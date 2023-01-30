Экс-форвард «Москвы» Бракамонте прибыл в «Енисей» на стажировку. Он тренирует уругвайский «Серро Ларго»

Теги Эктор Бракамонте Первая лига отставки Енисей высшая лига Уругвай Серро Ларго Алексей Ивахов Вадим Гаранин Футбол

Эктор Бракамонте прибыл в расположение «Енисея» на сборе в Турции.

43-летний аргентинец, тренирующий уругвайский «Серро Ларго», пройдет стажировку в красноярском клубе и обменяется опытом, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Бракамонте известен по выступлениям за «Москву», «Ростов» и «Ахмат».

Фактически «Енисей» возглавляет Вадим Гаранин, но поскольку у него по-прежнему отсутствует лицензия Pro, то формально главным тренером команды стал Алексей Ивахов, покинувший для этого пост директора клуба.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ Yndestad
А у нас "Енисей" какой-то эксклюзивный футбол проповедует?)
По меркам Первой лиги при Гаранине и Горлове на мяче это уникальная команда. Если что я никогда не был в Красноярске и никакого отношения к клубу не имею.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SVD44
Ответ Yndestad
А у нас "Енисей" какой-то эксклюзивный футбол проповедует?)
А что теперь, в «Енисей» на стажировку нельзя приезжать?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yndestad
А у нас "Енисей" какой-то эксклюзивный футбол проповедует?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Аргентинец, тренирующий уругвайскую команду, ранее игравший за Москву прибыл в Турцию на сборы красноярского Енисея!
Прекрасно))
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Точно не самая плохая стажировка в России. Клуб, который доверяет атакующим идейным тренерам в последние годы вне зависимости от статуса. А Эктора не забудем, человек-харизма!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
А что Эктора связывает конкретно с «Енисеем»?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий