Эктор Бракамонте: «Некоторые думают, рэперы не музыканты. Да это зависть. Это творчество. Никто не мешает придумать форму, которая людям понравится больше хип-хопа»

Теги Рубин Эктор Бракамонте Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Sports.ru музыка Футбол

Эктор Бракамонте в интервью Sports.ru высказался об отношении к разным музыкальным жанрам.

– У Слуцкого сын – рэпер…

– Ого, правда? Он же приезжал вместе с сыном ко мне Новый год встречать. Я спросил: «Кем ты хочешь быть?» Мальчик ответил: «Ютубером!» Я еще уточнил, что это такое, потому что вообще не понимаю в этом.

Слуцкий тоже рэпер, у него есть трек «Рубин – Супергуд». Как рокер, что думаешь об этом?

– Это прекрасно!

– Неожиданно. Я думал, сейчас разнесешь.

– Ты что, друг. Это музыка, это творчество, это замечательно.

– Просто люди, которые слушают тяжелый рок, снисходительно смотрят на рэперов.

– Ой, в Аргентине все то же самое. Некоторые думают, рэперы не музыканты, потому что на инструментах не играют и не поют. Но откуда вообще такое взялось? Потому что рэперы заработали больше и получили в разы больше внимания? Да это зависть обыкновенная. Тебе никто не мешает придумать такую форму, которая людям понравится больше хип-хопа. Творите и создавайте!

Я люблю и играю рок, есть люди, которым нравится моя музыка. А есть люди, которым нравится другая музыка. Пожалуйста, в чем проблема? Я уважаю любое творчество, даже где музыка – удары двумя пальцами друг по другу, – сказал экс-форвард «Москвы» и «Ахмата».

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй

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10 комментариев

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Scrumhalf
Рэп это кал, тащемта, например.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Влад Белянский
Ну и в чем он неправ?
В том, что рэперы музыканты. Они как правило музыку не сочиняют
+3
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MonkeyMeister
Большинство рэпперов - не музыканты. Их даже исполнителями тяжело назвать. Они по готовой дэмке записываются, а потом звукорежиссер делает свое дело. Некоторые - безусловно музыканты, поболее многих классических композиторов даже.
+3
0
+3
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Игорь Деньгин
Это новость вообще?! Это про спорт?! Шлак
0
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CuauhtemokBlanco
адекватный чел
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Glukinho
чтобы прославиться и давали телки, есть два пути: 10 тысяч часов за музыкальным инструментом, нотами, сольфеджио... или стать репером.
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Tiger Goose
Идут по улице два рэпера: один в кепке, а второй тоже люлей получит.
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Zatvornick
Некоторые рэперы музыканты, некоторые не музыканты.
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ТрактоПоктер
Хип хап Донт стап
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Влад Белянский
Ну и в чем он неправ?
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