У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Лукаку установил рекорд по голам в ЛЧ для бельгийцев

« » продлил серию без поражений до шести матчей.

Команда Симоне Индзаги одолела « » (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последний раз «нерадзурри» проигрывали 23 января – «Эмполи» (0:1). С тех пор у них 5 побед и ничья.

Единственный гол в ворота португальского клуба забил форвард . Теперь на его счету 17 мячей в Лиге чемпионов – он обошел (16) и стал рекордсменом по голам в турнире среди бельгийцев.

Подробно со статистикой арендованного у «Челси» игрока можно ознакомиться здесь.