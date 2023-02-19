Тен Хаг о продление контракта с Рэшфордом: «Приоритетная задача «МЮ». Мы им довольны»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг надеется на продление контракта с Маркусом Рэшфордом.

«Конечно, это наша приоритетная задача. Мы над ней работаем, просто потерпите. Ведется усердная работа. Разумеется, мы хотим его сохранить.

Команда в хорошей форме, сам Маркус точно в хорошей форме. Мы довольны его игрой. Если он будет прикладывать необходимые усилия и сохранит нынешний уровень энергии, то сможет поддерживать такую форму.

Сейчас становится понятно, что Маркус забьет, как только у него появляется такая возможность. Когда он счастлив, он получает прилив сил и находится в хорошем настроении – тогда и голы приходят. У него для этого есть отличные навыки.

Я не знаю, был ли он несчастлив в прошлом сезоне. При первой же встрече я ему сказал: «Хочу, чтобы ты улыбался, хочу видеть твои зубы, тогда все будет хорошо». И мы их часто видим», – сказал тен Хаг.

Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона

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26 комментариев

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Ronny92
Ответ Abu Ibrahim
Да, но Руни стабильно клал по 15-25 , а Рэш отрезками .
Так и Рэшфорд вингер фактически, Руни полкарьеры на цф бегал или в паре
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Глебиньо
Ответ Dimashay
Не, я не про это. Если при повышении с 20к до 120к в неделю может снести башню от наплыва денег, то с 200к до 300к другая ситуация, я про это
Ну кто его знает,вдруг опять возомнил себя депутатом🤔
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Nickolay Lyskov
Ответ Ман Сити
Те, кто наблюдает за проектом маню прекрасно знают что происходит с древесиной после продления контракта.
Как там лучший нап мира, Ихенача, поживает?
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Dimashay
Ответ Глебиньо
поверь мне,что богатые люди деньги считать умеют,в отличии от нас-бедняков(не воспринимай как личное оскорбление,просто таковыми мы для них и являемся)
Не, я не про это. Если при повышении с 20к до 120к в неделю может снести башню от наплыва денег, то с 200к до 300к другая ситуация, я про это
0
0
0
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Глебиньо
Ответ Lana Rhoades
Рэшфорд наконец нашел своего тренера Ну а Тен Хааг умеет работать с молодыми, как известно, если у последних все же есть желание развиваться
по меркам футбола-он предпенсия можно сказать.Конечно в последнее время пошла тенденция играть до 40+,но ещё лет 15 назад 35 летний-это редкость
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Abu Ibrahim
Ответ Фанат Лионеля Месси
Почему-то есть уверенность ,что Рэшфорд будет в МЮ до конца карьеры и побьет рекорд Руни по голам Если что сейчас у Рэша 117,у Руни 253
Да, но Руни стабильно клал по 15-25 , а Рэш отрезками .
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Глебиньо
Ответ Dimashay
У него и сейчас контракт жирный. Я, конечно, таких денег не получал, но мне кажется, что когда твоя зарплата растёт с 200к в неделю до 300к, ничего особо не меняется, если сравнить с ситуацией, если с 20к до 120к поднимают
поверь мне,что богатые люди деньги считать умеют,в отличии от нас-бедняков(не воспринимай как личное оскорбление,просто таковыми мы для них и являемся)
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+3
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Ман Сити
Те, кто наблюдает за проектом маню прекрасно знают что происходит с древесиной после продления контракта.
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muslim95
Уход одного нарцисса просто преобразил команду, а Тен Хаг убедительно доказал кто из них прав
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Lana Rhoades
Рэшфорд наконец нашел своего тренера Ну а Тен Хааг умеет работать с молодыми, как известно, если у последних все же есть желание развиваться
Рэшфорд уже и не сказать, что молодой, 26 в этом году будет, в самом соку, что называется. Но он мог пойти не по тому пути, и остаться в вечно перспективных, а нынче можно сказать, что он идёт к тому, чтобы называться безоговорчным топом, и считаться с Мбаппе и Холландом.
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инок
Маркус буквально расцвёл при Тен Хаге и после ЧМ. Стал безусловным лидером в атаке и отличным забивалой. Не потеряйте его.
Смело подписывайте с ним новый контракт.
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Dimashay
Ответ Мистер Робот
Огромный вклад Тен Хага. С ним заиграли новыми красками Реш, Люк, Аарон, Виктор, Фред и много ещё кто. Нам очень повезло с Тен Хагом. Тен Хаг наш менеджер!
Люк заиграл из за появившейся вновь конкуренции, Тен Хаг дал понять, что он не единственный вариант и Гоу задвигался. Также было, когда Теллеша купили. Вспомни тот сезон, Люк был лучшим на поле
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Dimashay
Ответ Глебиньо
Главное,чтобы после жирного контракта,сосредоточился на своей игре,а не иных делах
У него и сейчас контракт жирный. Я, конечно, таких денег не получал, но мне кажется, что когда твоя зарплата растёт с 200к в неделю до 300к, ничего особо не меняется, если сравнить с ситуацией, если с 20к до 120к поднимают
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CyberUnited
Тоже доволен Рэшфордом))
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Владимир Владимирович
Молодец Тен Хааг, наладил игру, и под шумок на фоне Роналду заработал авторитет внутри команды) а так видно было по его Аяксу что голландский тренер хороший коач
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QWertY
Спасибо Кришти за Тен Хага, ведь если бы не его капризы, то МЮ мог бы возглавить Парик)
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Владимир Владимирович
Рэшик во время прибавил, сейчас вежливо попросит увеличение зарплаты на своих условиях )
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Lana Rhoades
Ответ CriminalJoint62
Тег Хаг идет за квадруплом. Если бы вначале не дали фору в 6 очков, сейчас шли бы на первом месте
Не удивлюсь, если вдруг и на чемпионство замахнется удачно)
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Lana Rhoades
Рэшфорд наконец нашел своего тренера
Ну а Тен Хааг умеет работать с молодыми, как известно, если у последних все же есть желание развиваться
+12
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Фанат Лионеля Месси
Почему-то есть уверенность ,что Рэшфорд будет в МЮ до конца карьеры и побьет рекорд Руни по голам
Если что сейчас у Рэша 117,у Руни 253
+24
-1
+23
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Мистер Робот
Огромный вклад Тен Хага. С ним заиграли новыми красками Реш, Люк, Аарон, Виктор, Фред и много ещё кто. Нам очень повезло с Тен Хагом. Тен Хаг наш менеджер!
+6
0
+6
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Глебиньо
Главное,чтобы после жирного контракта,сосредоточился на своей игре,а не иных делах
+10
0
+10
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Андрей Хенто
Комментарий удален
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CriminalJoint62
Тег Хаг идет за квадруплом. Если бы вначале не дали фору в 6 очков, сейчас шли бы на первом месте
+4
-1
+3
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Black Phoenix
Я был бы очень удивлён обратному, что манкунианцы не задумаются о продлении Рэша после нынешнего, огненного и ударного сезона.
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-3
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