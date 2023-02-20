«Мудрик очень опасен – никогда не видел, чтобы кто-то так бегал. Феликс напоминает Азара, вся игра идет через него». Антонио о новичках «Челси»

оценил подписания «Челси» в зимнее трансферное окно.

В подкасте Footballer’s Football нападающий « » поделился впечатлениями от матча против «синих» 11 февраля, который завершился вничью со счетом 1:1.

« очень опасен – я еще не видел, чтобы кто-то бегал так, как этот парень. [Энцо] Фернандес был очень собран.

Что касается – он управлял игрой, и все проходило через него. Он напоминает мне Эдена Азара времен « », он уже продемонстрировал свой уровень», – сказал Антонио.