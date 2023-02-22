Алаев о матче «Локо» – «Спартак»: «Просто огонь! Таким футболом растопили этот мороз»
Президент Мир РПЛ поделился впечатлениями от четвертьфинала Фонбет Кубка России.
«Локомотив» дома уступил «Спартаку» со счетом 0:1.
– Огонь! Просто огонь! Шикарный матч, всех поздравляю со стартом весенней части. Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол.
– Не опасались отмены матча из‑за мороза?
– Когда был первый прогноз, были небольшие опасения, но потом стало понятно, что матч состоится. Было холодновато, таким футболом растопили этот мороз, – сказал Александр Алаев.
Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.