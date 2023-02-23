«Подхожу сзади в душе и бросаю мыло, смотрю без улыбки. Шешуков перепугался. Я не выдержал и засмеялся, а он сказал: «###, брат, не делай этого». Бракамонте о шутках в «Москве»

Теги Алексей Ребко Александр Шешуков Роман Адамов Эктор Бракамонте Александр Самедов премьер-лига Россия ФК Москва Sports.ru ахахаха Футбол

Эктор Бракамонте в интервью Sports.ru рассказал о шутках над одноклубниками в «Москве».

– Над кем прикалывался в «Москве»?

– Над молодыми ребятами, которые к нам приехали из «Спартака»: Ребко, Шешуков, Самедов. Помню, их первая тренировка, они вместе идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло. И смотрю на них серьезно, вообще без улыбки.

Больше всех перепугался Шешуков, вы бы видели его лицо. Смотрит то на меня, то на мыло. Я не выдержал и засмеялся, а Шешуков сказал: «###, брат, только не делай этого».

Но это не самая жесткая шутка. Я сейчас расскажу, но ты так дома не делай только.

– Бомби.

– Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь, закрывал и ставил в душе. И если кто-то из ребят забывал шампунь, то брали этот мой. Адамов, еще ребята, – да все попадались. На руку выливают и в шоке смотрят: «Что это?!» Как что это? Это Брака!» – сказал экс-форвард «Москвы» 

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй

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64 комментария

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Сибирский литовец
Чемпионы мира во всем
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Arty K.
Так ВОТ откуда Черчесов скопировал историю про душ!
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Verhovn
Ответ ivashka20xx
Пока наши войска де-факто и де-юре являются оккупантами, смысл это дня извращён и испорчен
Ладно, перефразирую, если модерам не угодно.
Ты каким боком к нашим войскам если определяешь их окупантами?
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Юрий Кечко
Ответ &_Bishep_&
Я не в курсе...Это с приходом Робсона Маркао началось что ли?
Да нет))) на стыке 80 и 90-х)))
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Shuller18
Ответ TheFrosty
Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь и пользовался им еще целый месяц. Иногда - меньше.
Помню, защитник Сочи Мещанинов, который поиграл в Чехии, рассказывал, что подобные приколы там в порядке вещей. Типа, нассал в бутылку с водой, товарищ выпил, оплевался, а все вокруг ржут: ахаха, круто мы тебя разыграли...
Потом еще про якобы немытых русских что-то говорят
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Slavnov
только мыло в душе и зарема может собрать аудиторию на спортсе
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Игорь Новиков
Ответ Ярик01
Что-то совсем куку, за шампунь и в лицо должно было бы прилететь
Это его шампунь был. Он не в чужие писал же.

Шутка дебильная, но это его шампунь.
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ivashka20xx
Ответ Verhovn
Каждому своё) Можешь не отмечать.
Пока наши войска де-факто и де-юре являются оккупантами, смысл это дня извращён и испорчен
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Verhovn
Ответ Jeicob Harlon
вот почему у Самедова волосы так перелевались,даже блеск бывал
К вопросу - почему так рано поседел. 🤣
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Jeicob Harlon
вот почему у Самедова волосы так перелевались,даже блеск бывал
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Verhovn
Ответ ivashka20xx
Так себе "праздник"
Каждому своё) Можешь не отмечать.
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Санитар-волк
То, что шутки у спортсменов примитивные - не новость.
+2
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ivashka20xx
Ответ Verhovn
Братья! С праздником всех нас😄
Так себе "праздник"
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Verhovn
Ответ Доктор Верховцев
А нет такой истории? — Захожу как-то раз в душ, по привычке мыло бросаю, не глядя. А там в кабинке мужик какой-то поворачивается. Лицо суровое, лысину трёт, пальцы нюхает, по усам вода стекает. Жёлтая... Пришлось самому мыльце поднимать.
С утреца сойдёт любой стёб)
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Superkenguroo
Какой искромётный
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Доктор Верховцев
А нет такой истории?
— Захожу как-то раз в душ, по привычке мыло бросаю, не глядя. А там в кабинке мужик какой-то поворачивается. Лицо суровое, лысину трёт, пальцы нюхает, по усам вода стекает. Жёлтая... Пришлось самому мыльце поднимать.
+2
-2
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Павел Мельников
Помимо этой замечательной шутки из данной новости можно узнать, что ФК Москва до сих пор существует. И играет в 3 дивизионе на любительском уровне. Было бы здорово, если бы они получили профессиональный статус и когда-нибудь вернулись в Премьер-лигу, хотя бы как родственное им Торпедо.
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MosesPray
Как футболист, в целом, был нормальный
0
0
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&_Bishep_&
Ответ Юрий Кечко
Ну хз, судя по фоткам из раздевалки Спартака , там тоже любили сзади пристроится)))
Я не в курсе...Это с приходом Робсона Маркао началось что ли?
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Алексей Толстюк
Ответ Дмитрий
Думаю, 100% сайта так бы ответили)
мы тоже жестко шутили на сборах, но без унижений такого плана. И это при том что дети были
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Verhovn
Братья! С праздником всех нас😄
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deadjoker
Ответ Max Zhomkov
идиотские приколы если честно
Ну футболисты не все интеллектуалы :)
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Тюменский медвежонок
за якобы "прикол" моча в шампуне по хорошему ему бы по морде надавать, абсолютно дебильная и неуместная шутка
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Максим Τихонов
О таких шутках лучше молчать)
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Юрий Кечко
Ответ &_Bishep_&
Повезло конечно Бракомонте, что в 80-ве или даже в 90-ые не играл у нас. В те времена этих шуток не поняли бы..
Ну хз, судя по фоткам из раздевалки Спартака , там тоже любили сзади пристроится)))
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-2
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