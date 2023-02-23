Оуэн о Нуньесе: «Не думал, что он будет настолько сырым, но у него есть задатки топ-игрока. Над Дрогба смеялись в 1-м сезоне в АПЛ»

высказался о .

«Я не думал, что он будет таким сырым, когда придет в «Ливерпуль». За него заплачены большие деньги, и когда я наблюдал за ним в Лиге чемпионов в прошлом году, он был абсолютно великолепен, он делает вещи, от которых захватывает дух.

Его нужно тренировать, чтобы он стал топ-игроком. Игрок, с которым я бы, вероятно, сравнил его – пусть и не по стилю, – это Дидье Дрогба. Когда он приехал [в ], люди смеялись над ним весь первый сезон. Его касания мяча были ужасны, он допускал много ошибок, но потом он адаптировался.

Я думаю, что с этим парнем может произойти что-то подобное. Он еще весьма необузданный, и потребуется много тренерской работы, но у него есть задатки топ-игрока», – сказал бывший нападающий « » в интервью BT Sport.

Нападающий перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за 80 млн евро. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 3 голевые передачи в 17 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

«Нуньес не может попасть по воротам и забить, Салах где-то за миллион миль отсюда. Не знаю, как добиваться результата, когда вы так сильно сдаете». Мерсон о «Ливерпуле»