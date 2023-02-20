Вратарь «Ньюкасла» Дубравка о том, что они с Поупом не сыграют с «МЮ»: «Это похоже на кино, очень необычно. Будет сложно смотреть игру»
Мартин Дубравка высказался о ситуации с вратарями в «Ньюкасле» перед финалом Кубка лиги.
Основной голкипер «сорок» Ник Поуп пропустит финал Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» из-за удаления в матче 24-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).
Дубравка, который является вторым вратарем «Ньюкасла», тоже не сможет сыграть, так как в этом розыгрыше Кубка лиги был заигран за «МЮ», где выступал на правах аренды.
Вероятно, место в воротах займет Лорис Кариус, который свой последний официальный матч провел в феврале 2021 года.
«Я сыграл два матча за «Манчестер Юнайтед», поэтому я знал, что не смогу сыграть в финале или быть рядом с игроками. Для меня это очень странная ситуация, но такое иногда случается. Я надеюсь, что кто-то другой покажет, что способен играть перед 90 000 зрителей.
Будет очень сложно смотреть эту игру. Меня часто спрашивают об этом, но, конечно, я хочу, чтобы «Ньюкасл» победил. Я провел здесь столько лет и очень благодарен клубу за шанс, который он дал мне в английском футболе. Можете даже не спрашивать.
Это похоже на кино. Очень необычная ситуация. Я не могу играть по понятным причинам. Ник получил красную карточку. Так что теперь нам предстоит подготовить остальных, ведь это самое сложное – быть готовым психологически», – сказал Дубравка в интервью Chronicle Live.
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