Лукаку забил во 2-м матче «Интера» подряд – «Порту». До этого голов не было с октября

Теги Интер высшая лига Португалия Порту серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий Ромелу Лукаку открыл счет в матче «Интера» с «Порту».

Бельгиец вышел на замену на 58-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов. На 86-й он головой пробил в штангу и сам удачно сыграл на добивании.

Арендованный у «Челси» форвард отметился голами в двух играх подряд. До этого он не забивал с 26 октября, когда «Интер» встречался с «Викторией» Пльзень.

Подробно со статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.

«Интер» – «Порту». 1:0 – Лукаку забил на 86-й, выйдя вместо Джеко. Онлайн-трансляция

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11 комментариев

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Совесть Черданцева
Фанаты сборной Бельгии: а че так можно было?
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Pb-SE
Англия: 1 очко в 4-х матчах.
Италия: 9 очков в 3-х матчах.
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BZB
Лукаку-молодчик! Главное видно огромное желание играть.
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Joey Ramone
Надеюсь это его мотивирует похудеть.
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Трент Резнор
Сегодня напомнил себя прежнего. Отличный гол.
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Doug DeMuro99
Молоток, на ЧМ блин казалось что все скиллы растерял чуть ли не полностью
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Ебздрогыч
Да пусть хоть 200 кг весит, если забивает!
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фкт92
Он ещё поможет Интеру
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Злой Руся
Ну хорош же, хорош!! И к кому побежал праздновать? ))
Красавчики)
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Зизуха
Ну как не было, а куча голов хорватам на чм?
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DolJun
надеюсь продлят аренду
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