Боссы «Ньюкасла» заплатят 1 млн фунтов игрокам в случае победы в Кубке лиги. Это в 10 раз больше призовых

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эдди Хау деньги Футбол

Игроки «Ньюкасла» получат 1 млн фунтов на всех в случае победы в Кубке английской лиги.

По данным Daily Mail, премиальный фонд «сорок» за победу в финальном матче с «Манчестер Юнайтед» в 10 раз превышает сумму призовых от английской футбольной лиги (EFL), но саудовские владельцы «Ньюкасла» с удовольствием наградят игроков за первый трофей за 48 лет.

Бонусы будут распределены между игроками по сложной формуле, включающей матчи и минуты, сыгранные в этом сезоне. Главный тренер Эдди Хау также получит бонус, прописанный в его контракте.

Отмечается, что сумма премиальных была согласована в ходе переговоров между руководством «Ньюкасла» и игроками еще прошлым летом. 

Матч за Кубок английской лиги между «Ньюкаслом» и «МЮ» пройдет в воскресенье, 26 февраля.

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39 комментариев

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Артём Назмутдинов
Ответ Александр Кузичкин
наверное каждый игрок клуба получает 100 000
Нет, в новости указано
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Mr@k
а так за победу дают 100К?...чё за смех, зачем вообще этот кубок проводить
+1
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MVL
Ответ Пригоженский бот
А если проиграют, то всех сварят в кислоте
Кувалдами забьют.
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Любезный Коссутий
понятно. игроков сорок надо мотивировать. получают не много - вот и пообещали бонус. наш МЮ согласен бесплатно выиграть трофей.
Вас забыли спросить
0
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Вася Столяр
Ответ Манул Манулов
Ладно не автобус институток)))
Который ещё и не получили игроки, развели считайте
+1
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Stan_Austin
Ньюкасл чемпик
Согласен 💪💪💪
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stas82
Ответ Саша Пушкин
Евгений Викторович, вечер в хату.
В качестве альтернативы, будет кувалда
+1
-1
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KH Y7
МЮ будет брать кубок без денег!!
+3
0
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Александр Суходолов
Да и не им предложиле
понятно. игроков сорок надо мотивировать. получают не много - вот и пообещали бонус.
наш МЮ согласен бесплатно выиграть трофей.
+1
-1
0
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Александр Суходолов
Ответ Любезный Коссутий
игроки нашего МЮ достаточно получают, чтобы бороться за трофей, а не за какой-то миллион 💪
Да и не им предложиле
+2
-1
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Александр Суходолов
😳😳😳😳😳😳
0
0
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Манул Манулов
Ладно не автобус институток)))
+1
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Александр Суходолов
Ответ Александр Кудрявцев
В этом и весь смысл призовых
Ну да
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Александр Суходолов
Ответ Александр Кудрявцев
По чьим меркам
🤷🤷🤷🤷🤷
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Syndycate
1 млн на 20 человек так-то не густо, недельная зарплата)
0
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Любезный Коссутий
игроки нашего МЮ достаточно получают, чтобы бороться за трофей, а не за какой-то миллион 💪
+1
-1
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Stan_Austin
Ньюкасл чемпик
0
0
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Александр Кудрявцев
Ответ HI MARS
Весьма скромно по кадыровским меркам
По чьим меркам
+1
-2
-1
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Саша Пушкин
Ответ Пригоженский бот
А если проиграют, то всех сварят в кислоте
Евгений Викторович, вечер в хату.
+3
0
+3
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Johnie
М - мотивация
0
0
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ML26
Ответ Unknown Forusha
Миллион на всех не так много
Нормально, за пивной кубок)
+1
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Ебздрогыч
М - мотивация!
В этом и весь смысл призовых
+2
0
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Александр Кузичкин
Ответ Михаил1970
Победитель кубка английской лиги получает призовые в размере 100 000 фунтов? В медиалиге наверное и то больше)
наверное каждый игрок клуба получает 100 000
0
0
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Пригоженский бот
А если проиграют, то всех сварят в кислоте
😂😂😂😂
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Михаил1970
Победитель кубка английской лиги получает призовые в размере 100 000 фунтов? В медиалиге наверное и то больше)
+6
0
+6
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