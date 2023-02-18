Кариус сыграет впервые за 2 года – в финале Кубка лиги c «МЮ». Первый вратарь «Ньюкасла» дисквалифицирован, второй – заигран за «Юнайтед»

Лорис Кариус, вероятно, сыграет за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги с « ».

Дело в том, что в матче 24-го тура АПЛ с «Ливерпулем» был удален вратарь , взявший мяч в руки за пределами штрафной.

Из-за удаления Поуп пропустит финал Кубка английской лиги. Второй вратарь « » тоже не сможет сыграть, так как в этом розыгрыше Кубка лиги был заигран за «МЮ», где играл на правах аренды.

Остается третий вратарь – Кариус, который свой последний официальный матч провел в феврале 2021 года.