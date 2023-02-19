Эрик тен Хаг: «Должны сделать так, чтобы у «МЮ» были шансы на трофеи к концу апреля. Больше ничего»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не считает «Манчестер Юнайтед» участником борьбы за победу в АПЛ.

«МЮ» занимает 3-е место в таблице АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на 6 очков, от «Арсенала» – на 8. «Арсенал» и «Ман Юнайтед» провели на одну игру меньше, чем «Ман Сити».

– Как вы считаете, «Ман Юнайтед» может поучаствовать в борьбе?

– Нет. Я могу понять этот вопрос, но мы двигаемся от игры к игре и концентрируемся на них. Каждый следующий матч – самый важный.

Мы должны сделать так, чтобы к концу апреля мы были в положении, которое позволит нам брать трофеи. Больше ничего, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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12 комментариев

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Диер Ташкент
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну АПЛ точно нет. вариант с ЛЕ но тоже не факт. а что еще?
На АПЛ на данный у МЮ есть все шансы
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yurchik07
Ну понятно.В принципе кто бы сомневался.Чемп-мимо,ЛЕ-мимо.Кубок Англии?Смотря,на кого нарвешься.Но шансы 30%.Самый реальный шанс-это КАЛ.И опять же...Ещё рано для больших свершений.Когда-нибудь...
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Никита Смолов
Ответ otchim kaloeda
Если МЮ сохранит 3 место до конца сезона,то можно в следующем сезоне пошуметь в ЛЧ..
Что значит если ? У МЮ вполне реальные шансы на чемпионство.
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Ivchev
Ответ mansur_axe
Сейчас главная задача топ 4 и забрать ЛЕ , оба варианта достижимы для МЮ, если не будет спада.
Всякое бывает конечно, но сейчас с большим трудом представляю как можно не попасть в ЛЧ. Тьфу-тьфу-тьфу конечно, но и правда это выглядит нереально.
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mansur_axe
Сейчас главная задача топ 4 и забрать ЛЕ , оба варианта достижимы для МЮ, если не будет спада.
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WelcomeBackPURE
Ответ Pushkin_CR7
Тренер говорит про шансы в конце апреля. Нужно выжать максимум, не отставать от лидера в чемпионате, продвигаться дальше в ЛЕ и КА. Вы в середине февраля- АПЛ точно нет, ЛЕ тоже нет. Как говорится, аналитика- ТОП!
Так он и пишет что физрук, поэтому такая аналитика
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Pushkin_CR7
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну АПЛ точно нет. вариант с ЛЕ но тоже не факт. а что еще?
Тренер говорит про шансы в конце апреля. Нужно выжать максимум, не отставать от лидера в чемпионате, продвигаться дальше в ЛЕ и КА.

Вы в середине февраля- АПЛ точно нет, ЛЕ тоже нет. Как говорится, аналитика- ТОП!
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Gaz_11
прагматично.
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белошип
ЛЕ спокойно могу взять
Надо порвать кабинетный рычаг и двигаться дальше)
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человек-муравей человек-физрук
ну АПЛ точно нет. вариант с ЛЕ но тоже не факт. а что еще?
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А.В.Бубнов
Никто ведь не верил, что Эрик уже в первый сезон будет бороться за все трофеи. Казалось, что нужна длительная перестройка, большая чистка состава. А вот как оно получилось! Всего-лишь следовало выкинуть на помойку бтксную тушу и доверить все процессы амбициозному тренеру с мозгами!
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otchim kaloeda
Если МЮ сохранит 3 место до конца сезона,то можно в следующем сезоне пошуметь в ЛЧ..
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