У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Лукаку установил рекорд по голам в ЛЧ для бельгийцев
«Интер» продлил серию без поражений до шести матчей.
Команда Симоне Индзаги одолела «Порту» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последний раз «нерадзурри» проигрывали 23 января – «Эмполи» (0:1). С тех пор у них 5 побед и ничья.
Единственный гол в ворота португальского клуба забил форвард Ромелу Лукаку. Теперь на его счету 17 мячей в Лиге чемпионов – он обошел Дриса Мертенса (16) и стал рекордсменом по голам в турнире среди бельгийцев.
Подробно со статистикой арендованного у «Челси» игрока можно ознакомиться здесь.
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