Клопп о Кариусе в финале Кубка лиги: «Ньюкасл» может полностью на него положиться, отличный вратарь»
Юрген Клопп высказался об участии Лориса Кариуса в финале Кубка английской лиги.
Ожидается, что немецкий футболист, ранее выступавший за «Ливерпуль», выйдет в стартовом составе «Ньюкасла» на матч с «Манчестер Юнайтед».
«Да, я слышал об этом. Я думаю, что они могут полностью на него положиться, в этом нет никаких сомнений. Он отличный вратарь, поэтому «Ньюкасл» его и подписал.
Но, конечно, Нику Поупу не повезло», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Лорис Кариус: «У меня нет вражды с Клоппом, но тяжело было оставаться в «Ливерпуле», зная, что не получу шанса»
Кариус как обычно: выбежал из штрафной, не попал головой по мячу, получил в пустые
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