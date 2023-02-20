Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в сети во время игры с «Вест Хэмом». «Тоттенхэм» призвал соцсети и власти принять меры
«Тоттенхэм» уведомил о расистских оскорблениях в адрес хавбека Сон Хын Мина.
Южнокорейский футболист забил «Вест Хэму» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ, выйдя на замену на 68-й минуте.
«Нам стало известно о совершенно предосудительных расистских оскорблениях в адрес Сон Хын Мина, появившихся во время сегодняшнего матча.
Мы поддерживаем Сонни и в очередной раз призываем соцсети и власти принять меры», – сказано в заявлении «шпор».
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