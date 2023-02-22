Алаев о матче «Локо» – «Спартак»: «Просто огонь! Таким футболом растопили этот мороз»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Алаев Матч ТВ Футбол

Президент Мир РПЛ поделился впечатлениями от четвертьфинала Фонбет Кубка России.

«Локомотив» дома уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

– Огонь! Просто огонь! Шикарный матч, всех поздравляю со стартом весенней части. Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол.

– Не опасались отмены матча из‑за мороза?

– Когда был первый прогноз, были небольшие опасения, но потом стало понятно, что матч состоится. Было холодновато, таким футболом растопили этот мороз, – сказал Александр Алаев.

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26 комментариев

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ыеем
Ответ Ебздрогыч
Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол. Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.
Делом займись наконец, а то «на каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник»😁🔥🔥🔥
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JBa
Ответ Ебздрогыч
Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол. Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.
тяжело, наверное, с биполяркой тебе жить
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Влад Кокорин
Футбол был очень низкого качества, море ошибок с обеих сторон, Спартак очень слаб, а комментаторы рассказывают басни, про его великий футбол…
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Максим Прокофьев
Ответ Ебздрогыч
Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол. Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.
Казаки, бюджетники и т.п. которые кололись не ради здоровья а ради сохранения рабочего места они и на футбол сходят под тем же шантажом и будут в ладошки хлопать а чиновники рисовать и хвалиться статистикой. Футбол был фуфловый и трибуны станут такие же...
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БолельщикСоСтажем
Матч же так себе… не было там никакого огня
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Матрос Кот
Как хотят футбольные и нефутбольные чинуши народ прогнуть с Fan ID. Но не получится. На принцип пошло. Хотя в Питере могут прогнуться,типа не бросим команду.
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s_kapa
Шишь тебе с маслом, а не клеймо фан уйди
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kokakoka
Никакого "всё оформить". Пошёл ты...
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Розе Ротенбергино
Ответ Ебздрогыч
Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол. Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.
Солдатов-срочников будут сгонять тогда)
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ЧакСевернаяКорея
Про матч Ростова с Уралом нигде ни полслова. Как будто не существует никого,кроме Спартака.
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Петрович5%
Сам то на на трибуне сидел(стоял) или в ложе парился?
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(_Баловень:)_)
Ответ Ебздрогыч
Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол. Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.
скорее водители депутатов)))
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Руслан Каракатов
Матч тв похож на РЕН ТВ,... КОМЕНТАТОРЫ ОГОНЬ...ОСОБЕННОО ПОСЛЕ ВТОРОГО ТАЙМА🤦‍♂️СОСИСТЕ
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Антон Патракеев
Всех спартачей с первой победой в официальных матчах в 2023. Пруцев, Чернов топчики сегодня. Тавареш за свои минуты понравился. Промесу и Зобнину поскорее набрать форму
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deimon7.7
Ответ Ебздрогыч
Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол. Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.
Та скажут, что это был первый матч после возвращения бомбардира всея Руси, и вот так народ пришел любовь свою выразить.
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Евгений Кошелек
Ответ deimon7.7
Летом сборы в Греции, Испании. Не перепутай)
Забыл, надо в Антарктиде проводить, чтобы готовиться к февральским матчам. Как раз там примерно такая же температура летом.
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deimon7.7
Ответ Евгений Кошелек
Ставьте и дальше матчи в такую погоду, у нас же матчей неимоверно, играть можно только в феврале. Зато всё лето дурака валяем, чтоб не пережарились.
Летом сборы в Греции, Испании. Не перепутай)
+4
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Дзюбиньо
Локомотив был вообще разобран, Спартак во втором тайме перестал играть, да огонь
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Ковид 07.10.52
Совсем голову потерял...еще и гордится. что заставили зрителей мерзнуть, которых пришло бы в нормальную погоду в два раза больше....и после такого неуважения, зовет на футбол...лицемер...тьфу....
+4
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.ru
главное чтобы ребята завтра этот огонь не почувствовали... по всему телу
+2
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sergspartak
Да, круто! после такого футбола в ЛЧ смотреть нечего. Еще в снег круто, когда матчи идут, это добавляет колорита нашему футболу, круто что у нас есть такие матчи!
+3
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Ебздрогыч
Порадовало количество болельщиков на трибунах. Призываю болельщиков забыть все обиды и протесты, все оформить и приходить на футбол.

Нет, дружочек, разница в посещаемости матчей кубка и чемпионата будет у вас бельмом на глазу. А когда и на кубок потребуется фанайди, то будут только родственники футболистов ходить и журналисты. А, ну депутаты еще, они больше всех о безопасности пекутся.
+77
-6
+71
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Updated
Может и не огонь) Но вполне смотрибельный матч, особенно учитывая погоду.
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Забил ли Заболотный?
Теперь очередь за вами товарищи календарщики функционеры. Валите на поле в такую погоду и растапливайте этот мороз. Клоуны
+5
0
+5
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Евгений Кошелек
Ставьте и дальше матчи в такую погоду, у нас же матчей неимоверно, играть можно только в феврале. Зато всё лето дурака валяем, чтоб не пережарились.
+34
0
+34
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