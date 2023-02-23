Мората о расизме: «Это неприемлемо, виновных надо пожизненно банить. Оскорбляют не только Винисиуса – это происходит на каждом стадионе еженедельно»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Альваро Мората Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Форвард «Атлетико» Альваро Мората призвал строго наказывать за расизм в адрес игроков.

«Это неприемлемо и непостижимо. Такому в футболе не место.

Как только человек делает нечто подобное на стадионе, он должен быть пожизненно лишен права посещения матчей, потому что многие люди приходят на спортивные мероприятия с детьми.

Такое должно становиться поводом для ограничений, потому что это спорт. Здесь может быть соперничество, но это футбол.

Подобное происходит не только по отношению к Винисиусу. Так может казаться потому, что он всегда в центре внимания прессы, но нет. Такие оскорбления звучат каждое воскресенье на каждом стадионе.

Я уверяю вас: подобное происходит по отношению ко многим прекрасным людям. Это в футболе происходит постоянно.

Нас также оскорбляют, когда мы играем в гостях, и это часть футбола. Но все должно ограничиваться футболом. Я говорю не только о Винисиусе, но также о себе, об Альбе – обо всех.

Как бы ты ни был подготовлен, когда фанаты кричат что-нибудь мерзкое о твоей жене, о детях, становится сложно.

Думаю, мы должны ориентироваться на АПЛ. Если человек делает нечто подобное на стадионе или в каком-то другом месте, связанном с футболом, его больше на спортивное мероприятие не пускают. Так же надо поступать в Испании», – сказал Мората.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чувак Г
При всем уважении к мората Я не нацист и есть очень много игроков бразильцев и африканцев которых я уважаю. Но Винисиус ещё провокатор тот. Если бы он вел себя нормально его никто не обзывал бы. Тем более в том же чемпионате Испании почти в каждой команде есть 1 бразилец
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Так на стадионах людей не останется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий