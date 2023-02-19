Клопп о Кариусе в финале Кубка лиги: «Ньюкасл» может полностью на него положиться, отличный вратарь»

высказался об участии в финале Кубка английской лиги.

Ожидается, что немецкий футболист, ранее выступавший за « », выйдет в стартовом составе «Ньюкасла» на матч с « ».

«Да, я слышал об этом. Я думаю, что они могут полностью на него положиться, в этом нет никаких сомнений. Он отличный вратарь, поэтому « » его и подписал.

Но, конечно, Нику Поупу не повезло», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Лорис Кариус: «У меня нет вражды с Клоппом, но тяжело было оставаться в «Ливерпуле», зная, что не получу шанса»

Кариус как обычно: выбежал из штрафной, не попал головой по мячу, получил в пустые

Кариус – это просто провал