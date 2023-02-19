Тен Хаг о продление контракта с Рэшфордом: «Приоритетная задача «МЮ». Мы им довольны»

Главный тренер « » тен Хаг надеется на продление контракта с .

«Конечно, это наша приоритетная задача. Мы над ней работаем, просто потерпите. Ведется усердная работа. Разумеется, мы хотим его сохранить.

Команда в хорошей форме, сам Маркус точно в хорошей форме. Мы довольны его игрой. Если он будет прикладывать необходимые усилия и сохранит нынешний уровень энергии, то сможет поддерживать такую форму.

Сейчас становится понятно, что Маркус забьет, как только у него появляется такая возможность. Когда он счастлив, он получает прилив сил и находится в хорошем настроении – тогда и голы приходят. У него для этого есть отличные навыки.

Я не знаю, был ли он несчастлив в прошлом сезоне. При первой же встрече я ему сказал: «Хочу, чтобы ты улыбался, хочу видеть твои зубы, тогда все будет хорошо». И мы их часто видим», – сказал тен Хаг.

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