Мората о расизме: «Это неприемлемо, виновных надо пожизненно банить. Оскорбляют не только Винисиуса – это происходит на каждом стадионе еженедельно»

Форвард « » призвал строго наказывать за расизм в адрес игроков.

«Это неприемлемо и непостижимо. Такому в футболе не место.

Как только человек делает нечто подобное на стадионе, он должен быть пожизненно лишен права посещения матчей, потому что многие люди приходят на спортивные мероприятия с детьми.

Такое должно становиться поводом для ограничений, потому что это спорт. Здесь может быть соперничество, но это футбол.

Подобное происходит не только по отношению к Винисиусу. Так может казаться потому, что он всегда в центре внимания прессы, но нет. Такие оскорбления звучат каждое воскресенье на каждом стадионе.

Я уверяю вас: подобное происходит по отношению ко многим прекрасным людям. Это в футболе происходит постоянно.

Нас также оскорбляют, когда мы играем в гостях, и это часть футбола. Но все должно ограничиваться футболом. Я говорю не только о , но также о себе, об Альбе – обо всех.

Как бы ты ни был подготовлен, когда фанаты кричат что-нибудь мерзкое о твоей жене, о детях, становится сложно.

Думаю, мы должны ориентироваться на . Если человек делает нечто подобное на стадионе или в каком-то другом месте, связанном с футболом, его больше на спортивное мероприятие не пускают. Так же надо поступать в Испании», – сказал Мората.