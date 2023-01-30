Экс-форвард «Москвы» Бракамонте прибыл в «Енисей» на стажировку. Он тренирует уругвайский «Серро Ларго»

прибыл в расположение « » на сборе в Турции.

43-летний аргентинец, тренирующий уругвайский « », пройдет стажировку в красноярском клубе и обменяется опытом, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

Бракамонте известен по выступлениям за «Москву», «Ростов» и «Ахмат».

Фактически «Енисей» возглавляет , но поскольку у него по-прежнему отсутствует лицензия Pro, то формально главным тренером команды стал Алексей Ивахов, покинувший для этого пост директора клуба.