Лукаку о безголевой серии: «Пережил несколько непростых месяцев. Рад, что снова помогаю «Интеру»

Теги Интер Порту серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку оценил победу «Интера» над «Порту» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было важно одержать победу. И мы очень хотели забить второй мяч.

Мне пришлось пережить несколько непростых месяцев (Лукаку забил во втором матче подряд, до этого голов не было с октября – прим. Sports.ru). Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Я не единоличник – мне хочется стараться ради «Интера».

Я очень рад этой победе. Хотим продолжать в том же духе», – сказал нападающий «Интера».

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2 комментария

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Momos
Ничего себе! Она говорящая!
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art.shu05@gmail.com
Если он хочет ( а он полюбому хочет) остаться в Интере, то ему нужно будет весной забить кучу голов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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