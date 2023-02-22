Алаев о матче «Локо» – «Спартак»: «Просто огонь! Таким футболом растопили этот мороз»

Президент Мир РПЛ поделился впечатлениями от четвертьфинала Фонбет Кубка России.

« » дома уступил « » со счетом 0:1.

– Огонь! Просто огонь! Шикарный матч, всех поздравляю со стартом весенней части. Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол.

– Не опасались отмены матча из‑за мороза?

– Когда был первый прогноз, были небольшие опасения, но потом стало понятно, что матч состоится. Было холодновато, таким футболом растопили этот мороз, – сказал .