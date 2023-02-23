Хави о словах Румменигге: «Никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи»
Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слова Карла-Хайнца Румменигге.
Бывший гендиректор «Баварии» заявил, что у него всегда было странное ощущение насчет судейства, когда мюнхенцы играли в Испании.
«Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе высказанному Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в Испании, ни в Европе. Это уж точно», – сказал Хави.
Дрогба: У тебя её нет!
Месси и Гвардиолы.
Чави предаёт своих судейских легенд нелепыми высказываниями.
Неблагодарный пастух,так не уважать ручных судеек,позорище)
и не у них ли был гол-фантом... опять жешь в финале против Пушкаша и Ко?