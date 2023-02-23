Мората о расизме: «Это неприемлемо, виновных надо пожизненно банить. Оскорбляют не только Винисиуса – это происходит на каждом стадионе еженедельно»
Форвард «Атлетико» Альваро Мората призвал строго наказывать за расизм в адрес игроков.
«Это неприемлемо и непостижимо. Такому в футболе не место.
Как только человек делает нечто подобное на стадионе, он должен быть пожизненно лишен права посещения матчей, потому что многие люди приходят на спортивные мероприятия с детьми.
Такое должно становиться поводом для ограничений, потому что это спорт. Здесь может быть соперничество, но это футбол.
Подобное происходит не только по отношению к Винисиусу. Так может казаться потому, что он всегда в центре внимания прессы, но нет. Такие оскорбления звучат каждое воскресенье на каждом стадионе.
Я уверяю вас: подобное происходит по отношению ко многим прекрасным людям. Это в футболе происходит постоянно.
Нас также оскорбляют, когда мы играем в гостях, и это часть футбола. Но все должно ограничиваться футболом. Я говорю не только о Винисиусе, но также о себе, об Альбе – обо всех.
Как бы ты ни был подготовлен, когда фанаты кричат что-нибудь мерзкое о твоей жене, о детях, становится сложно.
Думаю, мы должны ориентироваться на АПЛ. Если человек делает нечто подобное на стадионе или в каком-то другом месте, связанном с футболом, его больше на спортивное мероприятие не пускают. Так же надо поступать в Испании», – сказал Мората.
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