Алвес молчал все утро, узнав, что его не выпустят из тюрьмы. Дани надеялся на освобождение

Стало известно, как отреагировал на решение суда оставить его под стражей.

Напомним, что Алвес арестован по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в ночь на 30 декабря.

Во вторник апелляционный суд Барселоны отклонил жалобу защиты и принял решение оставить бразильца под стражей без права внесения залога. Прокуратура считает, что Дани может скрыться от следствия, покинув Испанию, ссылаясь на преступление Робиньо.

По данным Cuatro al dia, бывший защитник «Барселоны» тяжело воспринял решение суда, поскольку надеялся на освобождение. Все утро после вынесения решения Алвес провел в камере молча.

La Razon сообщает, что защита работает над новой стратегией, чтобы вновь попытаться доказать невиновность Алвеса.