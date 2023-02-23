Месси хочет однажды сыграть в чемпионате Аргентины: «Он уже заявлял об этом. Лео – большой фанат «Ньюэллс Олд Бойз»
Лионель Месси хочет однажды сыграть в чемпионате Аргентины.
«Лео Месси – большой фанат «Ньюэллс Олд Бойз». Он уже два или три раза публично заявлял, что в глубине души хотел бы поиграть в Аргентине. У него есть желание сделать это в какой-то момент своей карьеры», – сказал журналист TyC Sports Гастон Эдул.
Контракт Лионеля Месси c «ПСЖ» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что после окончания контракта нападающий хочет остаться в Европе.
Также известно, что отец Месси общается с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, однако официального предложения от клуба не поступало.
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