Кариус сыграет впервые за 2 года – в финале Кубка лиги c «МЮ». Первый вратарь «Ньюкасла» дисквалифицирован, второй – заигран за «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Кубок английской лиги Мартин Дубравка Лорис Кариус Ник Поуп Футбол

Лорис Кариус, вероятно, сыграет за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед».

Дело в том, что в матче 24-го тура АПЛ с «Ливерпулем» был удален вратарь Ник Поуп, взявший  мяч в руки за пределами штрафной.

Из-за удаления Поуп пропустит финал Кубка английской лиги. Второй вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка тоже не сможет сыграть, так как в этом розыгрыше Кубка лиги был заигран за «МЮ», где играл на правах аренды.

Остается третий вратарь – Кариус, который свой последний официальный матч провел в феврале 2021 года. 

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37 комментариев

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dimamak10
Ответ Макс Зубишин
а почему дисква? турниры и организаторы же разные
В Англии дисква идет на следующий матч. Не важно кубок или чемпионат. Бруно Гимараеш удалился в кубке лиги и отбыл дисквалификацию в чемпионате
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Его Величество Златан
Ньюкаслу лучше без вратаря сыграть в таком случае, шансов больше будет
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Konstantin Meerov
ждем перлов
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Поток сознания
Ответ Дмитрий Караваев
или Борис хрен попадешь ))
Борис хрен поймаешь)
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stason79
Ответ Under
Льорис лучше, чемпион мира как-никак
Хуго Льорис Кариус? ежжи
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кuraakula belov
Почему все уже решили за Хау что выйдет Кариус, а не Гиллеспи?)
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Overkiller
Пациент, у вас рецидив Кариуса.
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BZB
Судьба дает Кариусу еще один шанс.
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Слутск Халлского
Лорис, борись
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Геннадий Тимченко
Ответ Ros Denta
Кариус есть Кариус. Пару баннеров с его финтами в финале ЛЧ по пути на Уэмбли, сделают своё дело.
Тафгай Рамос в финале сломал руку Салаху и обеспечил сотрясение мозга Кариусу - его вклад в победу явно недооценен, поэтому он больше такого себе не позволял💯
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-6
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Манюшный
«Радио Борис», только длинные волны!
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DonaldBrashear 2.0
ну вот он шанс возродить карьеру. финал ЛЧ похоронил по сути его, а тут провести офигенный матч и взять кубок с Ньюкаслом было бы просто шикарно.
это в мечтах, на деле не удивлюсь, если опять как-нибудь эпично облажается.
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Ros Denta
Кариус есть Кариус. Пару баннеров с его финтами в финале ЛЧ по пути на Уэмбли, сделают своё дело.
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Михаил Солдатов
Вот и пригодился
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Philatelist79
Дубравка выиграет в случае проигрыша. Парадокс.
+7
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Тихон Кб
Ответ aza 11
Борис бритва)))
резкий, как удар серпом по *йцам и жесткий, как удар молотом. Живой советский герб. Говорят, эту **олочь вообще невозможно убить
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Zlatan Ibra
Бенягу Кариуса унижали ювилневерволкэлоунеры, хейтеры, а теперь и спортсовские писаки. Парень ничего плохого не сделал, допустил пару ошибок. Вместо того, чтобы поддержать, его зачмырили, и продолжают издеваться))
+5
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Дмитрий Караваев
Ответ aza 11
Борис бритва)))
или Борис хрен попадешь ))
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Геннадий Тимченко
Ответ Николай Корягин
Открыт новый персонаж «Борис Кариус»
сыграет Льорис, но третий вратарь Борис👏🤣
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Philadelphia51
Ответ Николай Корягин
Открыт новый персонаж «Борис Кариус»
Борис хер отобьёшь )
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Макс Зубишин
а почему дисква? турниры и организаторы же разные
0
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werley
Да уж, в кои то веки МЮ везет. Легкая турнирная сетка и Кариус в финале.
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llolishe
Вот это шанс-проведи 1 матч всей своей жизни и выиграй трофей
+1
-2
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Роберт Дауни-средний
Борис, ты не прав
+2
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мяу
Борис, борись!
+2
-1
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