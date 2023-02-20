Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в сети во время игры с «Вест Хэмом». «Тоттенхэм» призвал соцсети и власти принять меры

« » уведомил о расистских оскорблениях в адрес хавбека .

Южнокорейский футболист забил « » (2:0) в матче 24-го тура , выйдя на замену на 68-й минуте.

«Нам стало известно о совершенно предосудительных расистских оскорблениях в адрес Сон Хын Мина, появившихся во время сегодняшнего матча.

Мы поддерживаем Сонни и в очередной раз призываем соцсети и власти принять меры», – сказано в заявлении «шпор».