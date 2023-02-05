«Нуньес не может попасть по воротам и забить, Салах где-то за миллион миль отсюда. Не знаю, как добиваться результата, когда вы так сильно сдаете». Мерсон о «Ливерпуле»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пол Мерсон Мохамед Салах Дарвин Нуньес Футбол

Пол Мерсон высказался об игре «Ливерпуля» в атаке.

Команда Юргена Клоппа проиграла «Вулверхэмптону» (0:3) в 22-м туре АПЛ.

«Нуньес касается мяча больше всех, но не может попасть по воротам и забить. Салах где-то за миллион миль отсюда. Мы говорим о футболистах, которые в прошлом сезоне стабильно играли на 8 и 9 баллов, а сейчас – на 5 или 6.

Я не знаю, как добиваться результата в лиге, когда вы так сильно сдаете. Она безжалостна. «Ливерпуль» больше не боятся? На сто процентов. Команды пробуют свои силы, раскрываются.

В конце было просто отвратительно. Я знаю, все кончено, 3:0. Но «Вулвс» держали мяч на протяжении 50 или 60 передач. Вся толпа кричала: «Уоу»! И ни один игрок «Ливерпуля» не мог к ним подобраться.

В таких случаях кто-то мог бы дать понять: не надо делать из нас посмешище. Я был потрясен. 50-60 пасов? Такого не может быть с «Ливерпулем», – сказал экс-игрок «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Мерсон о Клоппе после 0:3 от «Вулвс»: «Впервые видел его таким. Не думаю, что он знает, что делать дальше»

