Эктор Бракамонте: «Некоторые думают, рэперы не музыканты. Да это зависть. Это творчество. Никто не мешает придумать форму, которая людям понравится больше хип-хопа»

в интервью Sports.ru высказался об отношении к разным музыкальным жанрам.

– У Слуцкого сын – рэпер…

– Ого, правда? Он же приезжал вместе с сыном ко мне Новый год встречать. Я спросил: «Кем ты хочешь быть?» Мальчик ответил: «Ютубером!» Я еще уточнил, что это такое, потому что вообще не понимаю в этом.

– тоже рэпер, у него есть трек « – Супергуд». Как рокер, что думаешь об этом?

– Это прекрасно!

– Неожиданно. Я думал, сейчас разнесешь.

– Ты что, друг. Это музыка, это творчество, это замечательно.

– Просто люди, которые слушают тяжелый рок, снисходительно смотрят на рэперов.

– Ой, в Аргентине все то же самое. Некоторые думают, рэперы не музыканты, потому что на инструментах не играют и не поют. Но откуда вообще такое взялось? Потому что рэперы заработали больше и получили в разы больше внимания? Да это зависть обыкновенная. Тебе никто не мешает придумать такую форму, которая людям понравится больше хип-хопа. Творите и создавайте!

Я люблю и играю рок, есть люди, которым нравится моя музыка. А есть люди, которым нравится другая музыка. Пожалуйста, в чем проблема? Я уважаю любое творчество, даже где музыка – удары двумя пальцами друг по другу, – сказал экс-форвард «Москвы» и «Ахмата».

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй