Клопп о Кариусе в финале Кубка лиги: «Ньюкасл» может полностью на него положиться, отличный вратарь»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Лорис Кариус Футбол

Юрген Клопп высказался об участии Лориса Кариуса в финале Кубка английской лиги.

Ожидается, что немецкий футболист, ранее выступавший за «Ливерпуль», выйдет в стартовом составе «Ньюкасла» на матч с «Манчестер Юнайтед».

«Да, я слышал об этом. Я думаю, что они могут полностью на него положиться, в этом нет никаких сомнений. Он отличный вратарь, поэтому «Ньюкасл» его и подписал.

Но, конечно, Нику Поупу не повезло», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Лорис Кариус: «У меня нет вражды с Клоппом, но тяжело было оставаться в «Ливерпуле», зная, что не получу шанса»

Кариус как обычно: выбежал из штрафной, не попал головой по мячу, получил в пустые

Кариус – это просто провал

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8 комментариев

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Николай Иванов
А Юрген то тролль знатный😆
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anti4ex
На Олд Траффорд во всех вратарей Буффоны, Ноеры и т.д вселяются!
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Нурбек Лесбеков
Клопп:" Я лично в этом убедился в финале лиги чемпионов! Поэтому мы продали его, чтобы все наслаждались победой! Мы не эгоисты! "
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А.В.Бубнов
ДримТим пуля: кариес - взяткинсон - клован - ловран - оливер - слипен жэ - тэйлор - кейта - мосс - кэрол - нунез. Гл. тренер: гопник в кепке
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Андрей Хенто
А Юрген очень даже неплох)
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Stivi M.D.
Троллит?
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•milord•
Ахахахахах, а что ж ты тогда выклянчил Алиссона за 70 млн, а топаря Кариуса выпнул? Какой же Клопп лицемерный!
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rigobersong
Удачи Борису:) Должен реанимировать карьеру победой:)
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