«Мудрик очень опасен – никогда не видел, чтобы кто-то так бегал. Феликс напоминает Азара, вся игра идет через него». Антонио о новичках «Челси»
Микаил Антонио оценил подписания «Челси» в зимнее трансферное окно.
В подкасте Footballer’s Football нападающий «Вест Хэма» поделился впечатлениями от матча против «синих» 11 февраля, который завершился вничью со счетом 1:1.
«Мудрик очень опасен – я еще не видел, чтобы кто-то бегал так, как этот парень. [Энцо] Фернандес был очень собран.
Что касается Феликса – он управлял игрой, и все проходило через него. Он напоминает мне Эдена Азара времен «Челси», он уже продемонстрировал свой уровень», – сказал Антонио.
А Мудрик пока только бегает как антилопа, не более того...
Феликс уже стал разочарованием десятилетия в Атлетико, у Мудрика в Челси все впереди, трансфер Фернандо Торреса покажется невероятной удачей...
По его игре видно что он и 5м не стоит
Вот так характеристика будет дюже справедливее.