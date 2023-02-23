Алвес молчал все утро, узнав, что его не выпустят из тюрьмы. Дани надеялся на освобождение

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Стало известно, как Дани Алвес отреагировал на решение суда оставить его под стражей.

Напомним, что Алвес арестован по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в ночь на 30 декабря.

Во вторник апелляционный суд Барселоны отклонил жалобу защиты и принял решение оставить бразильца под стражей без права внесения залога. Прокуратура считает, что Дани может скрыться от следствия, покинув Испанию, ссылаясь на преступление Робиньо.

По данным Cuatro al dia, бывший защитник «Барселоны» тяжело воспринял решение суда, поскольку надеялся на освобождение. Все утро после вынесения решения Алвес провел в камере молча.

La Razon сообщает, что защита работает над новой стратегией, чтобы вновь попытаться доказать невиновность Алвеса.

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17 комментариев

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Рашпель793
Так и вижу, как сокамерник следит за каждым движением Алвеса и вечером журналистам расписывает в деталях, сколько Алвес молчал, лежал, сидел, сколько поел, сколько раз улыбнулся, всплакнул и т.д.
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Budabuda
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Что на завтрак было?
макароны
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art.shu05@gmail.com
Новую версию придумывает)
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Radik_2.0
Ответ Osmo
"Эй, вы! Я же хотел добра! Эй, вы! За что меня? Стойте! Может, не надо, а? Стойте! Невинен я!" (С)
палач затачивал топор, несчастный с горя зарыдал. - за что же ты меня, за что? ведь я, клянусь, не убивал!
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Osmo
"Эй, вы! Я же хотел добра!
Эй, вы! За что меня?
Стойте! Может, не надо, а?
Стойте! Невинен я!" (С)
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Николай Корягин
Новая стратегия - это очередная версия событий?
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Ганжубасс
Подумаешь схватил бабу между ног, она от этого не потеряла. Свободу Алвесу!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Aleksey Yashin
Просто готовится, чтобы в суде рассказать новую версию событий
Новая версия Алвеса: Я был в клубе, вдруг прилетели инопланетяне, и загипнотизировали меня, девушка бросилась на меня, и начала кувыркаться со мной против моей воли...
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Aleksey Yashin
Просто готовится, чтобы в суде рассказать новую версию событий
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Максим Τихонов
«Твой дом - тюрьма» - голосом Папанова
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ARIGAMI ARIGAMI
А вот не стоило лапать кого попало...
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Under
Покушал хоть?
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DolJun
надо было спросить лапорту, может у того остались какие другие судьи на зарплате)
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HI MARS
Ответ Lana Rhoades
Легенда Очевидно, это происки Пепе Мстит за ту легендарную симуляцию и актерское представление Алвеса из 2011 года)
Не соглашусь.Это скорее происки Месси,потому что не хочет чтобы бразилец оторвался по количеству титулов
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Log in
Что на завтрак было?
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Lana Rhoades
Легенда
Очевидно, это происки Пепе
Мстит за ту легендарную симуляцию и актерское представление Алвеса из 2011 года)
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-5
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Инженер Управляющий
Спасибо за новость!
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