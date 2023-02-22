«Локомотив» продал более 14 тысяч билетов на матч против «Спартака»

«Локомотив» продал более 14 тысяч билетов на первый матч Кубка России со « ».

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и « » пройдет на « », вмещающей свыше 27 000 зрителей. Как сообщила пресс-служба клуба, было реализовано 14 200 билетов, примерно 10 тысяч из которых было продано до 17 февраля.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.