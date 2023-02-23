Хави перед «МЮ»: «Вылет из ЛЕ стал бы очень большим разочарованием для «Барсы»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Хави не стал выбирать между Ла Лигой и Лигой Европы перед игрой «Барселоны» с «МЮ».

«Я не могу отказываться от чего-либо. Мы «Барса». Мы здесь не для того, чтобы выбирать. Вылет из Лиги Европы стал бы очень большим разочарованием», – сказал тренер «Барселоны».

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Барсой» и «МЮ» завершился со счетом 2:2.

Ответная игра состоится сегодня, 23 февраля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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25 комментариев

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Серж Ск
Ответ DolJun
когда это барса сауту проиграла?)
грустно потратить 500 млн на трансферы и болтаться в середине таблицы..
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-1
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Boni Jek
Барселона удачи!....
0
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Boni Jek
Ответ Iomov
Соломку стелит?
Тебе
0
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DolJun
Ответ артмаст
И проигрывать саутгемптону при составе ценой больше лярда
когда это барса сауту проиграла?)
0
-3
-3
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Iomov
Соломку стелит?
0
-1
-1
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артмаст
Ответ DolJun
грустнее чем играть может быть только вылетать из ле
И проигрывать саутгемптону при составе ценой больше лярда
+3
-1
+2
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Master Slova
Ответ Евгений Громов 22
На самом деле для обеих команд вылет позволяет бросить все силы на чемпионат , а для Барсы больше шансов сохранить 1 место. Так что сильно не расстроится никто.
МЮ вряд ли выиграет АПЛ, шансов мало, поэтому надо бросать все силы на выигрыш кубковых трофеев
+2
0
+2
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Master Slova
Ответ FortMinor
наконец мы переждали эти томные матчи лч, чтобы посмотреть яркое противостояние МЮ и барсы в ЛЕ
cогласен, хотя Ливер-Реал было неплохо
+3
0
+3
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falkao2013
Ответ Yuri Ten
Грустно второй раз подряд играть в ЛЕ
Команды и по 10 раз подряд играют и ничего.
+1
-1
0
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avcgloronalduMU
Ответ headmaster
В 1/16 финала уже 2 команды из топ-5 фаворитов - по любому потеря и разочарование для одной из команд. Главное чтобы матч получился таким же классным как и первый
финал турнира, свели раньше, чтобы никто из них не вылетел от другого соперника
0
0
0
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AXEL7
Скорее всего вылетят сегодня. Без Дембеле, Гави, Педри шансов почти нет
0
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MrWillSee
Главное, чтобы завтра не было аналогичного заголовка без «бы»
0
0
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инок
МЮ дома фаворит, но Барса тоже не подарок - скоро все и увидим эту интересную игру.
0
0
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DolJun
Ответ Yuri Ten
Грустно второй раз подряд играть в ЛЕ
грустнее чем играть может быть только вылетать из ле
+2
-10
-8
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Jaxongir Shodiev
Зачем этот ЛЕ по сути? Лучше уже все силы бросить на чемпионат.
+2
0
+2
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Yuri Ten
Ответ falkao2013
Будет грустно второй раз подряд вылетать из ЛЕ,но я считаю,что приоритет на этот сезон Ла Лига и Кубок Короля. Главное,чтобы этот возможный вылет не повлиял на команду и та не стала терять очки там где не надо.
Грустно второй раз подряд играть в ЛЕ
+6
-4
+2
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HI MARS
По деньгам это точно огромный минус.Призовые доход от домашних матчей не помешали бы
0
-2
-2
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Direct free kick
Ответ headmaster
В 1/16 финала уже 2 команды из топ-5 фаворитов - по любому потеря и разочарование для одной из команд. Главное чтобы матч получился таким же классным как и первый
Это не тот случай. Рычаг вылетел из ЛЧ, мюмю не смог набить разницу на Шерифе и Омонии и автоматом попасть в 1/8
0
-5
-5
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falkao2013
Будет грустно второй раз подряд вылетать из ЛЕ,но я считаю,что приоритет на этот сезон Ла Лига и Кубок Короля. Главное,чтобы этот возможный вылет не повлиял на команду и та не стала терять очки там где не надо.
+13
-3
+10
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bel01
Ровно так же, как и для МЮ.
Обе команды сейчас на пике формы по сезону.
Игра обязана быть намного интереснее двух мёртвых бессмысленных вчерашних ватокатов.
+1
-1
0
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Евгений Громов 22
На самом деле для обеих команд вылет позволяет бросить все силы на чемпионат , а для Барсы больше шансов сохранить 1 место.
Так что сильно не расстроится никто.
+16
-4
+12
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FortMinor
наконец мы переждали эти томные матчи лч, чтобы посмотреть яркое противостояние МЮ и барсы в ЛЕ
+33
-5
+28
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KMR
С учётом состава можно и отмазки подготовить
+1
-5
-4
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headmaster
В 1/16 финала уже 2 команды из топ-5 фаворитов - по любому потеря и разочарование для одной из команд. Главное чтобы матч получился таким же классным как и первый
+1
-1
0
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Karl0709
Да ##### на эту ЛЕ, главное в ЛЛ не ########..
+1
-2
-1
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