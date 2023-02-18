Кариус сыграет впервые за 2 года – в финале Кубка лиги c «МЮ». Первый вратарь «Ньюкасла» дисквалифицирован, второй – заигран за «Юнайтед»
Лорис Кариус, вероятно, сыграет за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед».
Дело в том, что в матче 24-го тура АПЛ с «Ливерпулем» был удален вратарь Ник Поуп, взявший мяч в руки за пределами штрафной.
Из-за удаления Поуп пропустит финал Кубка английской лиги. Второй вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка тоже не сможет сыграть, так как в этом розыгрыше Кубка лиги был заигран за «МЮ», где играл на правах аренды.
Остается третий вратарь – Кариус, который свой последний официальный матч провел в феврале 2021 года.
это в мечтах, на деле не удивлюсь, если опять как-нибудь эпично облажается.