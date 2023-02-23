Лукаку забил во 2-м матче «Интера» подряд – «Порту». До этого голов не было с октября

Нападающий Ромелу Лукаку открыл счет в матче « » с «Порту».

Бельгиец вышел на замену на 58-й минуте игры 1/8 финала чемпионов. На 86-й он головой пробил в штангу и сам удачно сыграл на добивании.

Арендованный у «Челси» форвард отметился голами в двух играх подряд. До этого он не забивал с 26 октября, когда «Интер» встречался с «Викторией» Пльзень.

Подробно со статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.

«Интер» – «Порту». 1:0 – Лукаку забил на 86-й, выйдя вместо Джеко. Онлайн-трансляция