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24 комментария

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Ман Сити
Когда нет тренера, игроки деградируют. Все сдали у физрука, ни 1 не прогрессировал
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Spiker1606
Ответ Brigant
Нуньес сравнил себя с Суаресом но он близко не на том уровне ! И даже не Садье Мане ! Он что то близкое к Кавани оба херачат выше ворот, Кавани из 10 голевых за матч только 2 момента реализовывал! И этот бьет куда не попадя ! Переплатили конечно ! А где Гакпо ?! Фанаты ливера отчаянно радовались что перехватили его у МЮ ?! Где он ?!! Не надо копать другим яму сами туда попадётесь ! Клопп единственное лучшее в Ливерпуле ! Дайте ему время и денег !
Ты видимо не видел праймого Кавани)
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BarArsInt
Ответ Алексей Толстюк
Я был уверен что Ливер посыпется. Клопп выжимает с игроков все соки, ему нужно регулярно покупать игроков чтобы такого небыло, но он опять попал на жадное руководство как в БД. Там тоже в 1 момент пол команды сдулись:Шмельцер, Пищек, Суботич, Гроцкройтц и много кого начали косить травмы.
«но он опять попал на жадное руководство как в БД»
А какое руководство купил ему игроков? которые щас играют в Ливере, ему покупают тех которых он хочет видеть в клубе.
Руководство тут не виновата, просто перегорели игроки и сам Клоп. Тут не какие трансферы не помогут, 5-6 сезонов бодаться с МС на высоком уровне это не каждый сможет, Пеп ещё держится но очередь за ним. Ньюкасл,МЮ,МС,и Челси если хорошего тренера позовут.
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kostylb
по воротам не попадает как раз салах и остальные, в отличии от дарвина, не говоря уже о шедевральных ненужных ударах кейта с 20-25 метров
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Dexter Dallas
Ответ TravenS
Ну да, Бегуньес ведь 100 лет назад был куплен. Вся команда играет как задохлики, значит тренер виноват (ну и штаб его).
Я сказал что никого не покупают? Посмотри траты других клубов и траты ливера.
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TravenS
Ответ Dexter Dallas
Назови тренера работающего в апл. Которому не покупали столько времени как и клоппу и который при этом был в топ 4? Отсутствие нормальных покупок уже не одно и не два ТО
Ну да, Бегуньес ведь 100 лет назад был куплен. Вся команда играет как задохлики, значит тренер виноват (ну и штаб его).
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Muhammad Juraev
Ответ Valentin Grabenovsky
В лазарете, но чемпионом Германии наверняка будет)))
Да не в лазарете он, а на скамейке)
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Valentin Grabenovsky
Ответ Muhammad Juraev
Как там Мане?
В лазарете, но чемпионом Германии наверняка будет)))
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Muhammad Juraev
Ответ Valentin Grabenovsky
а казалось бы ,Мане менее значим чем Салах. а Мохаммед совсем раскис, провальный сезон
Как там Мане?
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llolishe
Никогда не пойму-клуб вылетел из двух турниров и вместо того чтобы выигрывать Клопп проигрывает и говорит на конференция-я не знаю что делать-а где страсть и желание к победам?Почему игроки не мотивированны побеждать ?
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Dexter Dallas
Ответ TravenS
Так может как-то распределять эти соки научиться, а не выжимать?
Назови тренера работающего в апл. Которому не покупали столько времени как и клоппу и который при этом был в топ 4? Отсутствие нормальных покупок уже не одно и не два ТО
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llolishe
Ответ Brigant
Нуньес сравнил себя с Суаресом но он близко не на том уровне ! И даже не Садье Мане ! Он что то близкое к Кавани оба херачат выше ворот, Кавани из 10 голевых за матч только 2 момента реализовывал! И этот бьет куда не попадя ! Переплатили конечно ! А где Гакпо ?! Фанаты ливера отчаянно радовались что перехватили его у МЮ ?! Где он ?!! Не надо копать другим яму сами туда попадётесь ! Клопп единственное лучшее в Ливерпуле ! Дайте ему время и денег !
Гакпо никто из полузащиты не пасует)
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ILIILI
Ответ Valentin Grabenovsky
а казалось бы ,Мане менее значим чем Салах. а Мохаммед совсем раскис, провальный сезон
А он делает что может. Мане тут не причём. Думаете всё это время Ливерпуль держался на Салахе и Мане?
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Brigant
Нуньес сравнил себя с Суаресом но он близко не на том уровне ! И даже не Садье Мане ! Он что то близкое к Кавани оба херачат выше ворот, Кавани из 10 голевых за матч только 2 момента реализовывал! И этот бьет куда не попадя ! Переплатили конечно ! А где Гакпо ?! Фанаты ливера отчаянно радовались что перехватили его у МЮ ?! Где он ?!! Не надо копать другим яму сами туда попадётесь ! Клопп единственное лучшее в Ливерпуле ! Дайте ему время и денег !
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Saboroff
Помню когда у Салаха не шла игра, игру брал на себя Мане…
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Гегенпрессинг Рангника
Нуньес позор футбола
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TravenS
Ответ Алексей Толстюк
Я был уверен что Ливер посыпется. Клопп выжимает с игроков все соки, ему нужно регулярно покупать игроков чтобы такого небыло, но он опять попал на жадное руководство как в БД. Там тоже в 1 момент пол команды сдулись:Шмельцер, Пищек, Суботич, Гроцкройтц и много кого начали косить травмы.
Так может как-то распределять эти соки научиться, а не выжимать?
+1
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madrilenos
Салах так и остался на Миконосе с новым контрактом
+1
0
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Алексей Толстюк
Я был уверен что Ливер посыпется. Клопп выжимает с игроков все соки, ему нужно регулярно покупать игроков чтобы такого небыло, но он опять попал на жадное руководство как в БД. Там тоже в 1 момент пол команды сдулись:Шмельцер, Пищек, Суботич, Гроцкройтц и много кого начали косить травмы.
+12
-1
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Стаут
Да сейчас в Нуньеса мозоли пройдут и все, берегись АПЛ. Рекорд по годам за сезон точно падёт 💪
0
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Valentin Grabenovsky
а казалось бы ,Мане менее значим чем Салах. а Мохаммед совсем раскис, провальный сезон
+5
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Artur Turik
Ответ Пенс
Да всё нормально с Нуньесом. Неужели не видно, как он прекрасно бегает и открывается? Нашли крайнего.
А кто забивать будет?
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Pelerin
Ветераны Ливерпуля так сильно беспокоились о МЮ, что теперь им карма вернула ))
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Пенс
Да всё нормально с Нуньесом. Неужели не видно, как он прекрасно бегает и открывается? Нашли крайнего.
+2
-3
-1
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