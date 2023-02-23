«Подхожу сзади в душе и бросаю мыло, смотрю без улыбки. Шешуков перепугался. Я не выдержал и засмеялся, а он сказал: «###, брат, не делай этого». Бракамонте о шутках в «Москве»
Эктор Бракамонте в интервью Sports.ru рассказал о шутках над одноклубниками в «Москве».
– Над кем прикалывался в «Москве»?
– Над молодыми ребятами, которые к нам приехали из «Спартака»: Ребко, Шешуков, Самедов. Помню, их первая тренировка, они вместе идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло. И смотрю на них серьезно, вообще без улыбки.
Больше всех перепугался Шешуков, вы бы видели его лицо. Смотрит то на меня, то на мыло. Я не выдержал и засмеялся, а Шешуков сказал: «###, брат, только не делай этого».
Но это не самая жесткая шутка. Я сейчас расскажу, но ты так дома не делай только.
– Бомби.
– Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь, закрывал и ставил в душе. И если кто-то из ребят забывал шампунь, то брали этот мой. Адамов, еще ребята, – да все попадались. На руку выливают и в шоке смотрят: «Что это?!» Как что это? Это Брака!» – сказал экс-форвард «Москвы»
«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй
Ты каким боком к нашим войскам если определяешь их окупантами?
Потом еще про якобы немытых русских что-то говорят
Шутка дебильная, но это его шампунь.
— Захожу как-то раз в душ, по привычке мыло бросаю, не глядя. А там в кабинке мужик какой-то поворачивается. Лицо суровое, лысину трёт, пальцы нюхает, по усам вода стекает. Жёлтая... Пришлось самому мыльце поднимать.