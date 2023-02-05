«Нуньес не может попасть по воротам и забить, Салах где-то за миллион миль отсюда. Не знаю, как добиваться результата, когда вы так сильно сдаете». Мерсон о «Ливерпуле»
Пол Мерсон высказался об игре «Ливерпуля» в атаке.
Команда Юргена Клоппа проиграла «Вулверхэмптону» (0:3) в 22-м туре АПЛ.
«Нуньес касается мяча больше всех, но не может попасть по воротам и забить. Салах где-то за миллион миль отсюда. Мы говорим о футболистах, которые в прошлом сезоне стабильно играли на 8 и 9 баллов, а сейчас – на 5 или 6.
Я не знаю, как добиваться результата в лиге, когда вы так сильно сдаете. Она безжалостна. «Ливерпуль» больше не боятся? На сто процентов. Команды пробуют свои силы, раскрываются.
В конце было просто отвратительно. Я знаю, все кончено, 3:0. Но «Вулвс» держали мяч на протяжении 50 или 60 передач. Вся толпа кричала: «Уоу»! И ни один игрок «Ливерпуля» не мог к ним подобраться.
В таких случаях кто-то мог бы дать понять: не надо делать из нас посмешище. Я был потрясен. 50-60 пасов? Такого не может быть с «Ливерпулем», – сказал экс-игрок «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Мерсон о Клоппе после 0:3 от «Вулвс»: «Впервые видел его таким. Не думаю, что он знает, что делать дальше»
А какое руководство купил ему игроков? которые щас играют в Ливере, ему покупают тех которых он хочет видеть в клубе.
Руководство тут не виновата, просто перегорели игроки и сам Клоп. Тут не какие трансферы не помогут, 5-6 сезонов бодаться с МС на высоком уровне это не каждый сможет, Пеп ещё держится но очередь за ним. Ньюкасл,МЮ,МС,и Челси если хорошего тренера позовут.