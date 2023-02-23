Боссы «Ньюкасла» заплатят 1 млн фунтов игрокам в случае победы в Кубке лиги. Это в 10 раз больше призовых
Игроки «Ньюкасла» получат 1 млн фунтов на всех в случае победы в Кубке английской лиги.
По данным Daily Mail, премиальный фонд «сорок» за победу в финальном матче с «Манчестер Юнайтед» в 10 раз превышает сумму призовых от английской футбольной лиги (EFL), но саудовские владельцы «Ньюкасла» с удовольствием наградят игроков за первый трофей за 48 лет.
Бонусы будут распределены между игроками по сложной формуле, включающей матчи и минуты, сыгранные в этом сезоне. Главный тренер Эдди Хау также получит бонус, прописанный в его контракте.
Отмечается, что сумма премиальных была согласована в ходе переговоров между руководством «Ньюкасла» и игроками еще прошлым летом.
Матч за Кубок английской лиги между «Ньюкаслом» и «МЮ» пройдет в воскресенье, 26 февраля.
наш МЮ согласен бесплатно выиграть трофей.