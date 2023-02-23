Оуэн о Нуньесе: «Не думал, что он будет настолько сырым, но у него есть задатки топ-игрока. Над Дрогба смеялись в 1-м сезоне в АПЛ»

Теги Дидье Дрогба Ливерпуль Майкл Оуэн премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Футбол

Майкл Оуэн высказался о Дарвине Нуньесе.

«Я не думал, что он будет таким сырым, когда придет в «Ливерпуль». За него заплачены большие деньги, и когда я наблюдал за ним в Лиге чемпионов в прошлом году, он был абсолютно великолепен, он делает вещи, от которых захватывает дух.

Его нужно тренировать, чтобы он стал топ-игроком. Игрок, с которым я бы, вероятно, сравнил его – пусть и не по стилю, – это Дидье Дрогба. Когда он приехал [в АПЛ], люди смеялись над ним весь первый сезон. Его касания мяча были ужасны, он допускал много ошибок, но потом он адаптировался.

Я думаю, что с этим парнем может произойти что-то подобное. Он еще весьма необузданный, и потребуется много тренерской работы, но у него есть задатки топ-игрока», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» в интервью BT Sport.

Нападающий перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за 80 млн евро. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 3 голевые передачи в 17 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

«Нуньес не может попасть по воротам и забить, Салах где-то за миллион миль отсюда. Не знаю, как добиваться результата, когда вы так сильно сдаете». Мерсон о «Ливерпуле»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Алексеев
Нуньес: не думал, что полировщик лавок МЮ и Стока станет настолько выдающимся тошнотиком, хотя задатки футболиста у него когда-то были ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mastadon
Смешно читать про провал, сырость, кривоногость. Нуньез в каждой игре выкладывается и приносит пользу. У меня, как у болельщика Ливерпуля к нему меньше всех претензий. То, что происходит с Салахом гораздо больше беспокоит
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А. Мостовой
мда сравнил кривоногого Дрогба и гения Нуньеса.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jack Daniels
над вернером тоже смеялись в первый сезон

во второй тоже смеялись

Пример Дрогба это скорее исключение, чем правило
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Типичный латиноамериканец, им в Испании и Италии легче. В следующем сезоне будет играть лучше и увереннее.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий