще не видел, чтобы кто-то бегал так, как этот парень. [Энцо] Фернандес был очень собран.

Что касается Феликса – он управлял игрой, и все проходило через него. Он напоминает мне Эдена Азара времен «Челси», он уже продемонстрировал свой уровень», – сказал Антонио.

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16 комментариев

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Gornostaev
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Забавно читать комментарии россиян, которым ничего не остается, как злорадствовать украинским футболистам в АПЛ, хотя пик двух лучших российских игроков - голы Бресту и Кремонезе
Ну, Миранчук забивал Милану и Фиорентине, Головин - тому же ПСЖ, и вообще и тот, и другой проводят блестящие сезоны. Зачем так искажать картину мира, хотя Вам, понятно, не привыкать :)...
А Мудрик пока только бегает как антилопа, не более того...
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Жоржиньо Не Вейналдум
Забавно читать комментарии россиян, которым ничего не остается, как злорадствовать украинским футболистам в АПЛ, хотя пик двух лучших российских игроков - голы Бресту и Кремонезе
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Никому_никабельный
Ответ Евгений Блажес
Эксперты это не комментаторы на спортсе
Экспертам до комментаторов на спортсе, как Черданцеву до комментатора
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blaugrano
Там, где Мендеш с Райолой учились, Срна преподавал.
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Борис Потапкин
Ответ Кукич
Мбаппезарик (по мнению Лукомского смесь Азара и Мбаппе😄) совсем не впечатляет.А столько было криков и восторга после 30 мин дебюта против мертвого ливера🤣. Столько потерь мяча и плохо обрабатывает мячи что диву даешься как за это заплатили 100 лямов!?
да погоди ты немножечко хоть, дай обжиться парню, набрать форму, разыграться сыграться и тд
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Gornostaev
За Феликса и Мудрика были отданы по 100+ млн. евро за каждого с космическими ожиданиями...
Феликс уже стал разочарованием десятилетия в Атлетико, у Мудрика в Челси все впереди, трансфер Фернандо Торреса покажется невероятной удачей...
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Kemal Gul
Ответ Black Phoenix
Мудрик очень опасен... для Челси, потому что бесполезный, деревянный бегунок, и ничего полезного, кроме как носиться по полю - не умеет. Вот так характеристика будет дюже справедливее.
Спасибо за глубокий анализ, сделанный на основе 5 неполных игр футболиста в новом чемпионате после 3х месяцев перерыва. Попробуйте себя на должности скаута или аналитика, писать комментарии на спортсе мелковато для человека таких талантов
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Sevuska
Если б Микаил только видел как я бегаю за пивом , то дал бы мне ЗМа 😆
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REALITY
У кого-то установка раскручивать Мудрика😂🤷🏻‍♂️
По его игре видно что он и 5м не стоит
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Кукич
Мбаппезарик (по мнению Лукомского смесь Азара и Мбаппе😄) совсем не впечатляет.А столько было криков и восторга после 30 мин дебюта против мертвого ливера🤣. Столько потерь мяча и плохо обрабатывает мячи что диву даешься как за это заплатили 100 лямов!?
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Кот Ученый
нет, роналду бегает даже лучше его официально признали ученые лучшим бегуном
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Alex Moorag
Ответ Black Phoenix
Мудрик очень опасен... для Челси, потому что бесполезный, деревянный бегунок, и ничего полезного, кроме как носиться по полю - не умеет. Вот так характеристика будет дюже справедливее.
Хлопки. Слышу хлопки!
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Black Phoenix
Мудрик очень опасен... для Челси, потому что бесполезный, деревянный бегунок, и ничего полезного, кроме как носиться по полю - не умеет.

Вот так характеристика будет дюже справедливее.
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Кукич
Самое смешное перед арендой в Челси Феликс продлил контракт с Атлетико до 2027 г.Матрасы требуют минимум 127 млн евро,а по некоторым инсайдам 140 млн. За Мудрыка заплатили 100 и за Энцо 120 будьте добры и заплатите за Феликса 140 лямов такое требование у Атлетико
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Евгений Блажес
Ответ Злобный Конь
Футбол это не бег...
Эксперты это не комментаторы на спортсе
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Злобный Конь
Футбол это не бег...
+6
-4
+2
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