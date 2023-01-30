Экс-форвард «Москвы» Бракамонте прибыл в «Енисей» на стажировку. Он тренирует уругвайский «Серро Ларго»
Эктор Бракамонте прибыл в расположение «Енисея» на сборе в Турции.
43-летний аргентинец, тренирующий уругвайский «Серро Ларго», пройдет стажировку в красноярском клубе и обменяется опытом, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
Бракамонте известен по выступлениям за «Москву», «Ростов» и «Ахмат».
Фактически «Енисей» возглавляет Вадим Гаранин, но поскольку у него по-прежнему отсутствует лицензия Pro, то формально главным тренером команды стал Алексей Ивахов, покинувший для этого пост директора клуба.
Прекрасно))