Беллингем хочет в «Ливерпуль», но сомневается из-за результатов команды в этом сезоне. «Боруссия» надеется удержать его

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем хотел бы перейти в «Ливерпуль», но сомневается из-за текущей формы команды.

Как сообщает Sport1.de, из-за неудач «Ливерпуля» в этом сезоне полузащитник может остаться в «Боруссии» еще на год.

«Из разговоров с окружением Беллингема понятно, что Джуд склоняется к тому, чтобы поработать с Юргеном Клоппом и перейти в «Ливерпуль».

Но сейчас «Ливерпуль» на 10-м месте и на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Вот почему Беллингем сомневается. Если бы «Ливерпуль» был вторым или третьим, он уже сказал бы «да», – заявил журналист Sport1.de Патрик Бергер в подкасте Die Dortmund-Week.

«Боруссия» хочет сохранить Беллингема. Клуб планирует предложить ему новый контракт.

«Боруссия» хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды. Зарплата – до 15 млн евро в год.

Но предложения пока нет, потому что сначала «Боруссия» хочет узнать, чего хочет игрок. А игрок еще и сам не на 100% знает, чего хочет», – добавил Бергер. 

В этом сезоне на счету 19-летнего центрального полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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27 комментариев

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liverpool and barcelona fan
Во первых Ливерпуля уже скорее всего не будет в ЛЧ на следующий сезон. Не знаю насколько это определяющий фактор для Джуда.
Во вторых боссы Ливерпуля (если конечно клуб успешно будет продан наконец) не будет тратить 100 + за него.
Это как с Мбаппе. Он бы тоже не прочь поиграть в Ливерпуле, но финансовое составляющее не позволяет этого сделать.
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Eden Hazard
Не понимаю, зачем смотреть на текущую форму, место. Понятно же что в новом сезоне с ним будет по другому. Иначе переходить только в клуб на первом месте, получается, который всех рвёт. Только зачем ты им, если и без тебя всех рут? В Реал было б хорошо для комплектации полной. Но Ливерпулю явно нужнее всех.
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Дмитрий Калашников
вот будет круто если он перейдёт в Ливерпуль взглянуть на рожу Переса! Но тогда боюсь что трансферов у мадрида не будет совсем!))))
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Liverpool735
Ответ Pauer
Сомневается - тогда он и даром не нужен))
И я того же мнения
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Сүлүктү
странная логика у Джуда. будь у Ливерпуля все хорошо, он бы может и не рассматривал бы никого
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Эмиль Исмайылов
Ответ rigobersong
Трент не сдувался, он и был игроком такого уровня, просто когда команда побеждала на его минусы внимание и не обращали, а теперь сделали крайнего:))
чел ты просто Барсадрочер которой не хочет чтобы он пеоеходил в Реал это раз а во вторых какой не сдулся да у него всегда бывали проблемы с защитой но щась он пасы не умеет отдавать то-что считается лучшей способностью Трента
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Sweaty25
Главное, чтобы к приходу Джуда Клоппа не уволили (очень этого не хотелось бы)...
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Юрий Кечко
Ответ LLiriKK
Джуд прекрасно понимает, что навороченное Клоппом в последние пару сезонов разгребать будут примерно столько же. Какой смысл одному из лучших игроков мира переходить в команду, которая будет толкаться в АПЛ в борьбе за первую пятёрку?
Навороченное Клоппом это 3 финала лч?))
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Stivi M.D.
Да господи, ну побудет сезон без еврокубков, разве это проблема? Если это единственная загвоздка, то можно сказать Джуд одной ногой в Ливерпуле
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rigobersong
Ответ Алексей Дитте
Тоже верно, но и топ игрок отличается от просто хорошего тем, что может нивелировать свои слабости лучшими сторонами, что сейчас не делает Трент.
Нивелировать может только топарь Магвайер:)
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Юрий Балышев
Иди не бойся.
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borodecky
если сомневается, то пусть не приходит
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Артемий Дмитриев
Эх, в арсенале на позицию джаки идеально бы вписался, а через годик другой и райс заменил бы парти.. мечты
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Алексей Дитте
Ответ rigobersong
Трент не сдувался, он и был игроком такого уровня, просто когда команда побеждала на его минусы внимание и не обращали, а теперь сделали крайнего:))
Тоже верно, но и топ игрок отличается от просто хорошего тем, что может нивелировать свои слабости лучшими сторонами, что сейчас не делает Трент.
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rigobersong
Ответ Алексей Дитте
Извини, товарищ, но ментальности у столь юного игрока нет почти совсем, кроме той, о которой мы не знаем. Если вопрос в том, что он может спрогрессировать в ультрамегапупер топчика - есть такое, но то же Трент сдулся под славой. Разумеется хочется, но зависит все от игрока.
Трент не сдувался, он и был игроком такого уровня, просто когда команда побеждала на его минусы внимание и не обращали, а теперь сделали крайнего:))
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LLiriKK
Джуд прекрасно понимает, что навороченное Клоппом в последние пару сезонов разгребать будут примерно столько же. Какой смысл одному из лучших игроков мира переходить в команду, которая будет толкаться в АПЛ в борьбе за первую пятёрку?
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Алексей Дитте
Ответ rigobersong
В Ливерпуль вообще зашел бы как влитой:) Кризисы у всех бывают:) Джуд как мне кажется очень по ментальности для такого клуба как Ливерпуль подходит:))
Извини, товарищ, но ментальности у столь юного игрока нет почти совсем, кроме той, о которой мы не знаем. Если вопрос в том, что он может спрогрессировать в ультрамегапупер топчика - есть такое, но то же Трент сдулся под славой. Разумеется хочется, но зависит все от игрока.
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Миллиардер Рахим
Давай в МЮ
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Vadiay
Не хочет свой вклад вносить в улучшение команды, хочет на все готовенькое.
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rigobersong
Ответ Los Galácticos
Так если хочет поработать с Клоппом ему надо переходить в Реал, Юрген скоро тоже там будет.
клопп не пойдет в МЧК:)
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Talgat Ergeshov
не ужели это тот самый футболист,который предпочел бы ливерпуль реалу,если верить многочисленным слухам....но да это не просто клуб,но все же многие после того как реал или барса отказываются от них,идут в другие топ клубы....
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Born is the King
Ну как раз таки его поэтому и хотят купить, чтобы не быть на 10 месте АПЛ
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Nuraly Amirov
По ощущениям им больше всего подходил бы, но этот сезон отпугнёт топов
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Pauer
Сомневается - тогда он и даром не нужен))
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ZamoRano
Джуд в общем АПЛ выигрывать не хочет, понятно.
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