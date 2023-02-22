«Локомотив» продал более 14 тысяч билетов на матч против «Спартака»

Теги Спартак Локомотив РЖД Арена премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики ТАСС Футбол

«Локомотив» продал более 14 тысяч билетов на первый матч Кубка России со «Спартаком».

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет на «РЖД Арене», вмещающей свыше 27 000 зрителей. Как сообщила пресс-служба клуба, было реализовано 14 200 билетов, примерно 10 тысяч из которых было продано до 17 февраля.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

16 комментариев

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Overkiller
Надеюсь что среди этих 14+ тысяч нет мамочек с детьми, а то без фануйди на трибунах же будет кровавая баня с убийствами, грабежами и изнасилованиями.
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Amalfitano
И они будут играть в такую холодрыгу? А летом у нас перерыв, да? Может сверстать календарь так, чтобы новый чемпионат начался в середине июля?
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Amalfitano
Ответ RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
Ну что ты? Какие таблицы? Там же нет амкала, дротсов и других смешных персонажей, так что спортс однозначно сделал вывод - кубок никому не интересен. Как и игры молодёжки.
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Александр Павлов
Ответ dimkaa1
А на этой игре вход по нему?!
Нет. На кубке пока без id
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Александр Павлов
Ну прям таки аншлаг
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RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
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Счастье жить
на Локо ходят лучше, чем на Спартак, чивоуштам

бгг
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Ильдар Фарукшин
Ответ Фут.Боль
Жара, -12 .
Получи плюсик
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Фут.Боль
Ответ Ильдар Фарукшин
Москва Москва приём, как там погода. Ответьте 😊
Жара, -12 .
+5
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+5
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dimkaa1
Ответ bam bam
пацаны, как там байкот из-за фанайди ?
А на этой игре вход по нему?!
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Виталий
Нормальная явка , с учётом фан уйди
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-3
-3
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Ильдар Фарукшин
Москва Москва приём, как там погода. Ответьте 😊
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bam bam
пацаны, как там байкот из-за фанайди ?
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-4
-4
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Spartakus1984
И за 30 минут до матча могут объявить о его переносе?Это будет эпик фейл РФС.
+5
0
+5
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Ебздрогыч
И это в минус 15 градусов, в феврале, но без фанайди. Спорю, что летом в хорошую погоду и 10 тысяч не соберется
+11
0
+11
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Владимир Молявин
Молодцы!!!
+1
-1
0
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