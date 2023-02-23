Лукаку о безголевой серии: «Пережил несколько непростых месяцев. Рад, что снова помогаю «Интеру»

оценил победу «Интера» над « » (1:0) в 1/8 финала чемпионов.

«Было важно одержать победу. И мы очень хотели забить второй мяч.

Мне пришлось пережить несколько непростых месяцев (Лукаку забил во втором матче подряд, до этого голов не было с октября – прим. Sports.ru). Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Я не единоличник – мне хочется стараться ради «Интера».

Я очень рад этой победе. Хотим продолжать в том же духе», – сказал нападающий « ».