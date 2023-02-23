Месси хочет однажды сыграть в чемпионате Аргентины: «Он уже заявлял об этом. Лео – большой фанат «Ньюэллс Олд Бойз»

хочет однажды сыграть в чемпионате Аргентины.

«Лео Месси – большой фанат « ». Он уже два или три раза публично заявлял, что в глубине души хотел бы поиграть в Аргентине. У него есть желание сделать это в какой-то момент своей карьеры», – сказал журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Контракт Лионеля Месси c « » истекает этим летом. Ранее сообщалось, что после окончания контракта нападающий хочет остаться в Европе.

Также известно, что отец Месси общается с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, однако официального предложения от клуба не поступало.