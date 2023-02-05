«Нуньес не может попасть по воротам и забить, Салах где-то за миллион миль отсюда. Не знаю, как добиваться результата, когда вы так сильно сдаете». Мерсон о «Ливерпуле»

высказался об игре «Ливерпуля» в атаке.

Команда Юргена Клоппа проиграла « » (0:3) в 22-м туре .

« касается мяча больше всех, но не может попасть по воротам и забить. Салах где-то за миллион миль отсюда. Мы говорим о футболистах, которые в прошлом сезоне стабильно играли на 8 и 9 баллов, а сейчас – на 5 или 6.

Я не знаю, как добиваться результата в лиге, когда вы так сильно сдаете. Она безжалостна. «Ливерпуль» больше не боятся? На сто процентов. Команды пробуют свои силы, раскрываются.

В конце было просто отвратительно. Я знаю, все кончено, 3:0. Но «Вулвс» держали мяч на протяжении 50 или 60 передач. Вся толпа кричала: «Уоу»! И ни один игрок «Ливерпуля» не мог к ним подобраться.

В таких случаях кто-то мог бы дать понять: не надо делать из нас посмешище. Я был потрясен. 50-60 пасов? Такого не может быть с « », – сказал экс-игрок «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Мерсон о Клоппе после 0:3 от «Вулвс»: «Впервые видел его таким. Не думаю, что он знает, что делать дальше»