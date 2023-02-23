Месси хочет однажды сыграть в чемпионате Аргентины: «Он уже заявлял об этом. Лео – большой фанат «Ньюэллс Олд Бойз»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз Футбол

Лионель Месси хочет однажды сыграть в чемпионате Аргентины.

«Лео Месси – большой фанат «Ньюэллс Олд Бойз». Он уже два или три раза публично заявлял, что в глубине души хотел бы поиграть в Аргентине. У него есть желание сделать это в какой-то момент своей карьеры», – сказал журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Контракт Лионеля Месси c «ПСЖ» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что после окончания контракта нападающий хочет остаться в Европе. 

Также известно, что отец Месси общается с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, однако официального предложения от клуба не поступало.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Абдул Абакаев
чемпионат в разы сильнее и не за длинным рублём туда поедет. разница огромная
Да какая разница, если поедет доигрывать и не более того? Или из-за того, что чемп Аргентины сильнее, голы и ассисты там будут ценнее и их можно считать? Лицемерие
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ Zidan GOAT
Иииии? Какая разница? Или ехать в Аргентину доигрывать это другое? Какая разница какой рейтинг.
чемпионат в разы сильнее и не за длинным рублём туда поедет. разница огромная
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Абдул Абакаев
ты по рейтингу посмотри где аргентинский чемпионат а где саудовский
Иииии? Какая разница? Или ехать в Аргентину доигрывать это другое? Какая разница какой рейтинг.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ Zidan GOAT
Что значит не на задворках? Ну назови тогда хоть одну реально сильную команду
ты по рейтингу посмотри где аргентинский чемпионат а где саудовский
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Абдул Абакаев
это и в правду совсем другое. во первых аргентинский чемпионат далеко не на задворках футбола. во вторых туда не идут за баблом. в третьих это его родина
Что значит не на задворках? Ну назови тогда хоть одну реально сильную команду
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Лео Месси может сыграть в чемпионате Аргентины, но не раньше, чем после 40 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леня Клевер
Ответ Zidan GOAT
А что будет, если Месси уедет в 36 в чемпионат Аргентины ? Его также будут поливать грязью, как Роналду? Или это другое? Просто интересно
Если б Роналду не винил тренера во всех неудачах, не поливал грязью клуб, в котором он на тот момент еще числился, а сказал: «Всем спасибо, я ухожу, дорогу молодым и бла, бла…», то это было б по-мужски достойно. Ушел бы с высоко поднятой головой. А так ушел как обиженный, обвинив всех и вся, кроме себя любимого. Так что если Месси уйдет, не повторив ошибок Роналду, то это будет естественно другое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ Zidan GOAT
А что будет, если Месси уедет в 36 в чемпионат Аргентины ? Его также будут поливать грязью, как Роналду? Или это другое? Просто интересно
это и в правду совсем другое. во первых аргентинский чемпионат далеко не на задворках футбола. во вторых туда не идут за баблом. в третьих это его родина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
А что будет, если Месси уедет в 36 в чемпионат Аргентины ? Его также будут поливать грязью, как Роналду? Или это другое?
Просто интересно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
отпустите Месси в Гималаи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий