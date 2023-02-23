Индзаги про 1:0 с «Порту»: «Интер» заслуживал вести в счете уже к перерыву. Очень хороший матч»

Теги Интер Симоне Индзаги высшая лига Португалия Порту серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Милан Шкриньяр Андре Онана Футбол

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче с «Порту» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы провели очень хороший матч с физически подготовленным и техничным соперником. В первом тайме у нас была пара отличных моментов. После перерыва мы плохо вошли в игру, Шкриньяр и Онана нас выручили. Потом последовали удаление и наш гол.

Такие матчи непросты, и все сыграли хорошо, включая вышедших на замену.

В первом тайме нам следовало быстрее работать с мячом, быстрее разыгрывать заготовленные комбинации. Соперник яростно атаковал, и нам, думаю, следовало увеличить темп. Но, как мне кажется, мы заслуживали вести в счете уже к перерыву», – сказал Индзаги.

У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Лукаку установил рекорд по голам в ЛЧ для бельгийцев

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10 комментариев

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Dixon010
Интер в целом лучше выглядел, моменты пороли, но и Порту 2 железобетонных момента профукал, так что результатом Интер должен быть доволен.
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бек саидов
Как это, интер заслужил вести после первого тайма? Чтобы заслужить, надо забивать. Не заслужили, потому и не забили.
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Sergio Alexander
Ответ TheFrosty
Для макаронников специально Лигу Конференций создали. Там ваше место.
"Там ваше место".
А ты к кому себя причислил?
0
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AllenatoreFirenze
Ответ Юрий Кечко
Полуфинал для итальянского клуба сродно чуду сейчас , какой финал ))) Ну если только на Наполи надежды
Не так давно Рома устраивала чудо. Посмотрим. Поболеем. Глорят как раз таки фанаты других команд
0
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0
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TheFrosty
Ответ Дмитрий
С победой! Даёшь финал Интер - Наполи или Интер - Милан! А то надоели уже эти королевские клубы и клубы из Аравийского полуострова! Футбол для всех! Пусть хоть раз за миллион лет побеждает команда не из Испании или Англии! Пивзавод впекло!
Для макаронников специально Лигу Конференций создали. Там ваше место.
+1
-2
-1
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Дмитрий
Ответ Юрий Кечко
Полуфинал для итальянского клуба сродно чуду сейчас , какой финал ))) Ну если только на Наполи надежды
Значит ждём чудо... Оно ведь когда-то должно случится!
+1
-1
0
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий
С победой! Даёшь финал Интер - Наполи или Интер - Милан! А то надоели уже эти королевские клубы и клубы из Аравийского полуострова! Футбол для всех! Пусть хоть раз за миллион лет побеждает команда не из Испании или Англии! Пивзавод впекло!
Полуфинал для итальянского клуба сродно чуду сейчас , какой финал )))
Ну если только на Наполи надежды
+3
0
+3
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Joey Ramone
Симоне пора на атмосферу в раздевалке обратить внимание. Только Лукаку с Бареллой помирились, теперь Онана на Джеко бычит. Или это часть тактики и такое будет в каждом матче?
+1
0
+1
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Дмитрий
С победой! Даёшь финал Интер - Наполи или Интер - Милан! А то надоели уже эти королевские клубы и клубы из Аравийского полуострова! Футбол для всех! Пусть хоть раз за миллион лет побеждает команда не из Испании или Англии! Пивзавод впекло!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheFrosty
Кто нибудь может объяснить почему Отавио не дали разыграть аут?
+1
0
+1
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