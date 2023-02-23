Хави о словах Румменигге: «Никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи»

Теги Бавария Барселона Хави Карл-Хайнц Румменигге Ла Лига судьи Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слова Карла-Хайнца Румменигге.

Бывший гендиректор «Баварии» заявил, что у него всегда было странное ощущение насчет судейства, когда мюнхенцы играли в Испании.

«Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе высказанному Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в Испании, ни в Европе. Это уж точно», – сказал Хави.

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17 комментариев

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Elm
Хави шутник.
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Val Smith
Хави: Я не чувствую совесть.
Дрогба: У тебя её нет!
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vladosthebest
Ответ xQcoW
А что вы ожидали от него? Да, нам судьи помогали, иногда удивлялся, когда нам давали столько левых пенок? Нет, конечно, он будет молчать по контракту об этих очевидных фактах
Но он не промолчал, а высказался, не правда ли?
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vladosthebest
Ответ Tsamourlidis_mufc
Эвребе: «не понял?»
Буззакка, Штакр, ДеБлекере(хором): «Хави, кам-он, вспоминай скорее🤣»
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Роман
Ответ белошип
Пучеглазый физрук забыл того кто начал историю бчк? Неблагодарный пастух,так не уважать ручных судеек,позорище)
Из яиц Эвребе были созданы 2 карьеры.
Месси и Гвардиолы.

Чави предаёт своих судейских легенд нелепыми высказываниями.
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Растиньяк
Даже когда эвребе на ставил 10000% пенали?))лол
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белошип
Пучеглазый физрук забыл того кто начал историю бчк?
Неблагодарный пастух,так не уважать ручных судеек,позорище)
+8
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Роман
Ответ Tsamourlidis_mufc
Эвребе: «не понял?»
И взгрустнул Айтейкин(
+5
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xQcoW
А что вы ожидали от него? Да, нам судьи помогали, иногда удивлялся, когда нам давали столько левых пенок? Нет, конечно, он будет молчать по контракту об этих очевидных фактах
0
-3
-3
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Роман
Два года подряд только Барсе не ставили пенальти. Он это не замечал?)
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-3
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rbl11mci
благодаря адидасам и пумам где-то и левое пенальти могут свистнуть в финале ЧМ тем же Бундестим

и не у них ли был гол-фантом... опять жешь в финале против Пушкаша и Ко?
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Gravdaar Iyaad
Ответ Tsamourlidis_mufc
Эвребе: «не понял?»
"Я, значит, старался изо всех сил, а он.."
+11
0
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Александр Никитин
🤣🤣🤣🤦‍♂️ эвребе в гробу бы перевернулся если бы был там
+1
-4
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Юрий Кечко
Баллак сейчас на своих двух добежит до Испании и объяснит)))
+4
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Tsamourlidis_mufc
Эвребе: «не понял?»
+30
-6
+24
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Влад Ефремов
Наверное матч с Челси Хави провел под наркозом
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3fz64j5nvq
«Я не чувствовал , я точно знал»- сказал Хави
+19
-5
+14
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