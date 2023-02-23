Индзаги про 1:0 с «Порту»: «Интер» заслуживал вести в счете уже к перерыву. Очень хороший матч»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче с «Порту» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Мы провели очень хороший матч с физически подготовленным и техничным соперником. В первом тайме у нас была пара отличных моментов. После перерыва мы плохо вошли в игру, Шкриньяр и Онана нас выручили. Потом последовали удаление и наш гол.
Такие матчи непросты, и все сыграли хорошо, включая вышедших на замену.
В первом тайме нам следовало быстрее работать с мячом, быстрее разыгрывать заготовленные комбинации. Соперник яростно атаковал, и нам, думаю, следовало увеличить темп. Но, как мне кажется, мы заслуживали вести в счете уже к перерыву», – сказал Индзаги.
У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Лукаку установил рекорд по голам в ЛЧ для бельгийцев
А ты к кому себя причислил?
Ну если только на Наполи надежды