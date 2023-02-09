Беллингем хочет в «Ливерпуль», но сомневается из-за результатов команды в этом сезоне. «Боруссия» надеется удержать его
Джуд Беллингем хотел бы перейти в «Ливерпуль», но сомневается из-за текущей формы команды.
Как сообщает Sport1.de, из-за неудач «Ливерпуля» в этом сезоне полузащитник может остаться в «Боруссии» еще на год.
«Из разговоров с окружением Беллингема понятно, что Джуд склоняется к тому, чтобы поработать с Юргеном Клоппом и перейти в «Ливерпуль».
Но сейчас «Ливерпуль» на 10-м месте и на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Вот почему Беллингем сомневается. Если бы «Ливерпуль» был вторым или третьим, он уже сказал бы «да», – заявил журналист Sport1.de Патрик Бергер в подкасте Die Dortmund-Week.
«Боруссия» хочет сохранить Беллингема. Клуб планирует предложить ему новый контракт.
«Боруссия» хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды. Зарплата – до 15 млн евро в год.
Но предложения пока нет, потому что сначала «Боруссия» хочет узнать, чего хочет игрок. А игрок еще и сам не на 100% знает, чего хочет», – добавил Бергер.
В этом сезоне на счету 19-летнего центрального полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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Во вторых боссы Ливерпуля (если конечно клуб успешно будет продан наконец) не будет тратить 100 + за него.
Это как с Мбаппе. Он бы тоже не прочь поиграть в Ливерпуле, но финансовое составляющее не позволяет этого сделать.