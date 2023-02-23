Хави о словах Румменигге: «Никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи»

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на слова Карла-Хайнца Румменигге.

Бывший гендиректор «Баварии» заявил, что у него всегда было странное ощущение насчет судейства, когда мюнхенцы играли в Испании.

«Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе высказанному Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в , ни в Европе. Это уж точно», – сказал Хави.