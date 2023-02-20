Вратарь «Ньюкасла» Дубравка о том, что они с Поупом не сыграют с «МЮ»: «Это похоже на кино, очень необычно. Будет сложно смотреть игру»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Мартин Дубравка Лорис Кариус Ник Поуп Футбол

Мартин Дубравка высказался о ситуации с вратарями в «Ньюкасле» перед финалом Кубка лиги.

Основной голкипер «сорок» Ник Поуп пропустит финал Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» из-за удаления в матче 24-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).

Дубравка, который является вторым вратарем «Ньюкасла», тоже не сможет сыграть, так как в этом розыгрыше Кубка лиги был заигран за «МЮ», где выступал на правах аренды.

Вероятно, место в воротах займет Лорис Кариус, который свой последний официальный матч провел в феврале 2021 года. 

«Я сыграл два матча за «Манчестер Юнайтед», поэтому я знал, что не смогу сыграть в финале или быть рядом с игроками. Для меня это очень странная ситуация, но такое иногда случается. Я надеюсь, что кто-то другой покажет, что способен играть перед 90 000 зрителей.

Будет очень сложно смотреть эту игру. Меня часто спрашивают об этом, но, конечно, я хочу, чтобы «Ньюкасл» победил. Я провел здесь столько лет и очень благодарен клубу за шанс, который он дал мне в английском футболе. Можете даже не спрашивать.

Это похоже на кино. Очень необычная ситуация. Я не могу играть по понятным причинам. Ник получил красную карточку. Так что теперь нам предстоит подготовить остальных, ведь это самое сложное – быть готовым психологически», – сказал Дубравка в интервью Chronicle Live.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Расул Сабиров
Великолепный сезон кариуса была в 2017-18 году,но в финале его сглазили 🙄жалко.кариус очень хороший вратарь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Нормально так Дубравка поддержал своего партнёра Кариуса
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Дубравка точно будет за МЮ, если хочет золотую медаль)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий