«Подхожу сзади в душе и бросаю мыло, смотрю без улыбки. Шешуков перепугался. Я не выдержал и засмеялся, а он сказал: «###, брат, не делай этого». Бракамонте о шутках в «Москве»

в интервью Sports.ru рассказал о шутках над одноклубниками в «Москве».

– Над кем прикалывался в «Москве»?

– Над молодыми ребятами, которые к нам приехали из «Спартака»: , Шешуков, . Помню, их первая тренировка, они вместе идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло. И смотрю на них серьезно, вообще без улыбки.

Больше всех перепугался , вы бы видели его лицо. Смотрит то на меня, то на мыло. Я не выдержал и засмеялся, а Шешуков сказал: «###, брат, только не делай этого».

Но это не самая жесткая шутка. Я сейчас расскажу, но ты так дома не делай только.

– Бомби.

– Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь, закрывал и ставил в душе. И если кто-то из ребят забывал шампунь, то брали этот мой. Адамов, еще ребята, – да все попадались. На руку выливают и в шоке смотрят: «Что это?!» Как что это? Это Брака!» – сказал экс-форвард « »

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй