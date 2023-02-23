Лукаку забил во 2-м матче «Интера» подряд – «Порту». До этого голов не было с октября
Нападающий Ромелу Лукаку открыл счет в матче «Интера» с «Порту».
Бельгиец вышел на замену на 58-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов. На 86-й он головой пробил в штангу и сам удачно сыграл на добивании.
Арендованный у «Челси» форвард отметился голами в двух играх подряд. До этого он не забивал с 26 октября, когда «Интер» встречался с «Викторией» Пльзень.
Подробно со статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.
«Интер» – «Порту». 1:0 – Лукаку забил на 86-й, выйдя вместо Джеко. Онлайн-трансляция
Италия: 9 очков в 3-х матчах.
Красавчики)