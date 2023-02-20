Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в сети во время игры с «Вест Хэмом». «Тоттенхэм» призвал соцсети и власти принять меры

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Сон Хын Мин соцсети дискриминация Футбол

«Тоттенхэм» уведомил о расистских оскорблениях в адрес хавбека Сон Хын Мина.

Южнокорейский футболист забил «Вест Хэму» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ, выйдя на замену на 68-й минуте.

«Нам стало известно о совершенно предосудительных расистских оскорблениях в адрес Сон Хын Мина, появившихся во время сегодняшнего матча.

Мы поддерживаем Сонни и в очередной раз призываем соцсети и власти принять меры», – сказано в заявлении «шпор».

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3 комментария

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Alexander Zubkov
Власти должны самым решительным образом отреагировать на это возмутительное событие. Надо подключить к расследованию: ФБР, ЦРУ, МИ-9, Интерпол, ООН в конце концов...
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Shadow1882
Сонни сегодня вышел на 2 место по голам за клуб в АПЛ, обогнав Шерингема. Думаю, что лично для него этот факт затмевает действия кучки идиотов
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Muga Gappaev
Интересно, мне одному кажется что чем больше на это реакции от общества тем больше провокаций?))
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