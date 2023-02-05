Каскарино о Нуньесе: «В топ-клубе ты долго не протянешь, если не умеешь завершать атаки. Рэшфорд смог измениться – и Дарвину нужно»

раскритиковал атакующие навыки форварда « » .

«Он постоянно выходит один на один и бьет со всей силы. Был у «Ливерпуля» такой форвард, как Раш, который очень часто выходил один на один и очень точно завершал атаку. Нуньес не такой. Он хочет просто бить, и здорово, если мяч влетает в сетку, но зачастую он попадает во вратаря.

Завершение атак – сложная штука, Дарвину нужно учиться. смог изменить свою игру у ворот, хотя еще четыре года назад играл похожим образом. Он убегал из-под опеки, занимал нужные позиции, но не мог реализовать момент.

А если ты хочешь играть за топ-клуб, но не умеешь завершать атаки, долго ты не протянешь.

И Рэшфорд стал намного лучше в этом аспекте в текущем сезоне. Нуньесу тоже нужно дойти до этого этапа. Но это лишь одна из проблем», – сказал экс-форвард «Челси».