Каскарино о Нуньесе: «В топ-клубе ты долго не протянешь, если не умеешь завершать атаки. Рэшфорд смог измениться – и Дарвину нужно»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Тони Каскарино Маркус Рэшфорд Дарвин Нуньес Футбол

Тони Каскарино раскритиковал атакующие навыки форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

«Он постоянно выходит один на один и бьет со всей силы. Был у «Ливерпуля» такой форвард, как Раш, который очень часто выходил один на один и очень точно завершал атаку. Нуньес не такой. Он хочет просто бить, и здорово, если мяч влетает в сетку, но зачастую он попадает во вратаря.

Завершение атак – сложная штука, Дарвину нужно учиться. Маркус Рэшфорд смог изменить свою игру у ворот, хотя еще четыре года назад играл похожим образом. Он убегал из-под опеки, занимал нужные позиции, но не мог реализовать момент.

А если ты хочешь играть за топ-клуб, но не умеешь завершать атаки, долго ты не протянешь.

И Рэшфорд стал намного лучше в этом аспекте в текущем сезоне. Нуньесу тоже нужно дойти до этого этапа. Но это лишь одна из проблем», – сказал экс-форвард «Челси».

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3 комментария

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Ненавидящий2.0
В Ливерпуле-то? Протянет запросто. Пример Гомес и Кейта
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Serzhique
В Бенфике у него примерно аналогичная история была - плохой первый сезон и феноменальный второй.

Посмотрим
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cektor
Нуньес первый сезон в апл- пару голов
Холланд первый сезон в апл - 25 овер голов
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-1
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