Тен Хаг о продление контракта с Рэшфордом: «Приоритетная задача «МЮ». Мы им довольны»
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг надеется на продление контракта с Маркусом Рэшфордом.
«Конечно, это наша приоритетная задача. Мы над ней работаем, просто потерпите. Ведется усердная работа. Разумеется, мы хотим его сохранить.
Команда в хорошей форме, сам Маркус точно в хорошей форме. Мы довольны его игрой. Если он будет прикладывать необходимые усилия и сохранит нынешний уровень энергии, то сможет поддерживать такую форму.
Сейчас становится понятно, что Маркус забьет, как только у него появляется такая возможность. Когда он счастлив, он получает прилив сил и находится в хорошем настроении – тогда и голы приходят. У него для этого есть отличные навыки.
Я не знаю, был ли он несчастлив в прошлом сезоне. При первой же встрече я ему сказал: «Хочу, чтобы ты улыбался, хочу видеть твои зубы, тогда все будет хорошо». И мы их часто видим», – сказал тен Хаг.
Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона
Смело подписывайте с ним новый контракт.
Ну а Тен Хааг умеет работать с молодыми, как известно, если у последних все же есть желание развиваться
Если что сейчас у Рэша 117,у Руни 253