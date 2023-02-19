Эрик тен Хаг: «Должны сделать так, чтобы у «МЮ» были шансы на трофеи к концу апреля. Больше ничего»

не считает «Манчестер Юнайтед» участником борьбы за победу в .

«МЮ» занимает 3-е место в таблице АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на 6 очков, от «Арсенала» – на 8. «Арсенал» и «Ман Юнайтед» провели на одну игру меньше, чем «Ман Сити».

– Как вы считаете, «Ман Юнайтед» может поучаствовать в борьбе?

– Нет. Я могу понять этот вопрос, но мы двигаемся от игры к игре и концентрируемся на них. Каждый следующий матч – самый важный.

Мы должны сделать так, чтобы к концу апреля мы были в положении, которое позволит нам брать трофеи. Больше ничего, – сказал тренер « ».