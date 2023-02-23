У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Лукаку установил рекорд по голам в ЛЧ для бельгийцев

Теги Интер Симоне Индзаги Порту серия А Италия рекорды Ромелу Лукаку Дрис Мертенс Футбол

«Интер» продлил серию без поражений до шести матчей.

Команда Симоне Индзаги одолела «Порту» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последний раз «нерадзурри» проигрывали 23 января – «Эмполи» (0:1). С тех пор у них 5 побед и ничья.

Единственный гол в ворота португальского клуба забил форвард Ромелу Лукаку. Теперь на его счету 17 мячей в Лиге чемпионов – он обошел Дриса Мертенса (16) и стал рекордсменом по голам в турнире среди бельгийцев.

Подробно со статистикой арендованного у «Челси» игрока можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Dixon010
Ответ Давид Agabekyan
Точно с Джеко? А то судя по видео он мимо Джеко смотрел. Либо Онана косой
В трансляции Онана и Джеко орали друг на друга, а между ними чалхан был
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Давид Agabekyan
Ответ Joey Ramone
Лукаку спас конечно, но на поле снова срач при чем второй раз подряд! То Лукаку с Бареллой, теперь Онана с Джеко - все на нервяке.
Точно с Джеко? А то судя по видео он мимо Джеко смотрел. Либо Онана косой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joey Ramone
Лукаку спас конечно, но на поле снова срач при чем второй раз подряд! То Лукаку с Бареллой, теперь Онана с Джеко - все на нервяке.
+4
0
+4
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Last Hero
Игра Интера, конечно, оставляет желать лучшего с Порту, но серия хорошая, должны взять топ 2-3 в Сериале
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