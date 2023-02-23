Хави перед «МЮ»: «Вылет из ЛЕ стал бы очень большим разочарованием для «Барсы»

не стал выбирать между и перед игрой «Барселоны» с « ».

«Я не могу отказываться от чего-либо. Мы «Барса». Мы здесь не для того, чтобы выбирать. Вылет из Лиги Европы стал бы очень большим разочарованием», – сказал тренер «Барселоны».

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Барсой» и «МЮ» завершился со счетом 2:2.

Ответная игра состоится сегодня, 23 февраля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.